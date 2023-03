Repousser l'heure de la chute.

Il était une fois le grand conciliabule des apprentis sorciers convoqué par le maître des songes, directeur des mauvaises consciences et Prince des ténèbres. Il était de toute première nécessité de revoir tous les textes afin de rétablir sans tarder, pour la pérennité des aventures futures et des épopées incertaines, l'équilibre des contes.

Le maître des songes et des illusions perdues avait un grand dessein : repousser l'heure de la chute tout en supprimant tous les régimes spécieux, en éliminant les facilités pour mettre tous les acteurs sur un pied d'égalité à l'exception des fées et des mages dont le recours était nécessaire pour maintenir sa domination. Il importait malgré tout que le train de l'état des songes ne se transforme pas en citrouilles bleues.

Les débats furent particulièrement agités. Les amis du maître jetant de la poudre de Perlimpinpin pour estourbir les vilains représentants du monde des valets, des gueux et des comparses. Les promesses les plus fallacieuses n'eurent cependant pas le bonheur de calmer ceux qui se sentaient floués par les nouvelles règles qui prévaudraient à la rédaction des futurs contes.

Il apparut de manière évidente que les sorcières notamment payaient un lourd tribut à la refonte des principes d'action du déroulement des carrières mirifiques. Non seulement, elles se voyaient privées de l'usage du balai pour raccourcir les délais du voyage mais qui plus est, elles étaient condamnées à jouer du maléfice plus longtemps au risque de finir vieilles et ridées, incapables de croquer la pomme, humiliées et déconsidérées comme il se doit depuis la nuit des temps.

Les subterfuges employés par le maître des mensonges ne leurraient plus le bon peuple des récits. Chacun avait compris que la vie imaginaire serait plus pénible sous le soleil de ce Satan. La colère gronda parmi tous les figurants qui n'entendaient pas être les seuls dindons de la farce. Ils le firent entendre de manière spectaculaire aux membres du grand conciliabule sans que l'écho de leurs revendications ne touchent les fées, les princes et notre faux mage si peu coulant : un président qui ne s'était jamais fait un cœur.

Au sein de ce grand conciliabule, les représentants des délaissés firent un tel brouhaha que la décision fut prise de leur couper la chique. Plus de palabres, le grand grimoire qui fixe les règles du jeu serait adopté sans le moindre vote. Qui ne dit maux qu'on sent peut jeter de l'huile bouillante sur la marmite sans se brûler les doigts, c'est du moins ce que croyait les boutefeux de service.

Dans le petit peuple du pays des songes, le réveil fut brutal. La colère grondait, elle déferlait, traversant le miroir et brisant les conventions. Le grand Satan fit appel aux chevaliers casqués pour assommer les manants. La baguette tragique en main, ils taillaient des croupières à tour de bras.

L'équilibre des contes tournait au dérèglement de ceux-ci. Le pays des songes basculait dans le cauchemar. Les obstacles, les épreuves, les défis se multipliaient tandis qu'aucune résolution ne pointait le bout de son nez. Par la force sans doute, le nouveau scénario allait être adopté en dépit de la rébellion des seconds rôles, des sorciers et des sorcières, des succubes et des mauvais diables.

Seule la garde rapprochée du maître des horloges échappait aux états d'âme. Ils conservaient leurs prérogatives, disposaient toujours de la satisfaction de trois vœux et ne voyaient pas remis en cause leur immunité imaginaire. Pour tous les autres, les restrictions de pouvoir, l'accroissement des contraintes, l 'allongement de la durée du récit et sans vraiment l'avouer, la baisse des indemnités pour les pensionnaires du grimoire.

L'équilibre des contes imposait des sacrifices. La théorie du ruissellement imaginaire imposait de s'en prendre aux seconds rôles. Princes, fées, Rois, Mages, bons Génies et Seigneurs des anneaux olympiques échappaient aux restrictions. Pour eux, la vie dorée ; pour tous les autres, les eaux amères.

Les conteurs et les conteuses ne se sentirent plus la force de reprendre à leur compte les nouvelles règles du jeu mirifique. Ils cessèrent de raconter des histoires, pensant qu'ils provoqueraient de par tout le pays une pénurie de rêves et de beaux songes. Ils se trompèrent lourdement, depuis belle lurette, leur place avait été prise par des menteurs patentés, bonimenteurs sans talent, langues de vipère et répétiteurs insipides des inepties du maître des horloges.

Ils furent eux aussi condamnés au silence, à l'absence, au retrait. Ils se retirent sur la pointe des pieds laissant les apprentis sorciers sur le fil d'un récit qui finira bien par se rompre. On ne peut indéfiniment raconter des sornettes sans perdre l'équilibre. C'est ce qui adviendra prochainement, une bonne chute est la règle incontournable au pays des bons contes.

Par contre, elle conserve son parfum de mystère, elle maintient le suspens, elle surgit quand on ne l'attend plus. Le Prince de ténèbres, privé ainsi de la lumière, fera un jour ce faux pas dont il ne se relèvera pas. Plus dure sera la chute et celle de ceux qui le suivent aveuglément. Il advint cette fois-là, qu'à vouloir trahir le vieux grimoire, ce prince de foire sombra par le mépris qu'il avait semé.

À contre-songe.