L'heure H des écrivains est souvent réduite à un instant dans lequel tout change pour eux en fonction d'une imagination non planifiée. Elle provient à la suite d'un flash, d'une idée, d'une réflexion et d'une analyse de situation. Notée dans sa mémoire ou inscrite sur un calepin, l'idée peut y rester mijoter longtemps avant de se prolonger par l'écriture d'un livre ou finir par s'effacer, remplacée par une autre idée. Quand les belles histoires d'écrivains sont racontées oralement par un diseur comme Jean-Louis Lahaye, tout prend encore plus de saveur et d'allure.

Le Noël de Charles Dickens

Il est 20h. Nous sommes le 24 décembre 1843. Confortablement assis dans un fauteuil à bascule, les jambes croisées et l’œil brillant de malice, le jeune Charles tire de la poche intérieure de son veston bariolé un livre de velours rouge. Sur la couverture, en lettres d’or, on peut lire « Un Conte de Noël, par Charles Dickens » …





L'heure H du Père Noël en 2022

Mercredi, 21 décembre, tôt le matin, il fait gris, il pleut.

Le Père Noël se prépare pour aller chercher les colis à distribuer pour le 24 décembre.

Quand il arrive en ville pour récolter les colis dans sa hotte, ceux-ci sont encore plus nombreux et plus volumineux que d'habitude...

Il cherche à se garer...

Ne trouvant pas la moindre place, il est reparti.

C'est vrai, il a attrapé la grippe des vieillards...

Il doit aussi être touché par le Covid car il n'a plus de goût pour rien et il ne distingue plus les odeurs.

J'ai reçu sa lettre sibylline qui suit. Elle n'était pas une lettre de démission, mais tout de même...

Elle disait qu'il ne viendrait pas à l'heure H du 24 décembre mais qu'il reviendrait au printemps

Il a joint ce poème.

Un cadeau est toujours rude

Formé de décrépitudes

Dans un esprit de fortitudes

Avec une certaine planitude

En géant de rectitude

Pour oublier la platitude

Sans inspirer la quiétude

Avec toute promptitude

Inspirée dans un prélude

Passée par la concrétude

Dans toute infinitude

De diverses servitudes

Protégées par ma solitude

Père Noël à mon altitude

Assis dans une attitude

Privé de certitudes

Sans bonnes gratitudes

Sans toutes sollicitudes

Plein de vicissitudes

Sans toute mansuétude

J'ai trouvé par habitude

Des fausses exactitudes

Entourées des multitudes

Effrayantes pour les prudes

Analysées par mon étude

J'ai sauvé mes complétudes

A la fin dans une postlude

C'est clair, le Père Noël a déserté.

Il a eu les boules...

Vu le timbre sur l'enveloppe de la lettre, il est au soleil du Qatar.

A mon avis, il a dû être corrompu.

Allusion

...