Le gniot indigeste

@juluch

N’est pas Rainer Maria Rilke qui veut, non plus...

Extrait la la première élégie de Duino traduite par Jean-Pierre Lefebvre que je viens de lire, ce matin :

« Et qui, si je criais, m’entendrait donc depuis les ordres des anges ? Et quand bien même l’un d’entre eux soudain me prendrait sur son coeur : son surcroît de présence me ferait mourir. Car le Beau n’est rien d’autre que ce début de l’horrible qu’à peine nous pouvons encore supporter,

Et nous le trouvons beau parce qu’impassible il se refuse à nous détruire ; tout ange est terrifiant.

Et donc je me retiens et ravale l’appel

d’obscurs sanglots. Ah, de qui pouvons-nous donc avoir besoin ? Ni d’anges, ni d’humains,

et les bêtes ingénieuses voient déjà bien

que nous ne sommes pas si confiants que cela sous nos toits dans l’univers expliqué. Peut-être qu’il nous reste quelque arbre sur la pente, où nous pourrions chaque jour le revoir ; il nous reste la route d’hier

et la fidélité mal élevée d’une habitude

qui s’est bien plu chez nous et n’est pas repartie. » http://casentlebook.fr/elegies-de-duino-rilke/

A bientôt.

Amitié.