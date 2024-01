Alerte météo.

Alors que cette association allait regrouper tous ses éléments pour une fort belle assemblée générale, le rouge fut lancé du côté de la météorologie nationale. Alerte aux éléments qui se déchaînent, ceux-là même qui sont incontrôlables, imprévisibles et toujours contraires aux desseins des humains.

C'est la consternation pour les organisateurs qui n'avaient nullement songé qu'un élément indépendant de leur bonne volonté ne vienne entraver la belle organisation qui était prévue. Tous les éléments étaient réunis pour faire de cette soirée une belle réussite et voilà que tout s'écroule. Quand le ciel n'est pas de la partie, l'élémentaire prudence s'impose à ceux qui viennent de loin.

Privés de ses meilleurs éléments, la fête prévue n'aura pas la même saveur. Bien des éléments, pardon des ingrédients manqueront à ce repas partagé qui s'annonçait sous les meilleurs auspices. Hélas, un élément n'avait pas été pris en compte, même par la trésorière, qui sur ce point, ne laissait jamais rien passer.

Des éléments vous manquent et tout semble dépeuplé. Mais comment s'en étonner quand la nature se déchaîne, que les éléments contraires se mettent de la partie. Un vent mauvais souffle sur la région et vient déboussoler une association qui s'est faite la défenseure des girouettes : un élément qui pourtant n'entrait pas en ligne de compte dans le bilan financier.

Les éléments, songe le président, sont contre nous. Mais qu'à cela ne tienne, nous serons sans doute privés de nombreux éléments restés prudemment au chaud et à l'abri mais avant de se désister, ils nous ont fourni les éléments réglementaires pour que le quorum soit atteint. C'est un élément essentiel qui validera cette soirée.

Un mauvais élément de la troupe, en dépit de la consternation qui règne, a décidé de réunir les éléments à charge pour compléter le rapport moral par une facétie langagière réunissant tous les éléments du mauvais scénario qui se joue. Un élément que l'on ne peut taire puisqu'il est secrétaire. Une calamité de plus dans ce climat délétère.

Bien des éléments de l'association n'ont pas pris à la légère l'alerte et la colère des éléments du ciel. Rien de plus normal quand cette dernière se préoccupe de dame Liger, si prompte à changer de nature quand les éléments ne mettent de la partie. La côte d'alerte provoque des débordements et ceux du secrétaire ne sont qu'un élément supplémentaire à ce tableau de désolation.

Assembler tous les éléments présents et faire abstraction de ces éléments extérieurs qui se liguent contre le bon déroulement de la soirée constituera l'élément fédérateur pour passer outre et tirer finalement des éléments favorables de cette mauvaise farce météorologique. La galette restera malgré tout l'élément positif de cette assemblée générale chamboulée par la colère des éléments.

La prochaine fois, il conviendra de prendre une mesure élémentaire en plaçant cette réunion aux beaux jours, pour peu qu'une fois encore, les éléments ne se liguent pas contre nous. Au froid et au gel peuvent succéder les orages et la tempête, autant d'éléments impondérables qui n'ont d'autres ambitions que de nous épargner la surcharge pondérable.

Du côté de la feuille d'émargement, un élément troublant est à signaler, nul monsieur Watson n'y figure ce qui, dans un tel contexte aurait été élémentaire. Comme nombre de nos éléments associatifs ne sont pas tout à fait alertes, la météo a eu raison de la soirée et le ciel nous est vraiment tombé sur la tête, ce qui est, en pays Celte, un élément des plus naturels.