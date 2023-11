Loin du cercle des initiés

Le circonférencier insensé…

Inutile de tourner autour du pot, la circonférence bonimentée n'est surtout pas destinée au cercle des initiés, aux doctes et savants personnages qui en connaissent un rayon, à ceux qui par dépit se mettent le compas dans l'œil tout en ayant la bouche en cœur. Bien au contraire, le béotien seul trouvera son compte tandis qu'il aura la question de faire le tour d'une question pour laquelle il n'envisageait nullement de faire le point.

Il convient même pour lui de recentrer ses propos afin de se mettre les idées au clair et se trouver ainsi à la pointe des opinions dans « l'aire » du temps. Point n'est besoin de connaître par avance le disque, avec le circonférencier, la roue tourne sans que la roulette ruse - celle qui ne cesse de leurrer son monde sur l'état de la Planète -.

Le circonférencier fait feu de tous bois puisqu'il bande son arc pour prendre la tangente et couvrir le sujet d'une prose qui n'hésite jamais à se compléter de quelques vers. Avec lui, étaler sa science n'est pas de mise puisque lui-même se prive de ce trop encombrant fardeau. La quadrature de la procédure en somme, quand rien ne dépasse d'un discours qui se circonscrit à la piste de sciure et aux jongleries lexicales.

Le diamètre de son champ d'investigation est immense et nulle envie pour lui de clore la séance par une pirouette ou un retour en arrière. La circonférence tourne en boucles, ne cesse de vous prendre la tête en prenant bien garde cependant d'alterner le sens trigonométrique et son avers : le sens chronologique. La rotation suppose l'alternance pour qui a le cœur bien accroché et les sinus encombrés.

Si son propos est circonvenu c'est qu'il entend s'inscrire dans une figure rhétorique qui ne trompe pas dans son monde. Aucun échappatoire possible dans cette figure de style qui ne vaut pas un rond. Faire son cirque donne du contenu à qui entend dresser un tableau complet d'une situation qui englobe tous les aspects d'un problème sans solution.

Loin des conférenciers estampillés, il ne se paie pas de mine afin de laisser une trace durable dans un périmètre déterminé. La rouerie est son royaume pour que vous puissiez prendre la balle au bond puisqu'il vit en région Centre, source de cette figure qui a l'élégance d'être à la source de toute chose. Il s'installe sur un rond point qui devient alors le centre d'attraction du palabreur notoire.

Seule réserve pour venir à ces circonférences, il convient de ne pas se mettre en file durant l'attente mais d'organiser des colonnes ou des rondes en se tenant la main. Je devine que certains sont circonspects, je ne peux en vouloir à ces gens qui ont besoin de certitudes pour emprunter une route toute tracée et parfaitement rectiligne. Les circonlocutions d'une pensée en spirales les mettront fort mal à l'aise.

Et le sens dans tout ça ? La remarque vaut pour le conférencier comme le circonférencier. Il faut ajouter que le second se prive de rétroprojecteur afin d'éviter les retours en arrière et l'usage intempestif du terrible Power Point qui aime tant la redondance que le maître de cérémonie se contente d'être un répétiteur.

Si faire le tour de la question ce n'est pas enfoncer un coin dans vos certitudes, c'est semer le doute, proposer différentes pistes tout en restant excentrique pour que la chose ne soit pas un pensum. La circonférence est une invitation à se perdre en chemin pour finir par revenir sur ses pas, puisque le cercle à cet avantage qu'il ne mène nulle part.

Je vous convie donc à ce curieux manège évoquant un sujet à votre convenance, résurgence des carrousels d'antan. Vous aurez ainsi l'occasion de monter sur vos grands chevaux tandis que le circonférencier vous mettra le pied à l'étrier.

À contre-sens.

