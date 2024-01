Mon idiotie naturelle...

Ne fait plus recette

À l'heure de l'abandon définitif de notre libre arbitre aux machines de toutes natures, il ne fait pas bon se démarquer de la doxa générale. Qui ne fonctionne pas en permanence avec cette mémoire par procuration que constitue désormais le portable (ce substitut permanent à notre pouvoir de décision et de réflexion) sort désormais de l'immense communauté des moutons tondus pour un smartphone Samsung ou un iPhone.

Je déclare forfait devant cet empressement collectif à s'aliéner à vie pour ce petit boîtier relié à toutes les antennes du contrôle systématique. Que ce soient les industriels de l'inquisition ou les politiques de la répression, vous n'échappez plus à la surveillance globale et planétaire. Il faut être forcément sot et inconscient pour penser pouvoir échapper à leurs rets et c'est justement ce qui me caractérise.

Car voyez-vous, j'ai l'idiotie naturelle et je revendique haut et fort cette spécificité qui échappera longtemps encore à son entité, son parfait antonyme élevé désormais au rang d'institution mondiale : « l'intelligence artificielle ». À commencer par tous mes écrits qui ne seront jamais sortis des entrailles infernales et sataniques de Chat GPT, le futur prix Nobel permanent de la littérature formatée en conserve.

Alors avec mon air bête, ma vue de travers, mes fautes de grammaire et de syntaxe, ma ponctuation incertaine et mes idées de travers, je continue d'écrire par moi même sans nul recours à la vaste supercherie de cette invention diabolique qui va balayer ce qui restait de fantaisie et d'inventivité, de maladresse et d'incertitude dans les productions écrites de mes semblables.

Adieu rédactions et dissertions maladroites, les auteurs du monde entier, contre leur gré et souvent à titre posthume, vont prendre par la main les écoliers, collégiens, lycéens et étudiants. La puce greffée à la place du cerveau, ils se contenteront de se montrer adroits dans leur requête à la machine. Quant aux journalistes, à force de répondre la main sur la couture du pantalon aux injonctions des pouvoirs économiques et politiques, ils ont fait preuve de leur inutilité et laisseront place (si je n'est déjà fait) à la vaste cervelle décervelée.

Je continuerai à vous importuner de temps à autre jusqu'à ce que les moteurs de recherche et les algorithmes souverains ne viennent traquer et éliminer ce qui ne passe pas par les fourches caudines de cette I.A de pacotille, si aisément contrôlable. Mon idiotie naturelle ne fera sans doute pas le poids devant ce monstre tentaculaire, organisme unicellulaire, capable d'évacuer à tout jamais toute forme dissonante, déviante, impertinente, contestataire ou simplement originale.

Sottement mon absurde prétention à jouer les berlaudiots finira par vous lasser tandis que vous n'aurez de cesse de vous extasier devant les miracles de cette technologie qui entend vous rabaisser au statut d'esclave de la machine. C'est d'ailleurs avec jubilation que vous vous laissez mener par le bout du numérique, vous laissant conduire, vous contraignant à faire le travail des employés devenus obsolètes, vous plaçant en mode automatique sans plus jamais exercer le moindre contrôle sur cet immense réseau encéphalique.

J'espère seulement qu'il restera quelques idiots de mon espèce pour se dresser le plus longtemps possible contre le dernier avatar de l'antéchrist. L'intelligence artificielle est l'œuvre d'un Satan plus puissant encore que celui que voulait nous vendre les églises. Avec lui, l'enfer est pour demain et la seule mort qu'il attend de nous est uniquement cérébrale.

