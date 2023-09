La stratégie du donneur d'ordre…

Notre bon gouvernement, dans sa doxa libérale a mis en place une stratégie qui relève de la prestidigitation ou de l'entourloupe. Le Maire du palais excelle dans l'art de faire prendre des vessies pour des citernes d'essence. Bien aidé en cela par une dialectique soigneusement réglée pour faire avaler des prétendues couleuvres qui sont en fait les tuyaux des pompes fiscales.

Vendre à perte serait donc la recette miracle pour juguler une inflation que les taxes diverses et variées gonflent à satiété pour l'ogre de Bercy. L'inflation serait ainsi de la seule responsabilité des marchands tandis que TVA et autres ponctions calculées, faut-il le rappeler en pourcentage, ne sont pas partie prenante de la dérive des prix.

Il est de toute première urgence de venir d'une Grande École pour sortir une telle ânerie et surtout, penser que le citoyen avalera la manœuvre. Il y a une forme d'indignité doublée d'un profond mépris à proposer ainsi aux autres de faire des efforts quand on n’en fait jamais soi-même. Rappelons au passage, pour ceux qui ignoreraient le principe des vases communicants que plus le prix de l'essence augmente, plus les taxes pétrolières sont juteuses…

Les vaseux incontinents de Bercy et de Matignon nous prennent donc pour des gogos tandis qu'ils entendent détourner notre colère pour que nous la portions sur ces méchants distributeurs qui refusent de perdre de l'argent. La feinte est aussi grossière que la ruse est pitoyable et atteste du naufrage intellectuel de nos dirigeants.

Il est grand temps de ranger dans les pertes et profits cette République qui ne sait que nous proposer des grands commis de l'état de cette sorte, des gens coupés du réel, des individus qui ne savent rien de la vraie vie et dont les fortunes personnelles attestent qu'ils ne viennent jamais du peuple. Cette noblesse politique qui se nourrit sur la bête, profite d'avantages honteux tout en ne cessant de réduire en miette l'héritage, mérite de disparaître à jamais dans les oubliettes de l'histoire.

Ce ne sera certes pas une grande perte que de n'être plus gouvernés par des bourgeois hautains et prétentieux, imbus de leur personne et de leurs prérogatives. Nous en tirerions même grand profit de savoir que nos futurs représentants soient vraiment issus de nos rangs, qu'ils parlent en notre nom et non pas en celui d'intérêts extérieurs.

Madame la première ministre a dépassé les bornes, nous ne pouvions attendre mieux d'elle du reste. Si elle partait ce ne serait d'ailleurs pas une perte tant elle nous a démontré qu'elle n'entendait pas agir pour notre profit. Quant à la brader en dessous de sa valeur marchande, bien sûr cela n'arrivera pas puisqu’un pantouflage juteux lui sera promis comme pour toutes les autres canailles de cette clique de profiteurs.

La stratégie de la vente à perte peut nous donner des idées. Organisons vite une immense braderie, un vide Palais et Ministères, pour nous débarrasser à jamais de ces vieilles badernes de la pensée libérale. Il se peut du reste que peu d'acheteurs se présentent pour tenter de recycler ces êtres inutiles.

Nous pourrions alors organiser une filière d'immigration pour les entasser tous dans un navire en direction de ces pays qui tiennent nos cordons de la bourse et la pompe à pétrole. Ils chérissent tant leurs chers émirs qu'ils pourraient bien trouver une place au soleil de ces hauts lieux de la Démocratie. Bon vent avec perte et fracas sans que le peuple ne paie l'addition du banquet de Versailles !

À contre-essence.