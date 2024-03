Il rêve de mettre les bouts…

C'est par un temps de chien, alors qu'il pleuvait des cordes, qu'un cordage en chanvre fixé à un anneau d'amarrage se sentit du vague à l'âme. Il n'avait plus la fibre marine, se sentant parfaitement dépassé dans un monde en pleine évolution. Il savait qu'il n'aurait jamais les mêmes avantages techniques que ces rivaux artificiels : Polyester, Polyamide, Dyneema ou encore Polypropylène tenaient la corde tandis que lui, le chanvre ancestral était bien plus que ses rivaux sujet à l'usure du temps.

C'est la gorge nouée que les fibres de chanvre m'avouèrent qu'elles devinaient que le courant ne passait plus entre elles et les noueurs de tous acabits. Trop longtemps, se sentant en position de force, bien décidé à rester sur ses positions, le cordage dormait sur ses deux oreilles, laissant son ballant lui donner du vague à l'âme.

Puis tout bascula quand il lui fallut s'attacher à un usage particulier. Le nœud fit son apparition et donna tout son sens à la corde qui par un curieux caprice, tint à se faire appeler bout à proximité de l'eau. Joindre les deux bouts d'un bout devint une préoccupation majeure pour le marin qui passa alors maître dans l'art complexe de la liaison.

La corde se fit du mouron quand elle entendit que le tour mort était souvent la base d'une pratique qui fort heureusement pour la pérennité de la profession, n'avait rien à voir avec le nœud de pendu. Le courant virevolte sur lui-même à 360 ° afin de se retrouver en phase avec le dormant, une manière adroite de revenir sur ses pas quand on a le mal du pays.

Puis enhardie par cette première étape, elle entendit débuter sa formation par le nœud simple qui nous tenons à vous mettre en garde n'a rien à voir avec la demi-clef. C'est un nœud d'arrêt qui ne vous mettra pas à cran puisqu'il se noue sans support. Une manière adroite d'enserrer le vide pour se donner de la contenance.

La demi-clef qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, ce qui n'est du reste pas une expression heureuse sur un bateau, a besoin d'un support. Hélas pour lui, prenant souvent la clef des vents, c'est un lien fort instable qui attend la première occasion pour prendre la poudre d'escampette. Cette demi-clef est essentiellement un nœud de sûreté pour un collègue qui risque de mal tourner ou de glisser avec le temps...

Un marin doit pouvoir compter sur ses nœuds et à ce titre le nœud de huit est des plus commodes dans une profession où il n'est pas rare d'être privé de quelques doigts. Les petits mousses apprennent le Huit sur le bout des écoutes pour les empêcher de sortir des poulies. N'hésitant pas à se mettre en quatre pour parfaire l'apprentissage, le capucin appelé ainsi car c'est ainsi que les moines tentent vainement de se serrer la ceinture, est pour aller au plus simple un nœud simple triple avec 6 croisements. Vous me suivez j'espère !

Sentant que vous perdez patience et que mes propos vous fatiguent, je m'empresse de vous présenter le Prince des nœuds marins, le plus malin de tous : le nœud de chaise celui sur lequel tout bon navigateur peut se reposer. Il suffit de faire un puits afin qu'un serpent en sorte afin de faire le tour de l'arbre avant que de replonger dans le puits. Vous m'avez suivi ? Je l'espère car je ne suis pas du genre à vous faire un dessin.

Des aventuriers à moins que ce ne soient des inconscients proposent dans la longue liste des nœuds marins le nœud coulant. Il faut avoir envie de se saborder pour pratiquer pareille chose sur un navire à flot. Préférons-lui le nœud de drisse qui viendra conclure ce trop bref mode d'emploi de la corde à nœuds. Il s'attache à un point fixe tandis que le courant fera un tour sur le dormant avant de passer l'arme à gauche et assurer le tout avec une demi-clef pour fermer la chambre du dormant… On ne peut être plus clair.

J'aurais pu trouver une chute avec un nœud plat ou bien passer la main avec le nœud de menottes, je préfère prendre mes jambes à mon cou avec un nœud de lacets et vous laisser démêler le vrai du faux avec ce billet sur le fil du rasoir. Vous pouvez couper court en mettant les bouts, c'est votre liberté et vous pouvez en faire usage.

Pour les spécialistes de la chose, je vous propose ceci pour vous prouver que je suis fou à lier et qu'il convient de ne pas tenir compte de mes élucubrations.

Les nœuds malins J'aimerais faire des nœuds marins Mais je ne suis pas très malin Je m'embrouille les écoutes Je m'emmêle dans la soute Le cabestan n'est pas marrant Et le gabier tout en doigté Le nœud de chaise est trop balaise C'est pour la drisse que je glisse La jambe de chien ne me vaut rien Quant à l'écoute j'ai comme un doute Pour le bollard je suis ringard La demi-clef me fait marner Pour le grappin j'ai pas la main Et l'épissure je n'suis pas sûr Le nœud miroir c'est pour la Loire À l'amarrage si je suis sage C'est en tirant que c'est marrant Dans le filet tout est défait Pour l'arrimeur je suis à l'heure Pour l'évadé j'me suis barré Je m'embrouille les écoutes Je m'emmêle dans la soute Je m'emberlaise le capon Je me berdille sur le pont Je m'emberlaude au ponton J'm'escagasse le pompon Je m’applique pour les faire Et j'arcande à les défaire

​