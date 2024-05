Révolution dans le monde automobile

@Sirius

On pourrait même dire que Peugeot revient aux origines, puisque la Type 36 sortie en 1901 se distinguait des modèles précédents (type 32) qui étaient assemblés sur la base de fiacres motorisés, car elle présentait deux innovations :

un capot moteur à l’avant)

un volant à la place du guidon.

On revient donc au guidon.

En fait, le volant est apparu sur un prototype non commercialisé en 1894, avec la course Paris-Rouen et la Panhard & Levassor équipée d’un organe directionnel de forme ronde qui permettait une meilleure prise en main. Le constructeur avait emprunté l’organe concerné aux canots de course qu’il produisait.

La dénomination vient de l’analogie avec les ailes des moulins à vent qui s’appelaient « volants » parce qu’’elles « volaient » au vent, comme les cerfs-volants et présentaient une figure circulaire étoilée similaire à l’innovation en question.