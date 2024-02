Stupeur & Désolation

Un drame national …

L’événement le plus considérable à l'échelle de la planète depuis que des humains ont marché sur la Lune vient de se produire dans notre pays dans un fracas médiatique sans précédent. Toutes les chaînes ont évoqué ce qui relève à la fois du séisme et du tsunami, de la remise en cause drastique des perspectives nationales et même de l'affront fait à notre bon chef d'État.

Depuis quelques temps déjà des rumeurs courraient, des bruits transpiraient, des supputations sourdaient de ci de là tandis que les milieux autorisés éprouvaient le plus grand embarras pour ne pas dévoiler ce qui devenait un secret de polichinelle. Il convenait de garder le silence d'autant qu'au plus haut sommet de la nation, en dépit des multiples interventions discrètes, l'inéluctable était malheureusement advenu. La nouvelle allait menacer le fragile équilibre diplomatique en mettant en danger la balance commerciale et plus encore le moral d'une population qui avait placé bien trop d'espoir dans une illusoire bonne nouvelle. Même les prochains Jeux Olympiques allaient certainement pâtir de la chose.

Depuis l'officialisation de ce coup de tonnerre, les balais des experts, des spécialistes, des proches et des citoyens ordinaires ne cessent de nourrir les débats et les éditions spéciales, les rétrospectives et les enquêtes approfondies. Ce que les Français dans leur immense majorité subodoraient sans vouloir l'admettre vient de semer le trouble et l'effroi. Le miracle n'a pas eu lieu en dépit des multiples interventions en haut lieu pour éviter le drame.

Flash d’information, émissions spéciales, tables rondes et débats de spécialistes se succèdent afin que nul n'échappe à la nouvelle. Pour la population, c'est la stupeur voire la désolation, l'inquiétude gagne le pays tandis que la détresse est générale. C'est surtout l'incompréhension qui justifie les analyses circonspectes de commentateurs en plein désarroi.

La nouvelle est relayée un peu partout dans un monde qui n'a jamais été aussi rond. Elle atteste la portée mondiale d'un événement qui partout fera la Une. La France en état de choc démontre désormais le peu d'attraction d'une nation qui a perdu son aura. L'avenir de l'hexagone est menacé.

Cette actualité brûlante rejette à la périphérie les images qui nous viennent d’Ukraine ou de Gaza, d'Afrique ou de la Planète. Sous le feu des projecteurs, cette catastrophe nationale affirme la décadence du pays des Lumières. C'est cette révélation collective qui fait du reste le plus de dégâts dans tous les esprits.

De ci, de là, des gestes désespérés, des crises de larmes, des scènes d'hystérie collective accompagnent l'infirmation. La situation préoccupe le gouvernement qui songe proposer des cellules psychologiques à travers tout le territoire. Pour beaucoup, le Président en personne devrait sortir d'un silence qui relève de la sidération. C'est bien lui le plus affecté par le drame. Sa blessure intime lui interdit pour l'heure de faire son habituelle déclaration officielle. Il lui faut d'abord retrouver ses esprits…

C'est un Emmanuel Macron à terre, désemparé, perdu que l'on voit rasséréner par un jeune premier ministre plein d'empathie pour celui qui vient de perdre son influence et ses illusions. L'image volée a fait le tour de la Planète et a ajouté à l'émotion générale. Décidément, nous vivons un tournant dans le double mandat présidentiel…

Pour les rares extra-terrestres qui ignoreraient ce que j'évoque ici, rassurez-vous, la chose est d'une vacuité sidérante, d'une rare indigence, d'une absurde insignifiance. Je ne vais certainement pas m'abaisser à la citer en guise de conclusion. Il n'est jamais trop Qatar pour sauver la face et raison garder.

Tableaux de Raymond ALTES

