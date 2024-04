Sur le chemin de la violence

La violence est souvent connectée avec le mal être. Au bout du rouleau, le suicide est même envisagé dans la violence en entraînant d'autres dans l'aventure. Le succès d'une séance sur le divan d'un psy est dépendant du degré de divulgation d'un patient et de la profondeur de l'analyse du psy. Drogues et sentiment d'insécurité. Les jeunes embrigadés dans cette violence.

Le magazine philosophie pose la question "Que peut-on opposer à la violence ?".

Le magazine "Philosophie"

On y lit : "L’époque est à la résurgence de la violence. D’abord, la guerre est revenue aux portes de l’Europe, en Ukraine comme au Moyen-Orient. Ensuite, une conflictualité croissante traverse la société. Que l’on prenne les affaires Depardieu ou Tesson, l’école ou l’écologie, les sujets de dispute en famille ou entre amis ne manquent pas. Peut-on échapper à cette atmosphère tendue ? Se soustraire à la violence, ou plutôt remplacer le conflit physique par la confrontation d’idées, c’était le projet initial de la philosophie, dans la Grèce antique, dès Platon. Mais que reste-t-il de cette ambition ? Dans tous les espaces, publics comme privés, la violence se dissémine sans que nous ne sachions plus comment y faire face. Peut-être en se confrontant à l’abîme auquel elle nous expose. Du côté des philosophes classiques, nous avons identifié trois manières de s’opposer à la violence, trois voies explorées tout au long de ce dossier : l’autodéfense, la justice et l’argumentation. S’il est souvent question des violences conjugales et des féminicides à travers des statistiques, les quatre témoignages que nous avons recueillis montrent qu’il s’agit de véritables descentes aux enfers et qu’il est difficile de se soustraire à une relation d’emprise".

Trois parades pour survivre dans un monde de brutes en s'opposant à la violence.

Les intervenants dans ce magasine, préconisent de rester au dessus du volcan de la violence avec le précepte de s'efforcer à la paix aussi longtemps qu'il y a l'espoir de l'obtenir ou fuir en réclamant justice par après. Quand la justice n'est pas trop lente.

Mais quand on est face à un attentat ou une malversation envers autrui, la lâcheté est une "Action de Destruction Manifeste".

Dans un attentat, il vaut parfois mieux rester à l'écart pour ne pas se retrouver dans la mêlé soi-même en y perdant la vie.

L'art de la contre-attaque, de la négociation, de l'esquive, de l'autodéfense, de l'argumentation, de la résilience ou de la raison, sont des techniques qui demandent une préparation quand on n'est pas bâti comme un surhomme, surtout quand il s'agit d'un acte au mépris de la vie de l'assaillant lui-même.

La violence et la drogue

Dans certaines communes de Bruxelles, depuis le début de l'année, des fusillades sans qu'il a été établi qu’elles soient toujours liées au trafic de drogue. L'insécurité a été jaugée par le Grand Baromètre, dans un sondage Ipsos mais l'OCAM a laissé les risques le niveau 3 de la dangerosité,5 2 sur 4. La "belgian connection" avec des saisies record, des menaces sur un ministre et fusillades. On parle de "narco-Etat lorsque toutes les institutions légitimes ont été pénétrées par le pouvoir et la richesse issus du trafic illicite de drogues"

.

Les symptômes d'une maladie diagnostiquée ? Fin mars, les douanes ont saisi 2,5 tonnes de produits chimiques illicites en provenance de Chine. Fabrication de pilules de drogues, de l'ecstasy et d'amphétamines par l'intermédiaire du port d'Anvers. En 2023, 116 tonnes de cocaïne, Un tier de saisies dans l'Union dissimulé dans des caisses de fruits et des doubles fonts en transit parmi 12,5 millions de containers. Seuls les à risques sont contrôlés en provenance d'Amérique du Sud, de Colombie, d'Equateur et du Pérou. Complicités internes des sociétés d'import-export.

La violence et l'insécurité

L'insécurité que ressent le citoyen lambda n'est pas qu'en Belgique

A Moscou, malgré la conclusion plutôt partisane récupératrice de Poutine, le terrorisme EIK est revenu à l'avant de l'actualité

.

A Paris, Vigipirate a repris son service de surveillance.

A Sydney, un assaillant a tué six personnes au couteau tout en choisissant ses victimes parmi les femmes avant de se faire descendre par la police.

A Paris, Vigipirate cherche de l'aide dans les pays voisins pour organiser et assumer les JO à Paris



.

La violence des jeunes

En France, le premier ministre, Gabriel Attal, voulait mettre la violence des jeunes au pas.

Débats du 28' de vendredi 19 avril

.

Les jeunes ne sont pas tous violents, l'histoire d'un jeune qui avait fait exactement le contraire en Australie sauve l'honneur

.

Voilà, une preuve que l'on ne peut généraliser la violence au niveau sociologique mais à celle de la psychologie d'un individu en particulier.



Etre jeune adolescent, c'est souvent être plus radical qu'un adulte qui a plus d'expérience.

On ne peut pas encore lire dans le cerveau d'un interlocuteur et le fait de paraître aimable en apparence, cache parfois une hypocrisie liée à la haine et à une vengeance pour ne pas avoir partagé les mêmes idéologies ou plus simplement à cause d'une différence entre la manière de penser et de vivre. "Le cerveau est câblé pour obéir" à des idées préconçues incrustées par des paramètres internes et externes. Elles ne se discutent même plus sans l'aide d'un interface comme je l'écrivais la semaine dernière au sujet du numérique. A quoi tient une personnalité sinon à une volonté de puissance. Sculpter cette personnalité peut se faire en modifiant certains traits par des interventions thérapeutiques testés dans des jeux de rôle pour réguler les compétences émotionnelles en augmentant les positives et en diminuant les négatives pour en définitive, améliorer le bien être jusqu'à l'extraversion.

Le problème, c'est que parfois, la violence nait de plus en plus tôt.

Le 2 avril, la violence arrivait en Finlande d'une manière inhabituelle. Un jeune de 12 ans avait tué d'un coup de révolver, des condisciples du même âge

.

La raison invoquée par le jeune tueur "Il a été harcelé par les condisciples". Il n'a pas cherché à trouver de l'aide ni chez ses parents ni chez les enseignants qui sont chargés de répondre au harcèlement.

Aux Etats Unis, un fait unique en son genre, ce sont les parents qui ont été jugés et condamnés à 15 ans de prison pour avoir offert des armes à leur fils en 2021 pour en faire un "usage défensif".

La violence résonne même dans les cerveaux de sourds comme une caisse de résonnances suite à un ensemble de raisons qui peuvent transformer un climat bon enfant en une ambiance délétère et anxiogène.

Ce mardi, plusieurs milliers d’enseignants rassemblés à Bruxelles pour rappeler leurs revendications autant sur les conditions de travail du personnel que sur les conditions d’apprentissage de nos élèves et leurs obligations de remplir toujours plus de paperasse. s obligations de remplir la paperasse

.

Nous vivons un paradoxe de la violence.

Réflexions du Miroir

Dans ma jeunesse, je n'ai pas joué avec des poupées réservées aux filles. J'ai joué aux Cowboys et aux Indiens avec des révolvers en plastic. Dans ma période d'écolage des années 60, nous n'étions pas des saints. Je me souviens d'un prof d'allemand qui allait pleurer chez le recteur tellement il était chahuté mais aussi d'un prof de latin auquel il ne fallait pas essayer de chahuter, une fois qu'il entrait en classe.

Ce qui a changé aujourd'hui et créé une augmentation de violence, c'est le passage du fictif à la réalité qui s'est rétréci par X/Tweeter contenant des réflexions extrémistes et amorales. En plus, tout est orchestré par la presse qui prend le relais à grand renfort de vidéos et par la suite de feuilletons policiers du type de "Meurtres à ..."'.

L'impact des jeux vidéo prend aussi une part du problème ? Sur les vidéos de jeux, les jeunes ne voient plus que des adversaires à détruire pour gagner une partie. Dans la plupart des esprits, ils riment avec violence, abrutissement, obésité à cause d'une inactivité physique, menant à désocialisation.

La confusion entre la violence factice, virtuelle et imaginaire à la violence réelle augmente la virulence de le violence.

Exprimer un mal-être par la créativité des jeunes sur les murs donne des indices qu'il ne faut pas perdre de vue (cf ce lien).

La 'Bande à Baader" en Allemagne, les "Brigades rouges" en Italie, les CCC et les bandes du Brabant Wallon en Belgique ont qualifié les années 1970 d'années de plomb. Des années pendant lesquelles l'extrême gauche sévissait tout comme l'extrême droite de nos jours.

Le terrorisme islamique est arrivé au 21ème siècle dans plusieurs villes. C'était la guerre dans "La stratégie du maillon faible" en 2015. L'Etat Islamique maitrisé, le terrorisme s'est mué en actes de solitaires.

"Macron a peur de rencontrer les foules" lisais-je dans un Marianne.

L'histoire finit-elle par se répéter ?

En théorie oui, en pratique, pas vraiment ou pas de la même façon. Certaines idéologies restent. Comment les exercer dépend de ce qui a évolué dans le temps.

Dimanche repassait un Grand Cactus sur Bob Marley à cause de la sortie de son biopic "One love".

.En fin du 20ème siècle, des années de terrorisme ont été compensées, si j'ose dire, par des années pendant lesquelles, les musiques de variété étaient joyeuses, dansantes avec des paroles plutôt accompagnatrices de musiques que revendicatrices. La musique adoucissait vraiment les mœurs.

Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les textes ont pris la relève sur les notes. Beaucoup plus de paroles revendicatrices parfois larmoyantes en exprimant l'actualité, sur lesquelles on ne danse plus sur les musiques de notes.

Grand Corps Malade que j'aime, a de très beaux textes mais la musique qui accompagne ne prêtent pas l'envie de sourire tout en apportant l'espoir du jour d'après.

Je ne veux pas faire ressortir une nostalgie du passé avec l'idée "c'était mieux avant".

Rappeler le passé sert pour mettre dans une sorte de balance comptable les aspects positifs d'un côté et les aspects négatifs de l'autre et en faire le bilan qui doit pouvoir se mettre en équilibre par une série d'astuces et d'artéfacts.

Dans le siècle passé, la consommation des drogues et de l'alcool existaient déjà mais, ces palliatifs au bonheur n'étaient pas considérés comme des "produits miracles". Personnellement, pas de drogues, pas d'alcool, pas de tabac. Je n'en ai jamais ressenti le besoin.

Ces palliatifs permettent aujourd'hui de sortir des réalités moroses et se transforment en fantasmes qui délirants, permettent de prendre du recul temporairement jusqu'à une rémission alors qu'ils deviennent des maladies chroniques avec le risque de l'addiction.

La médecine prescrit de plus en plus d'antidépresseurs à la moindre incartade d'un travail trop lourd devenu burnout. Le cannabis est une drogue douce.

Le cannabis vient d'être autorisé en Allemagne pour répondre par la douceur à l'ambiance de violences multiples actuelles.

Le légaliser ne serait-il pas une solution à envisager

?.

C'est quand les drogues deviennent dures que les ravages de l'oubli des réalités se produit dans la vie de tous les jours devient la limite à ne pas dépasser.

Non, la musique n'adoucit pas toujours les moeurs.

Le Colt 45 de Kendji Girac qui s'est retourné contre lui, a généré un Cactus

.

"La présence d'une intelligence supérieur aux humains nous obligerait à repenser notre rapport au vivant", dit un commentaire.

A 75 ans, Alain Chamfort se pose des questions sur son passé.

