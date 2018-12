Un menu pour Manu

Ce menu de fêtes impossible à digérer, mais facile à mettre en œuvre devrait ravir les plus gourmets d’entre vous.

Voici mes propositions argumentées, accompagnées de quelques réserves.

Apéritif :

Pour les amateurs de cocktails, je conseille une soupe de Champagne Marine-Mélenchon, idéale pour accompagner les canapés au Larcher bien gras et fondants. Quelques acras Morano à tremper dans une sauce burqa très relevée. N’en abusez pas, ça pourrait plomber l’ambiance.

Pour les inconditionnels du sans alcool un mojito Buzyn-Lévy devrait vous faire bondir de joie. Évidemment vous éviterez les crevettes à la mayonnaise de Béziers, car d’après le chef Gayssot, ce mélange pourrait s’avérer indigeste

Entrées :

La pizza Royal n’a pas vocation à apparaître dans un repas de fête, pourtant la cheffe Hidalgo la recommande chaudement. On se demande bien pourquoi ? Quoi qu’il en soit, si vous avez la bravitude de l’étaler sur votre table accompagnez cette gourmandise avec un vin blanc d’Alsace piquant et un peu lourd, genre Trierweiler.

Les cassolettes de Canard Enchaîné cuit à Point, préparées avec amour par le vilain cuistot à l’écharpe rouge et agrémentées par un certain Lolo Joffrin, un rigolo paraît-il, seront à déguster de préférence avec de l’eau... plate. Un conseil d’ami, si vous voulez enfourcher votre scooter à l’issue du repas, évitez les conneries genre trou normand ou autres pièges à cons. Bon ! Vous faites comme vous voulez, mais je vous aurai prévenus.

Si vous ne pouvez pas vous passer d’huîtres, choisissez celles du Touquet ou de Saint-Tropez. J’ai bien écrit huîtres, je n’ai pas évoqué de morue comme on me le glisse perversement par-dessus mon épaule. Remarquez qu’on y trouve aussi de très belles moules, goûteuses à souhait.

Poissons :

Ici, nous avons un choix cornélien, car dans l’eau saumâtre aussi bien que dans toutes les eaux grasses et nourricières, les connaisseurs vont trouver matière à d’excellentes dégustations. S’il est facile de parler du thon tellement on en croise à tous les étals, on peut aussi goûter le saumon ou l’anguille façon Darmarin, Rugy ou Blanquer. Si toutefois vous parvenez à les choper, gaffe aux arêtes, ça peut vous gâcher votre soirée. Dans tous les cas, n’oubliez pas de vous verser une bonne rasade de contre poison, je parle du vin jaune bien sûr.

Viandes :

Les gibiers sont tout à fait indiqués pour cette période. Cependant, la mode actuelle est au mouton, les volailles figurent en bonne place à condition d’être parfaitement plumées. Le chapon Longuet devrait rejoindre les casseroles de son train de sénateur, arrosé de cognac ou d’autres réjouissances à votre goût il devrait être un mets appréciable.

Agrémentez vos viandes ou vos volailles de lentilles, elles vous apporteront la prospérité contrairement aux fayots, qui, trop nombreux ne vous causeront que de désagréables troubles gastriques. Quelques épices du type Valls, Taubira ou Ruffin devraient relever la mélancolie ambiante.

Évidemment avec le plat de résistance il faut boire incarnat, voire coléreux, un bon Castaner voyou, nouveau cru apprécié lors des barbecues improvisés sur les ronds-points. Profitez-en, d’après mes amis, on arrive au fond des cuves, on brasse la lie, ça colle à la langue et c’est préjudiciable au goût du breuvage.

Fromages :

En dépit de la supériorité des fromages bien français, je vous recommande le Hollande mou, de provenance incertaine ; flanqué d’un Sarkosy rouge nerveux et charpenté, aux senteurs d’égouts dorés il va vous envoyer vers les sixièmes dessous. Cependant, l’ensemble de cette dégustation hasardeuse est une nécessité : il ne faut pas mourir idiot. N’insistez pas trop sur le fromton et son pousse-bouchées, il vous reste le meilleur pour la fin.

Dessert :

Si vous avez survécu bravo ! Vous avez peut-être un parent bien Placé. Vous allez enfin déguster les fameuses pâtisseries concoctées par la firme Macron-Arnaud-Trogneux et fabriquées dans la grande usine de Saint-Tropez. À cette occasion, les bouchons de flash-ball vont péter, chacun va pouvoir s’en mettre plein la tronche. Quel pied ! Si vous tenez encore sur vos quilles je vous invite à goûter un petit rhum arrangé élaboré dans les règles de l’art par Maître Dominique Strauss Kahn en personne et susceptible de foutre la tête dans le caniveau et le cul en l’air à n’importe quel spécimen, d’ailleurs il se nomme rhum-poubelle.

Après ça :

Si comme moi, vous êtes aussi mal en point que Placé, je sais que ceci ne vous rassure pas, mais il existe un remède. Pire que le mal ! Fabriqué à bas coût, quelque part en Afrique centrale, par les laboratoires M.M.M. (Merck, Merkel et Macron). Si vous voulez vomir votre année 2018, prenez un cachet de Fermela, vendu uniquement sur Amazon.

Oui je sais, nous n'avons pas mis de vaisselle sur la table. Vous faites comme bon vous semble, personnellement aucune assiette. Je me suis, fabriqué une belle table en chêne, très épaisse, dans laquelle j'ai creusé 16 cuvettes. Héhéhé vous voyez le tableau ! Un coup de jet dès la fin du repas et au lit.

