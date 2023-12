Une Saint Nicolas à la belge

Aujourd'hui, Saint Nicolas revient avec des cadeaux pour les enfants sages. Il parait que cette année, c'est une sainte féminine Queen Nikolah qui prend la relève et déjà elle a créé la polémique. « Queen Nikolah » est un personnage créé par l’artiste Laura Nsengiyumva, remet en question les frontières classiques entre les cultures et les genres. Sa visite, pour laquelle 200 personnes se sont inscrites, a été annulée à l'hôtel de ville de Gand. Histoire belge ?

Qui est derrière la barbe de Queen Nikolah ?

Au sein de la majorité, composée des partis flamands de l’Open VLD, du CD&V, de Vooruit et de Groen, l’activité n’a pas suscité un grand enthousiasme, à tel point qu’on a appris par après, juste avant le conseil communal, que “Queen Nikolah” ne sera finalement pas la bienvenue à l’hôtel de ville de Gand alors que plus de 200 personnes s’étaient inscrites pour cet événement.

“Je n’étais pas au courant de cette initiative”, a indiqué le bourgmestre gantois Mathias De Clercq, déplorant “un mauvais débat qui ne profite à personne. Si vous voulez être une ville inclusive et diversifiée, vous devez attirer les gens et non les repousser.”, disait-il.

L’artiste Laura Nsengiyumva avait créé le personnage “Queen Nikolah” qui remet en question les frontières classiques entre les cultures et les genres. Son objectif était d’aborder la tradition de manière différente tout en respectant le traditionnel Saint-Nicolas.

Le cactus en a fait une chronique humoristique à ce sujet

Tout évolue et il faut s'adapter à l'époque si l'on veut (sur)vivre.

Sur agoravox.fr, je recevais lors de la médiation de mon billet précédent, le commentaire d'un modérateur qui disait "Réflexions du Miroir, quel bonheur d'être belge et passer au-dessus de toutes ces contingences terrestres".

En fait, ce n'est pas être belge qui importe, c'est ce que chacun tente de trouver de positif dans la vie de tous les jours indépendamment de la situation délétère, morose et anxiogène que l'on connait autour de soi.

La Saint-Nicolas se fête dans de nombreux pays d'Europe, parfois même plus populaire que Noël. On la retrouve en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Hongrie, en Italie, au Luxembourg, en Pologne, en Suisse, en Russie et aux Pays-Bas où il est plus populaire que Noël, mais reste inconnu pas en France.

Cela fait déjà bien longtemps que je n'ai plus parlé de ce Saint Nicolas vénérable que les petits enfants jusqu'à 6 ou 7 ans, attendent avec impatience.

Pourquoi ne pas rajeunir Saint Nicolas ?

Pourquoi ne pas lui donner un aspect moins cérémonial avec sa traditionnelle barbe blanche accompagné de son acolyte, le Père Fouettard ?

Une jeune barbe adolescente et naissante au bout de la joue suffirait comme c'est à la mode pour les jeunes.

Si Saint Nicolas est porté par une dame noire comme Queen Nikolah, plus besoin de Père Fouettard.

Elle ferait office pour les deux personnages en donnant des cadeaux d'une main et une fessée moralisatrice de l'autre.

Je suis retourné sur ce site "Réflexions du Miroir", en remontant le temps à date du 6 décembre.

Je dois avouer que cela m'a beaucoup amusé.

Et je n'ai pas été le seul en dessins.

Saint Nicolas arrive bien avant le 6 décembre dans les magasins.

Mais le Saint Nicolas de ma jeunesse, je ne m'en souviens plus.

Vous souvenez-vous plus que moi de ce que fut Saint Nicolas ?

Pour les souvenirs, il reste les photos comme support.

Et si on se souvient, ce sont "Les infidélités de notre mémoire" qui nous trompent avec un Alzheimer précoce.

Pourquoi pas un Saint Nicolas pour adultes ?

Cela me donne une autre envie avec le retour au présent concrétisé avec le titre "Garder la santé avec ce qu'on rêve" pour répondre à ce modérateur d'agoravox.

Il pourrait être préfacé par ce vieux billet "Pas de mal à se faire du bien ?".

A n'importe quel âge, on peut avoir des rêves réalisables ou des utopies.

La COP28 et la guerre ne vont pas mettre du baume au cœur.

Le Cactus en a fait une série de constatations parfois catastrophiques

Les petits enfants n'en n'ont rient à foutre. A leur âge, ils vont voir Saint Nicolas, accompagnés de leurs parents pour obtenir des spéculoos et des bombons.

Ils rêvent déjà à ce qu'ils vont trouver près de la cheminée le 6 décembre.

Les friandises que donne Saint Nicolas, ne coûtent pas grand chose mais cela rapporte gros dans l'esprit d'un enfants.

Les adultes belges ne pensent plus qu'à être durable et aux achats qu'ils doivent budgéter pour honorer leurs devoirs de parents. Non, peut-être.

Le 7 décembre, les petits enfants et leurs parents de chez nous pensent déjà au suivant, au Père Noël dans une fête commune.

"Et si tout n'allait ne fait pas si mal ?

Le magazine "Psychologies"

Tout est en définitive psychologique.

Cherchez pas Docteur, la Saint Nicolas, c'est dans la tête que cela se passe. C'est un état d'esprit.

Parfois ce sont les biopics de personnages célèbres vus à la télé ou au cinéma qui nous influencent à cause des soi-disant réussites ou échecs de leurs idoles.

Deux questions m'ont interpelé dans le magazine "Psychologies".

"Peut-on décider d'être heureux ?" "Quel pouvoir magique rêvez-vous d'avoir ?"

Mon test me classe dans la catégorie : "Voyager dans l'espace et dans le temps" avec 6C. "Un tempérament atypique. Un désir de briller. Loin de chérie la toute-puissance. Une soif d'apprentissage et de rencontres. Un besoin de pulper la réalité sous toutes ses formes. Parfois impatient. Près à fuir sans obtenir mes désirs. Transformateur de tout obstacle en opportunité à tester différentes approches. Une peur de la morosité. Les habitudes et les idées toutes faites m'ennuient. Risquer la profondeur. Stimuler le goût de l'insolite comme raison de vivre sans se laisser freiner par les revêches en osant m'impliquer davantage quand une relation ou une activité me nourrit si elles me tiennent en place".

Je ne pensais pas qu'un test aurait pu me définir aussi complètement. J'informe sans beaucoup communiquer avec la meute pour garder la santé dans les réseaux sociaux.

L'humour et le rire sont des alliés thérapeutiques en facilitant les émotions pour diminuer les résistances, amènent à rire de soi et de l'absurdité de la vie, tout en favorisant l'espoir et en réactivant la résilience. Le processus de l'humour force l'auditeur à réinterpréter autrement les données de départ par le recadrage. J'ai appris qu'on apprend plus et mieux par ses acquis que par ce qui est inné.

En avant la musique

Les pouvoirs du chant et de la musique apportent une réduction du stress, une amélioration du sommeil et des capacités mémorielles et une meilleure gestion de la douleur. Bref, elle rend plus heureux. Devant une actualité constituées de nouvelles angoissantes, déprimantes et révoltantes, quoi de mieux que d'offrir des sons harmonieux à nos oreilles et des images à nos yeux.

Les temps chantent pour ceux qui garde le cap et la foi en s'adaptant aux circonstances de leur vécu. Madonna, reine de la pop et de la provocation, chante pour ceux qu'elle a connu perdu à cause du Sida

Il y a 20 ans que la comédie romantique "Love Actually" est sortie.

Le film se penche sur les différents aspects de l'amour montré à travers dix histoires distinctes impliquant un large éventail de personnages, dont beaucoup sont reliés entre eux, et leur évolution. Son succès phénoménal avait généré plus de 80 millions de dollars depuis sa sortie.

La vidéo du cactus de Gaetan Delferrière est à voir ou à écouter

Dans certaines régions, les adultes peuvent recevoir des friandises, du chocolat, du pain d'épice ou d'autres petites attentions de la part de Saint Nicolas. Cependant, la manière dont les adultes célèbrent cette fête peut dépendre des coutumes locales et des traditions familiales spécifiques. Certains peuvent choisir de faire des cadeaux plus significatifs ou de participer à des événements caritatifs en l'honneur de Saint Nicolas. En fin de compte, la célébration de la Saint-Nicolas pour les adultes peut revêtir différentes formes en fonction de la culture et des préférences individuelles.

En ce 6 décembre, c'est le moment de faire appel à Saint Nicolas pour adultes.

Saint Nicolas ne pourra pas y répondre favorablement cette année.

Mais, la question subsidiaire pourrait être "Qui va jouer le rôle de Saint Nicolas pour les adultes l'année prochaine ?".

Les élections du futur Saint Nicolas sont ouvertes.

Il y est même permis de panacher toutes les couleurs des partis au travers de la liste de candidats.

Ainsi, avec elle, vous pourriez chanter la chanson "Belle journée" pour la Saint Nicolas.

