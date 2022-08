Paysages déroulants dans l’art ukrainien

Depuis le 24 février, lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en procédant à des bombardements par missiles de croisière et balistiques sur plusieurs villes ukrainiennes, tous les médias parlent de l'Ukraine. Samedi dernier, je suis allé voir l'exposition "Unfolding Landscapes" au Musée Art & Histoire du Parc du Cinquantenaire à Bruxelles. Elle célèbre l'art visuel ukrainien, en explorant le paysage, la topographie, la psychogéographie et la culture de ce pays unique. Travaillant depuis les années 1960 jusqu'à aujourd'hui, 42 artistes incorporent de nombreuses pratiques et médias différents, de la peinture, la sculpture et l'installation, au dessin, à la gravure, à la photographie et à la création vidéo.

Les formes de l'art sont constituées par la peinture, les arts graphiques, la sculpture, la calligraphie, le théâtre, la musique, le cinéma, la littérature, les arts appliqués, la chorégraphie, la danse, la cinématographie, la photographie d'art, la télévision, les variétés et arts du cirque.

L'art populaire ukrainien est un champ de la culture associée à l'élaboration de la vision du monde du peuple, à sa psychologie, à ses motivations éthiques et à ses aspirations esthétiques, couvrant tous les types d'art populaire comme la musique, la danse, la chanson, les arts décoratifs et appliqués. Ce vaste champ culturel se développe comme un ensemble unique profondément enraciné dans la vie du peuple tout au long de son histoire.

Financé par l’homme d’affaires ukrainien homonyme, Pinchuk Art Centre fut le 1er centre d’art contemporain en Ukraine.

Mais, l'art contemporain est représenté par de nombreux groupes et mouvements artistiques. Ces groupes, tout en suivant une histoire et des parcours artistiques différents, se retrouvent dans un objectif commun à la recherche d'une expression claire de l'art ukrainien, pour approfondir ses valeurs propres et contribuer à l'art mondial.

Il est lié de très près au mouvement artistique contemporain ouest-européen dans son développement et dans ses objectifs. En raison de la situation politique, l'art proprement ukrainien marque d'abord un retard dans son développement à cause de la soumission à l'empire russe, mais s'est développé rapidement ensuite.

Un nouvel élan dans la promotion de l'art ukrainien s'est produit par la peinture à travers des expositions, des articles et des travaux pédagogiques qui jettent les bases de l'art contemporain ukrainien.

Rassemblés dans des organisations artistiques, des artistes permettent de planifier et d'organiser leur production artistique à Kiev, à Kharkiv et à Lviv.

L'étendue de leurs activités s'élargit et suscite un besoin d'organisations artistiques idéologiques au sens artistique par la diffusion élargie de leurs activités dans une accélération du rythme. Leurs diverses activités artistiques attirent vers l'art une bonne partie de la société, et font connaître les réalisations de leur art au-delà des frontières ukrainiennes.

A l'avant-garde, des artistes révolutionnaires néo-byzantins, influencés par l'art européen réalisent des innovations qui attirent l'attention internationale sur leur travail dans le monde de l'art d'Europe occidentale de l'expressionnisme et de l'impressionnisme au néoclassicisme.

Depuis l’indépendance de l’Ukraine, rares sont les œuvres littéraires ukrainiennes traduites en français.

Avec cette nouvelle présentation à Bruxelles, les commissaires de l'exposition espèrent offrir une opportunité d'apprentissage et de réflexion, et tendre la main à une compréhension profonde avec nos voisins ukrainiens.

Par l'intermédiaire de l'art, malgré son retard, l'Ukraine aurait pu s'en rapprocher et s'y adapter s'il n'y avait pas eu le développement de la guerre depuis le début d'année.

Entre la Roumanie et l'Ukraine, la Moldavie a aussi peur d'être envahie.

Le nom « Moldova », bien que roumaine, est préférée par les communistes et autres pro-russes pour bien souligner en français la différence entre la « Moldavie » historique roumaine et l'actuelle « Moldova » post-soviétique située dans la sphère d'influence russe. La même dichotomie se retrouve en anglais (« Moldavia » / « Moldova ») et en allemand (« Moldau » / « Moldawien »), le second terme étant à chaque fois, un néologisme.

Il y a une situation très paradoxale en Europe.

Quelques pays qui font partie de la CE voudraient en sortir avec des arguments nationalistes.

D'autres qui n'en font pas partie voudraient y entrer avec des arguments communautaires.

Depuis juillet, la Tchéquie vient de remplacer la France à la présidence de la CE pour six mois.

Qui sait, un jour très lointain dans le temps, verra-t-on l'Ukraine à cette place.

Pendant ces six mois, on risque assez souvent d'entendre le plus grand succès du Tchèque Smetana, la Moldau.

Aucune œuvre n’incarne plus le désir de liberté des Tchèques que "La Moldau", le deuxième des six poèmes symphoniques du cycle "Ma patrie" du compositeur Bedrich Smetana (1824-1884).

J'ai cherché la liste des compositeurs ukrainiens et parmi eux, je n'en connais malheureusement aucun

Les artistes présents à l'exposition sont :

Photos de l'exposition "Unfolding landscapes"(clic)