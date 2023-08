Vous les viandards ! Apprenez à cuisiner écolo avec Mélenchon...

Journée people en compagnie d'un Jean-Luc Mélenchon très calme en cuisinier, qui révèle sa passion pour le quinoa. C'était pendant sa campagne présidentielle en 2016. Pour attirer vers lui l'électorat vert, le cuistot en chef présentait dans Gala sa recette du taboulé quinoa, avec « des cubes d'avocat, des petits bouts de tomates, de concombre et puis de crevettes ». Deuxième objectif avoué de l'Insoumis cuisinier, diminuer sa consommation de viande et perdre du poids avant les élections de 2017.

Avec Mélenchon la politique n'est jamais très loin et d'autres politiques que lui font des apparitions sur papier glacé dans les magazines peoples pour se rapprocher des "gens", enfin chacun les siens ! Souvenez-vous, à l'époque il y avait la vraie gauche et donc forcément une fausse gauche, deux gauches qui paraissaient irréconciliables selon un ex-toréador du PS. Aujourd'hui tout est oublié (enfin presque) et toute la gauche se retrouve dans la Nupes. Mais, nous avons aussi les gens de droite avec un parti, Les Républicains, qui ne vaut plus un radis sur le marché politique. N'oublions pas les gens du RN de Marine Le Pen, un parti qui sème consciencieusement les graines de sa prochaine récolte électorale dans un sol qui lui semble fertile. Comment ne pas parler de la Macronie, un parti hybride qui mélange les carottes et les salades et se voudrait moderne, pour finalement donner des fruits diversement appréciés par la population, sauf de ses gens encore fidèles. Tout cela donne le peuple de France, un pays divisé qui n'a plus vraiment la pêche et qui à tort ou à raison n'attend plus grand-chose de la politique.

Allez, une petite pause et tout le monde à table c'est Mélenchon qui régale !

À l'occasion de cette surprenante rencontre culinaire, Jean-Luc Mélenchon disait également :

« Je fais des efforts pour passer à un régime alimentaire avec moins de protéines carnées », Pour le leader maximots de LFI, le quinoa serait « une bonne façon de militer contre la souffrance animale et contre un système de surproduction qui se fait au détriment de la viande de qualité ».

D'accord avec lui pour manger moins d'animaux de la ferme ou sauvages, ou alors viandard, dans le sens péjoratif du goinfre qui ne veut faire aucun effort pour simplement diminuer sa consommation carnassière ? Voire, l'option du simple amateur de viande qui n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il doit manger et ne supporte plus l'impitoyable chasse à l'homme qui serait devenu un ogre sanguinaire pour la planète.

Ne partez pas tout de suite, Sandrine Rousseau a son mot à dire sur le sujet. L'élue de la Nupes demande aux citoyens de réduire leur consommation de viande pour lutter contre le réchauffement climatique. Lorsqu'elle prétend que la consommation de viande était l'une des causes des incendies sur le pourtour méditerranéen, a-t-elle vraiment tout faux ?

"La consommation de viande est une des causes de ce qui se passe en Algérie, Espagne, Grèce, Chine, Arizona et partout. Se prendre en photo, tout sourire, avec un morceau de viande, aujourd’hui, c’est cracher à la figure de celles et ceux qui fuient, brûlent, meurent de chaleur".

"Pour espérer ralentir la catastrophe climatique, il faut réduire de 70 à 80% la quantité de viande que l'on mange. Pas la peine, forcément, d'aller à 100%. Et il est possible de réduire progressivement".

Hélas, il y a un problème avec Sandrine Rousseau, elle est tout bonnement insupportable. Toujours à la recherche de la polémique qui créera le buzz et fera parler de sa cause, et d'elle bien entendu. Sans aucun doute, pour la féministe spécialisée dans la déconstruction du masculin toxique, sans la radicalité, impossible de se faire entendre. Elle milite pour la pédagogie du fouet, ce qui semble contreproductif. Dans son cas désespéré, chaque fois qu'elle intervient sur le changement climatique et le gaz à effet de serre, tous les climatosceptiques lui tombent dessus, ainsi que les mangeurs de viande, les mâles contrariés par son entreprise de déconstruction masculine, et aussi les agriculteurs, les bouchers, les chasseurs, etc. Les Français ne sont pas dupes, ils voient très bien quel serait l'aboutissement du projet de l'écologiste si la Nupes prenait le pouvoir et désignait Sandrine Rousseau ministre de l'Écologie. Nous aurions droit à la taxation de la viande bovine et du pet de vaches. Or, il se trouve que les plus pauvres de nos concitoyens mangent peu de viande, si son prix venait à augmenter, ces Français n'en mangeraient plus du tout. Et du coup, miraculeusement, les incendiaires ne mettraient plus le feu aux forêts.

Trêve de plaisanterie et de caricature concernant la députée la plus moquée et remarquée dans les médias. Il y a du vrai dans ce qu'elle crie. Tous les chiffres pour bien comprendre l'influence de l'agriculture et de l'élevage sur le climat sont ici.

Croire ou ne pas croire au changement climatique anthropique, telle ne devrait plus être la question. Néanmoins, selon un récent sondage, "la vague climato-sceptique aurait progressé de 8 points en France. On compte 37 % de climatosceptiques dont 29 % considèrent qu’il y a un changement climatique mais pas d’origine humaine". Qu'en pense Sandrine Rousseau ?

Photo (CAPTURE GALA.FR.)