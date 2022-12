France-Argentine : l’important, c’est de participer !

Retour sur terrre. En attendant on occulte tout le reste. Un livre vient de sortir. Comment expliqueer ses enfants l’effondrement de nos sociétés. Suffit de leur dire qu’un Messie va venir pour remettre de l’ordre dans tout cela. Dit papa, alors le père Noël c’est le Messie et il va nous sauver ???? En attendant en Belgique on va fourer dans la tête des petiots des théorie du genre foireuse. Merci qui. Merci Monsieur Macron et compagnie.... Dans un nouvel ouvrage intitulé “L’effondrement (et après) expliqué à nos enfants… et à nos parents”, Gauthier Chapelle et Pablo Servigne font vivre le “collapse”, un sujet qui suscite des débats “haute tension”, au travers de trois dialogues ping-pong entre un père (Diego) et sa fille (Lucie) de 13 ans, ainsi que son fils (Camille) de 22 ans et, enfin, avec ses propres parents. Comment parler des effondrements – du vivant, de notre société – avec des enfants et des adolescents ?