Week-end à Lyon : que faire en famille ?

Vous adorez Lyon et avez décidé d’y amener votre famille le temps d’un week-end. L’objectif va donc être de contenter tout le monde, de la petite dernière de sept ans à votre ado parfois blasé de 16 ans. Voici donc des idées d’activités à réaliser et qui raviront toute la famille.

Le parc de la Tête d’Or, une visite incontournable

Toute personne allant à Lyon se doit de faire un détour par le parc de la Tête d’Or et vous le savez. En trottinette, à vélo ou tout simplement à pied, vous pourrez flâner en famille dans les allées tout en profitant du soleil. Guignol et ses amis se feront un plaisir de divertir votre petite dernière au travers d’un spectacle proposé dans un véritable théâtre, sur la place de Guignol. Et si les marionnettes ne sont pas appréciées par vos enfants, dirigez-vous vers le parc zoologique. Son avantage reste que la visite est libre. Vous pourrez ainsi observer plus de 400 animaux répartis selon trois espaces : la zone humide, la savane et la forêt tropicale.

La Fête des Lumières, la sortie en famille à ne pas louper

L’autre activité à réaliser en famille pour cette fin d’année est la Fête des Lumières. Événement incontournable de Lyon, elle ravira tout le monde. Un nouveau lieu sera d’ailleurs entièrement dédié aux familles, au parc Sergent Blandan. Une fête foraine y sera montée et douze œuvres lumineuses seront accessibles aux plus jeunes. Un carnet de jeux a même été édité afin d’impliquer pleinement les enfants dans l’événement. Mais attention, pour pouvoir en profiter au maximum, n’oubliez pas de prévoir des vêtements chauds et de réserver une table dans un restaurant. Une petite pause vous permettra de vous réchauffer.

Comment se loger à Lyon ?

Si vous décidez d’organiser un week-end en famille à Lyon, n’oubliez pas de trouver un logement en amont. Plutôt que dépenser des sommes astronomiques, pensez à réserver une solution d’hébergement à prix économiques. Vous pourrez alors rediriger les économies faites sur un autre poste de dépenses, à l’exemple d’un restaurant dans un bouchon lyonnais. Les hôtels pas chers à Lyon existent, à l’exemple des B&B Hotels. En recherchant sur Internet via des plateformes, vous pourrez aussi trouver la perle rare. N’oubliez pas d’opter pour un logement ayant des solutions de stationnement. Avec les transports en commun, vous pourrez circuler sans avoir à reprendre la voiture durant votre séjour.