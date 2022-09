10 faits cachés sur les voitures électriques !

Faire disparaître les véhicules thermiques… Vraiment pour la planète ?

Il y a une multitude de raisons pour lesquelles la gauche est absolument déterminée à forcer les Américains à quitter leurs voitures et camions à carburant privés pour se tourner vers des transports publics peu fiables et des véhicules électriques (VE) coûteux, et aucune de ces raisons n’a à voir avec la « sauvegarde de l’environnement ».

La raison principale pour laquelle la gauche aime les VE est que le processus de forcer les Américains à se convertir au transport électrique détruira à jamais l’incroyable liberté et prospérité associées aux véhicules à carburant privés. L’avenir sera au contraire contrôlé de manière centralisée par de riches élitistes et leurs politiciens corrompus, des bureaucrates avides de pouvoir et des « experts » guidés par leur idéologie.

Lorsque Ransom Olds, en 1901, et Henry Ford, en 1908, ont vendu les premières automobiles américaines produites en série (respectivement la Olds à tableau de bord incurvé et le modèle T), ils ont lancé l’Amérique sur la voie de la première société à route ouverte du monde.

Il a fallu quelques décennies, mais dans les années 1930, la possession d’une voiture était pratiquement un élément de base de la classe moyenne, ce qui signifiait, pour des millions d’Américains, la liberté d’aller où ils voulaient quand ils le voulaient, sans avoir à obtenir la permission préalable du gouvernement.

Il n’est pas exagéré de dire que l’un des principaux facteurs qui ont permis à l’Amérique de sortir de la Dépression a été la capacité de millions d’Américains à acheter des voitures et des camions neufs et d’occasion.

La Réserve fédérale de Saint-Louis s’exprimait ainsi en septembre 1935, en pleine Grande Dépression :

« Au cours des 6 premiers mois de 1935, les entreprises et les particuliers ont acheté aux concessionnaires automobiles 1 461 940 voitures particulières neuves et 254 063 camions, payant pour ces véhicules une somme estimée à environ 1 460 000 000 $. Les immatriculations du premier semestre ont augmenté de 44 pour cent en 1935 par rapport à la période correspondante de l’année dernière, tandis que l’augmentation par rapport aux mêmes 6 mois de 1933 était de 121 pour cent. »

L’essor de l’automobile privée à essence a également généré des industries en plein essor qui, à ce jour, fournissent des millions de bons emplois, une stabilité financière et une croissance des revenus personnels qui sont à la base de l’économie américaine.

Il suffit de penser à tous les concessionnaires, les ateliers de réparation, les magasins de pièces détachées, la construction de routes, la production, la distribution et la vente au détail d’énergie, les assurances et les emplois dans les forces de l’ordre qui existent parce qu’il y a des centaines de millions de voitures et de camions dans ce pays.

Voir aussi : L’USDA approuve 500 000 dollars de fonds au budget du changement climatique pour réparer des parkings

Mais ces bonnes choses seront perdues si le projet de la Californie d’interdire la vente de tous les véhicules à essence d’ici 2035 devient une politique nationale. Il y a tellement de choses qui sont incroyablement erronées, voire carrément malhonnêtes ou stupides, dans la volonté de forcer les Américains à utiliser des VE.

Voici les 10 faits sur les véhicules électriques que la gauche vous cache

Comme le soulignent les experts de powerthefuture.com :

1. Les VE sont alimentés par des combustibles fossiles. Selon l’Administration américaine d’information sur l’énergie (EIA), les centrales électriques à base de combustibles fossiles – charbon, pétrole ou gaz naturel – produisent environ 60 % du réseau électrique national, tandis que l’énergie nucléaire représente près de 20 %.

2. Les batteries des VE reposent sur le cobalt. On estime que 70 % de l’approvisionnement mondial en cobalt provient de la République démocratique du Congo, un pays où les conditions de travail sont déplorables, notamment pour les enfants.

3. Une étude publiée plus tôt cette année par un groupe environnemental a montré que près d’un tiers des stations de recharge électrique de San Francisco ne fonctionnaient pas. La population de San Francisco représente environ deux pour cent de la Californie.

4. Les partisans de la loi californienne admettent qu’il y aura une augmentation de 40 % de la demande d’électricité, ce qui ajoutera une pression supplémentaire sur le réseau et nécessitera une augmentation des coûts de l’électricité et des infrastructures.

5. Selon un chercheur, la pression exercée par l’ajout d’un VE est similaire à l’ajout de « 1 ou 2 climatiseurs » à votre maison, sauf qu’un VE a besoin d’être alimenté toute l’année.

6. Aujourd’hui, 20 millions de familles américaines, soit une sur six, ont pris du retard dans le paiement de leur facture d’électricité, ce qui représente le montant le plus élevé jamais atteint.

7. Les sociétés de services publics devront ajouter 5 800 dollars de mises à niveau pour chaque nouveau VE au cours des huit prochaines années afin de compenser la demande d’énergie. Tous les clients devront assumer ce coût.

8. Le prix moyen d’un véhicule électrique est actuellement de 66 000 $, soit une augmentation de plus de 13 % au cours de la dernière année seulement, ce qui représente un coût moyen de 18 000 $ de plus que le moteur à combustion moyen. Parallèlement, le revenu médian des ménages est de 67 521 dollars. Pour les familles afro-américaines, la moyenne est de 45 870 dollars, et pour les ménages hispaniques, de 55 321 dollars.

9. Une étude réalisée en 2022 a révélé que la majorité des recharges de VE se font à domicile, ce qui désavantage les personnes vivant dans des habitations multifamiliales (appartements) pour la recharge.

10. La même étude a également noté que de nombreux conducteurs chargent leur VE pendant la nuit, lorsque l’énergie solaire est moins disponible sur le réseau.

Il existe de nombreux autres faits concernant les véhicules électriques que vous n’entendrez jamais de la part des politiciens de la gauche, notamment le président Joe Biden, le chef de la majorité du Sénat Chuck Schumer (D-N.Y.) et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-Calif.), ainsi que la direction nationale et étatique du parti démocrate.

Vous n’entendrez pas non plus parler de ces faits – sauf lorsqu’ils sont déformés et déformés par des « vérificateurs de faits » autoproclamés – dans les salles de classe des universités, dans les médias grand public et même chez les représentants des « trois grands » constructeurs automobiles, qui craignent de se retrouver du mauvais côté du gouvernement.

Oh, et au fait, devinez qui est en train de rire aux éclats alors que l’Amérique se dirige vers l’avenir des véhicules électriques de la gauche, sachant qu’ils contrôlent une grande partie de l’équipement, des matériaux et de la technologie nécessaires aux batteries, ce qui leur permet d’étrangler l’économie américaine ?

Pouvez-vous épeler C-H-I-N-E ?

https://geopolitique-profonde.com/