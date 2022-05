18 signes indiquant l’aggravation des pénuries alimentaires au deuxième semestre 2022

La faute de Poutine ?

Si vous pensez que les choses vont mal aujourd’hui, attendez que nous entrions dans le deuxième semestre de cette année. Les approvisionnements alimentaires mondiaux sont déjà très faibles, mais c’est la nourriture qui ne sera pas produite pendant la saison de croissance actuelle dans l’hémisphère nord qui sera problématique. Les prix mondiaux des engrais ont doublé ou triplé, la guerre en Ukraine a considérablement réduit les exportations de l’un des principaux greniers du monde, une pandémie cauchemardesque de grippe aviaire anéantit des millions de poulets et de dindes, et des conditions météorologiques bizarres harcèlent la production agricole partout sur la planète. J’ai souvent utilisé l’expression « une tempête parfaite » pour décrire ce à quoi nous sommes confrontés, mais même cette expression ne reflète le caractère catastrophique la crise à laquelle nous serons confrontés dans les mois à venir.

Voici 18 signes que les pénuries alimentaires vont s’aggraver à l’approche du second semestre de 2022…

N° 1 La plus grande entreprise d’engrais de la planète avertit publiquement que de graves perturbations de l’approvisionnement « pourraient durer bien au-delà de 2022 »…

La plus grande entreprise d’engrais au monde a averti que les perturbations de l’approvisionnement pourraient se prolonger jusqu’en 2023. Une grande partie de l’approvisionnement mondial a été coupée en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Cela a déclenché une flambée des prix et des pénuries d’éléments nutritifs dans les principales zones de culture du monde entier ; un signe avant-coureur d’une crise alimentaire mondiale pourrait être à l’œuvre. Bloomberg rapporte que le PDG de Nutrien Ltd., basé au Canada, Ken Seitz, a déclaré aux investisseurs mardi lors d’une conférence téléphonique qu’il s’attendait à augmenter la production de potasse à la suite de perturbations de l’approvisionnement en Russie et en Ukraine (deux principaux fournisseurs d’engrais). Seitz prévoit que les perturbations « pourraient durer bien au-delà de 2022 ».

N° 2 L’indice mondial du prix des engrais a grimpé en flèche pour atteindre des sommets absurdes qui n’ont jamais été vus auparavant.

N° 3 Il est rapporté que les réserves mondiales de céréales sont tombées à des niveaux « extrêmement bas »…

« Les stocks mondiaux de céréales restent extrêmement bas, un problème qui s’est amplifié en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. « Nous pensons qu’il faudra au moins 2 à 3 ans pour reconstituer les stocks mondiaux de céréales », a déclaré Tony Will, président et chef de la direction de CF Industries Holdings Inc., basé dans l’Illinois, dans un communiqué.

N° 4 En raison de la guerre, les exportations agricoles de l’Ukraine ont été complètement paralysées…

Près de 25 millions de tonnes de céréales sont bloquées en Ukraine et incapables de quitter le pays en raison de problèmes d’infrastructure et de bloquages sur la mer Noire, y compris Marioupol, a déclaré un responsable de l’agence alimentaire de l’ONU. Les blocages sont considérés comme un facteur à l’origine des prix élevés des denrées alimentaires qui ont atteint un niveau record en mars à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, avant de s’atténuer légèrement en avril, a annoncé vendredi la FAO.

N° 5 Le taux de rupture de stock de préparations pour nourrissons aux États-Unis a maintenant atteint 40 pour cent…

Le taux de rupture de stock de préparations pour nourrissons a oscillé entre 2% et 8% au premier semestre de 2021, mais a commencé à augmenter fortement en juillet dernier. Entre novembre 2021 et début avril 2022, le taux de rupture de stock a bondi à 31%, selon les données de Datasembly. Ce taux a encore augmenté de 9 points de pourcentage en seulement trois semaines en avril, et s’élève maintenant à 40%, selon les statistiques. Dans six États – l’Iowa, le Dakota du Sud, le Dakota du Nord, le Missouri, le Texas et le Tennessee – plus de la moitié des préparations pour nourrissons ont été complètement vendues au cours de la semaine commençant le 24 avril, a déclaré Datasembly.

N° 6 Dans six États américains, le taux de rupture de stock pour les préparations pour nourrissons est en fait passé à 50% ou plus.

N° 7 Les recherches « comment faire du lait maternisé maison pour bébés » sur Google ont augmenté de 120%.

N° 8 On nous dit qu’il s’agit d’une « tempête parfaite » alors que les étagères se vident dans les banques alimentaires.

N° 9 Au Canada, plus de 1,7 million de poulets et de dindes ont déjà été abattus au cours des derniers mois en raison de la pandémie de grippe aviaire.

N° 10 Aux États-Unis, plus de 37 millions de poulets et de dindes ont été anéantis pour les mêmes raisons.

N° 11 Les deux plus grands réservoirs de Californie, Shasta Lake et Lake Oroville, sont tous deux tombés à des « niveaux extrêmement bas ».

N° 12 Certaines communautés du sud de la Californie ne seront pas en mesure de traverser le prochain été sans « réduire considérablement » leur consommation d’eau.

N° 13 Bon nombre des plus grands lacs du monde sont actuellement en train de disparaître parce qu’ils s’assèchent rapidement.

N° 14 Les feux de forêt continuent de dévaster les terres agricoles dans toute la moitié ouest des États-Unis. Le Nouveau-Mexique est également durement touché…

Quelques jours de calme ont permis à certaines familles qui avaient fui les feux de forêt de rentrer chez elles. Ces incendies faisaient rage dans le nord-est du Nouveau-Mexique, alors que des vents violents se sont de nouveau levés dimanche, menaçant de propager les flammes et de compliquer le travail des pompiers. Plus de 1 500 pompiers étaient sur les lignes de feu du plus grand incendie à l’est et au nord-est de Santa Fe, qui a augmenté de 8 miles carrés (20 kilomètres carrés) pendant la nuit pour atteindre une zone deux fois plus grande que la ville de Philadelphie.

N° 15 On nous dit que les prix du steak aux États-Unis vont « continuer à augmenter » dans les jours à venir.

N° 16 En raison de la grêle et du gel, la récolte espagnole d’abricots va être bien en deçà des attentes…

En Espagne, les dernières prévisions suggèrent que la production n’atteindra pas 60 000 tonnes, contre 110 000 tonnes en 2019 et 100 000 tonnes en 2020 et 90 000 tonnes en 2021. À Murcie, où se trouvent environ les deux tiers de la production espagnole d’abricots, les agriculteurs de la rivière Mula et des régions du nord-ouest ont été contraints d’annuler la saison à la suite d’une violente tempête de grêle lundi qui a non seulement entraîné la perte du fruit, mais a également causé des dommages étendus aux arbres.

N° 17 Dans l’ensemble, la production espagnole de fruits devrait tomber à son plus bas niveau en 40 ans.

N° 18 Le sénateur du Kansas Roger Marshall avertit ouvertement qu’une horrible famine mondiale est à venir…

La guerre en Ukraine conduira à une famine mondiale au cours des deux prochaines années, a averti mardi le sénateur Roger Marshall (R-Ky.), qui siège au Comité sénatorial de l’agriculture. « Vous savez que je suis un grand agriculteur. 12 à 15% des produits agricoles, maïs et blé, huile de tournesol, passent par la mer Noire. Les engrais proviennent également de cette région, de sorte qu’il y aura en fait une famine dans un à deux ans. Je pense que dans deux ans, ce sera encore pire », a-t-il déclaré l’émission « Mornings with Maria Bartiromo » de Fox Business.

www.geopolitique-profonde.com