1er janvier en Ukraine : célébration de la naissance de Stepan Bandera

@samy Levrai

Voila un début de nartic encore une dizaine de lignes et ça passera en modé MDR

Sinon pas pour toi (trop ...) mais aux autres ici :

je ne collabore avec personne (je vote nul avec un dessin sur mon BV genre braquemard ou quenelle)

je n’ai aucun QR code (j’en avais un faux pour aller au bistrot)

je suis apolitique et agnostique

J’ai été GILET JAUNE les deux premiers samedi puis vu le nombre d’abrutis (genre « macron tete de con, démission » écrit sur leur gilet) je me suis tiré

OUI 2023 c’est le grand effondrement sanitaire économique social et c’est prévu depuis belle lurette

OUI MAL-CRON est chauve et il est marié avec Jean Mi

OUI que ce soit poutpout ou bidon, trumpette et les autres ils sont tous de mèche pour le grand CHAOS

Alors restez ZEN, profitez du moment présent car 2023 sera CHAUD

Et soulez vous la gueule bordel ne restez pas des pisse froids (buveurs d’eau plate comme le sami)