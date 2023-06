20 juin 2023 : meeting de l’intersyndicale à Paris en présence du syndicaliste ukrainien Mykhailo Volynets qui défile avec Azov...

Votre problème, c’est que vous comprenez pas la différence entre un nazi méchant et un nazi gentil. Je vais vous expliquer. C’est pas difficile. Un nazi méchant, je crois qu’on sait tous ce que c’est. Hitler, shoah, chambres à gaz, etc. Révisez vos cours de 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, 2nde, etc. La subtilité, c’est comment qu’on reconnaît le nazi gentil. Alors, le nazi gentil, en fait, c’est un nazi soutenu par bhl.

Ne me remerciez pas, je ne fais qu’obéir à ma nature bienveillante.