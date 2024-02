2025 : Guerre Europe (OTAN) vs Russie ?

Sans un puissant réveil citoyen face à une propagande occidentale déroulée par l’entre soi médiatico-politique européen, la guerre contre la Russie aura probablement lieu dans les deux ans qui viennent.

On vous aura prévenu, aussi ne venez pas vous plaindre ensuite !.

2014-2022-…2025

Au fur et à mesure que l’Occident, l’Europe se rend compte que l’agression russe en Ukraine qui, faute de s’être limitée à défendre et annexer les territoires qui, en 2014 selon les termes de l’accord de Minsk signés et garantis d’exécution par… les occidentaux, auraient dû être dotés par l’Ukraine d’un régime particulier respectant la population russophile s’y trouvant, s’enlise dans une bataille de tranchées au bilan humain catastrophique, les dirigeants du « Machin UE », au lieu de chercher à régler ce conflit par la négociation diplomatique en évitant la mort de tant de citoyens et de militaires des deux côtés, à se demander d’ailleurs si, comme dans ces guerres occidentales dites d’ingérence occidentale, la quantité de morts tant qu’ils ne sont pas européens ou américains…, n’a aucune importance, se montrent de plus en plus belliqueux… du moins tant que le parapluie OTAN les préserve de l’orage !.

La volonté d’en découdre est telle que certains dirigeants européens, E. Macron en tête, envisagent la création d’une armée… européenne et, pour satisfaire ce délire, dépensent déjà sans compter (Merci au lobby militaire).



Que les citoyens, aussi électeurs…, réfléchissent aux réelles motivations de ces « élites » de l’entre soi « politiquement correct » habituées depuis si longtemps au pouvoir qu’elles finissent par s’en croire les seules propriétaires sans quoi le « peuple », les citoyens auront bientôt à se préparer à vivre en temps de guerre non plus « ailleurs » et dont les morts sont toujours les « autres » mais bien en pays membres de l’UE et dont les morts, cette fois, seront eux-mêmes et leurs enfants !.

Oui mais… comme le disent les dirigeants du « Machin UE », il faut parfois se résoudre au sacrifice lorsque « nos » valeurs démocratiques sont en jeu, si ce n’est qu’en cas de guerre due, aussi en partie, à cause de ces dirigeants politiques, pendant que la majorité de la population souffrira, la majorité voire la totalité de ces dirigeants, vu le danger de mourir au nom de leurs supposées « valeurs » dont ils se parent (en temps de paix… !) en restant sur place ou de se voir accusés de traîtrise dès la fin de la guerre, iront se réfugier aux USA, pour, bien entendu, encourager de loin, leurs militaires à combattre et leurs citoyens à résister (ici Londres).



De même, hormis la propagande ressassée par les « experts » médias qui veut que l’élection de D. Trump est un danger pour la démocratie, pour le Monde libre et autres grandiloquences et raccourcis ou caricatures simplistes, que chacun se rappelle que, contrairement aux autres présidents (Républicains et…Démocrates), D. Trump dont la vision géopolitique mondiale assume franchement un rapport de force exclusivement financier, au seul bénéfice des américains… contrairement à l’attitude de ces dirigeants occidentaux habitués à imposer par la force des armes soit le colonialisme comme autrefois, soit le néo-colonialisme d’aujourd’hui par l’ingérence dite démocratique.

Les deux formes de colonialisme n’étant pour ces dirigeants qui, hypocritement, osent se parer de valeurs humanitaires et idéologiques quasi philosophiques, que le moyen pour, de fait, contraindre les autres pays à se soumettre et, surtout, à conclure des contrats permettant notamment les exploitations des richesses minières voire… agricoles ! dont nos sociétés développées ont apparemment plus besoin que les citoyens de ces sociétés dont seuls, avec notre complaisance intéressée, leurs dirigeants s’enrichissent.



Tout cela pour dire que les citoyens européens auraient intérêt à comprendre assez rapidement et à le faire savoir… que la soi disant menace d’une invasion russe de toute l’Europe si l’Ukraine qui, jusqu’à l’accession au pouvoir de l’acteur-président Zelensky, était ignorée ou vue comme un pays totalement corrompu tout juste utile (comme il en a été avec les Etats africains) pour approvisionner à bon compte nos besoins de pays développés ! divers, n’est qu’un leurre agité par les dirigeants européens pour arriver à leurs fins.



Au vu de la montée en puissance de ce discours va-t-en guerre et de sa propagande médiatique en soutien aveugle et dévoué à ce discours qui, à l’instar de ce qu’on observe et qui se définit par un effet de groupe pouvant entraîner et alimenter la violence chez nombre de délinquants mais aussi auprès de gentils (au départ) supporters de football ou de manifestants en rues, on peut quasiment être certain que si les élections prochaines (UE et USA) n’affaiblissent pas suffisamment les dirigeants européens actuels pour ne plus leur permettre de n’agir, comme sur d’autres dossiers…) qu’en fonction de leurs seuls intérêts bien compris mais qu’également à l’issue des élections US, ce soit toujours le fringant J. Biden (du moins l’équipe qui l’entoure en lui évitant de tomber ou de trop se tromper…) qui les remporte et que la réélection de l’excessif D. Trump a échouée, alors on aura de grandes « chances » pour que la guerre OTAN vs Russie éclate sur le sol européen.

Aux citoyens européens d’alors compter leurs morts.



Que cette éventualité n’étonne surtout aucun de ces citoyens ‘bisounours » fidèles aux analyses de ces « experts » (vu à la tv) qui, sur tous les médias n’ont depuis le début de conflit comme ils l’ont sur d’autres dossiers, qu’une seule lecture binaire faite, ici également, de raccourcis simplistes et de certitudes basées sur leur seul scénario qui réécrit les faits ainsi que, depuis ces dernières semaines, les déclarations de V. Poutine jusqu’à prétendre qu’il aurait déclarer vouloir s’attaquer à d’autres pays que l’Ukraine, ou que D. Trump, élu, encouragerait la Russie à attaquer les pays UE qui ne contribuent pas assez au budget de l’Otan.

Toute ces fadaises et interprétations volontairement erronées pour coller à leur propagande avec pour principe de base que tout ce qui vient d’Ukraine est info quand tout ce qui vient de Russie est infox.

Le souci étant que tous les citoyens, pas seulement les « bisounours », seront les victimes de cette guerre, qu’ils auront à survivre dans des conditions terrifiantes dont plus personne ne se souvient et qu’assez vite, il y aura des milliers de tombes à fleurir pour les uns mais aussi, réjouis-toi, cher « peuple », de jolis défilés du souvenir de cette vraiment pas drôle de guerre largement évitable, de belles cérémonies fleuries et, bien évidemment, les discours élogieux de dirigeants revenus de leur « retraite » à l’étranger pour décorer d’une médaille les combattants courageux mais blessés, sans oublier les morts qui auront droit à leur monument et à l’indispensable commémoration annuelle…pour ne jamais oublier… d’autant que les survivants de 1945 se font maintenant assez rares !.

La probabilité d’une guerre « mondiale » sur le sol européen est d’autant plus grande que du côté des dirigeants européens, ceux qui sont en charge de tout tenter pour ne pas entraîner la population de leurs pays respectifs dans un conflit destructeur n’ont, hormis les jolies commémorations de 1940-1945, aucun souvenir, aucun vécu dans leur chair de ce que coûte réellement, en vies humaines, ce type de guerre.

De plus, pour ces dirigeants, il devient moins évident de pouvoir jouer à la guerre « ailleurs » grâce à des coalitions dites internationales qui, de fait, ne sont qu’occidentales, à cause de la nouvelle alliance dite Sud global qui prône l’entente certes relative mais grandissante entre tous les pays qui ne supportent plus ce comportement « donneur de leçons » d’un Occident néo colonialiste.

Accessoirement, on peut noter et déplorer cette propension des dirigeants européens qui, comme dit plus haut, n’ont rien connu de la guerre, ni même de l’après guerre sauf à consulter les livres relatant ces atrocités ou à regarder des films dits historiques, à tenir, y compris sur de simples sujets sociétaux ainsi que le démontre, parmi eux, un certain E. Macron, un langage guerrier envers leurs propres citoyens qui ne se soumettraient pas assez vite (en guerre contre le Covid, contre le terrorisme, contre le climat…).

Rien n’est plus illustratif de cet irresponsable dérive que les propos tenus par E. Macron (consul du « Machin UE ») à l’issue d’une Conférence internationale (et donc « européano-occidentale » !) de soutien à l’Ukraine tenue à Paris (et donc « historique » !) le 26/2/2024, à savoir :

<« RIEN NE DOIT ÊTRE EXCLU » : MACRON N’ÉCARTE PAS L’ENVOI DE TROUPES MILITAIRES EN UKRAINE>.



Autre probable hypothèse pour cette guerre étant que les dirigeants et les plus avertis savent que les faramineux endettements des Etats européens et américains, sauf à mettre en place des réformes confiscatoires pour les finances des citoyens, sauf à laisser se produire un choc qui fera passer 1929 pour un krach vraiment anecdotique, cette guerre peut leur servir de remise à zéro et même de tremplin pour annoncer des jours… meilleurs..



Enfin et pour autant que le résultat des élections tant européennes qu’américaines soit de ne plus avoir les mêmes dirigeants qu’actuellement, la probabilité d’une guerre UE/Otan contre la Russie est d’autant plus grande que ce sont les occidentaux voire surtout les européens qui la souhaitent, même si le bourrage de crâne médiatique réussit à convaincre la majorité des gens du contraire.

Pour preuve de ce conditionnement de masse, il suffit d’entendre tous ces (ir)responsables politiques intervenir sur toutes les chaînes de télévision, écouter tous ces « experts » de plateaux tv qui, quotidiennement, déroulent leur scénario jusqu’à tordre les réalités du conflit en Ukraine, en Russie, à voir des espions russes partout, des ingérences électorales en Europe sans parler des blogueurs pro-Kremlin qui inonderaient la toile (ceci n’étant donc, pour ces européens, jamais le cas des occidentaux), à réinterpréter les discours de V. Poutine ou de responsables russes qui ont beau dire que leur intérêt, ce qui est une évidence factuelle, n’est pas d’attaquer les pays européens, rien ne dévie les européens de leur scénario catastrophe.

Pourrait-on rappeler à ces dirigeants et à ces journalistes/chroniqueurs qui, dans l’Histoire passée, a envahi le plus de pays, a exploité le plus de richesses et le plus de gens de pays, a détruit le plus de pays, a fait tuer le plus de dirigeants de pays qui, d’autocrates bienvenus pour signer de juteux contrats avec les européens sont, le jour où ils ont voulu changer d’alliance, devenus des dictateurs ou, pour revenir à l’Europe, qui a, en dépit d’accords tacites, le plus avancé territorialement vers l’autre ?!.

De même qu’il est peu réaliste d’imaginer que la Russie dont la gigantesque superficie ait besoin d’un petit territoire supplémentaire ou d’avoir à s’encombrer de la gestion d’un de ces pays européens…sans richesses minières, industrielles…agricoles !, contrairement à l’incontestable volonté d’expansion vers l’Est des européens.

En d’autres mots, comparez la volonté de conquête des européens (plus que des américains) avec celle, quasi inexistante… sans pour autant être des pacifistes… mais, au moins eux, ne s’en disent pas les garants, de la Chine, de la… Russie et vous aurez une meilleure appréciation de qui menace qui !.



L’avenir très proche, sans boule de cristal, saura donner raison ou tort à ce raisonnement.



ELECTIONS UE et USA :

Côté EU :

Si et seulement si les citoyens français, en Juin 2024, ne prennent pas la mesure, pour leurs vies et celles de leurs familles, du danger potentiel d’une guerre sur le sol des pays européens, non voulue par les russes mais bien par l’OTAN et le « Machin UE », et continuent de voter pour ceux qui nous y mènent directement en gobant la propagande « médiatico-politiquement correcte » plutôt que, même en se pinçant le nez…, glisser, par exemple en France, un bulletin RN… alors qu’ils ne viennent surtout pas se plaindre ensuite d’aller fleurir des tombes !.

A l’évidence, ce raisonnement vaut pour les électeurs/trices de tous les pays membres du « Machin UE » qui, en Juin 2024 auront à voter sans réfléchir pour le(s) parti(s) au pouvoir ou à examiner, dans leur seul intérêt, le programme du parti qui refuse cette soumission au discours ambiant qui, n’en doutez pas, nous mène, nous citoyens européens, vers une guerre que « nos » dirigeants UE actuels semblent souhaiter ou, à tout le moins, ils ne font rien pour en réduire les risques !.

Côté USA :

Le dilemne est le même et veut que si, toujours avec la même absence d’enthousiasme, ces citoyens n’élisent pas D. Trump plutôt qu’un J. Biden qui, comme ses prédécessurs, hormis… Trump, trouvent toujours un prétexte pour entrer en guerre, alors les européens, comme en 1940-45, vivront la destruction de leurs pays et la… joie, après 4ans de désolation !, de voir débarquer leurs sauveurs, les new boys !.