Ce n’est pas une question de UN, c’est pas une question de je, d’ego, c’est une question de NOUS.

« Nous » n’existe plus, ils ont tout fait pour : il ne reste que « ils » et « je ». Pauvre de moi.

Le covid session nous a montré à quel point la peur est tapie, mise sous le tapis, déniée, cette peur que le progrès a tout fait pour effacer… elle ressort à point nommé pour servir les puissants. C’est connu depuis longtemps : un troupeau n’est jamais aussi serré qu’en course devant un danger ; mais un chef de troupeau n’invente pas le danger, il le craint et sa vigilance remue les foules parfois pour pas grand-chose ; dans ce cas, la course est courte.

On a lu, on a pensé, on a dit, que le coup du covid était génial, au point qu’aujourd’hui encore on en voit masqués, non seulement dans les grandes surfaces, mais dans leur voiture : le consommateur moderne craint l’autre, potentiel ennemi ; j’observais une jolie femme devant le tapis roulant de la caisse du supermarché, alentour, elle seule avait son masque, mais ailleurs dans le magasin, j’en avais vu d'autres. Et je me disais, elle a intégré que le monde est hostile, l’autre est une menace, et peut-être mettra-t-elle un masque toute sa vie !

Je pense qu’elle a voté Macron : ceux qui n’ont aucune once de rébellion, de désobéissance en eux, sont ballottés au gré des personnalités qui les gouvernent, s’en remettant de manière émouvante entre leurs mains. Tant que leur personne n’est pas touchée, elles ne connaissent pas la trahison, l’abus de confiance. Et si cela arrive, comme les effets pervers du vaccin, elles plongent dans le déni, et leur inconscient les protégeant les empêche de faire le lien entre les deux faits.

C’est pour cette raison, cette force d’inertie, que nous avons les mêmes au palmares quinquennal ; parce que ceux qui se présentent en sachant très bien qu’ils frôleront les un ou les trois pour cent, se croient encore dans le monde ancien où l’on avait tout loisir de se lâcher au premier tour, et de revenir au réel au second. Ils n’ont pas vu, ils n’ont pas tiré leçons des dernières présidentielles : le but n’est pas de concocter une soupe improbable entre un Jadot et un Mélenchon, mais de réconcilier PC et PG, et que Roussel s’abstienne ; sauf qu’il avait sûrement plus envie d’entraver Mélenchon que de servir son pays. Exactement le même constat pour Arthaud et Poutou.

Quand on entend Mélenchon dire en première parole : aucune voix pour l’extrême droite, on s’avise qu’il a tout compris ! Qu’il confond son traumatisme Jospin d’il y a vingt ans, avec la situation présente.

C’est pas qu’il faille donner des consignes, chacun fait en conscience, les habitués de Arthaud peuvent s’abstenir, déçus, ou bien préférer le changement qui surprend les décideurs, comme en 2005, à un vieux réflexe inutile pour tout le monde.

Les gens n’ont pas bien compris que le luxe de l’inutilité, le luxe du gaspillage n’est plus vraiment faisable. La force d’inertie une fois encore qui fait qu’une vie humaine aussi longue soit-elle ne verra guère de changements hors catastrophes : l’évolution est lente comme l’évolution de l’espèce, et, un individu vieillissant a du mal à sortir de ses ornières surtout si elles lui ont bien réussi.

Ajoutée à cette peur qui soumet la masse, la propagande : les sondages !!! sachant que le commun des mortels a tendance à faire comme les autres, donc suivre sa famille, son milieu…

Ajoutée à cette propagande, la fraude. Il est évidemment que celle-ci est rodée depuis un petit moment : les malversations, les mensonges, tout ce qui est tu est comme un cancer qu’on met à peu près neuf ans à découvrir quand les métastases débordent le secret d’un corps endolori, sans qu’on en sache la raison.

Avant qu’une masse critique comprenne, accepte et veuille faire face aux corruptions, malversations, mensonges, triches, etc, il faut plus d’une vie humaine ; en tout cas la mienne n’aura pas suffi ! Bien sûr, pendant ce temps-là on vit, mais on vit dans un déni qui finira par nous sauter à la figure ; les plus couillons en seront époustouflés ! Ils sont si nombreux à ne pas voir, à ne pas vouloir voir ( trop dérageant), ils sont si fatigués ceux qui voient de prêcher dans le désert, que voilà, nous ne nous en sommes pas sortis.

J’avais écrit, mais il y a un moment, tout ce qui s’était emmanché dans une pile à la manière d’une poupée russe, je ne me souviens plus, et n’ai pas envie de chercher, ce qu’il y avait déjà, sur lequel se sont rajoutés les Gilets Jaunes, comme des partitions du peuple, la pandémie ( que tout le monde dans très peu de temps saura fausse puisque en juillet 2020, Schwab et Malleret écrivaient déjà :

« Il est indéniable que le virus de la COVID-19 a dans la majorité des cas été une catastrophe personnelle pour des millions de personnes qu’il a infectées, ainsi que pour leurs familles et leurs communautés. Toutefois au niveau mondial, si l’on considère le pourcentage de la population mondiale touchée, la crise du coronavirus est ( jusqu’à présent) l’une des pandémies les moins meurtrières que le monde ait connues au cours des 2000 dernières années. Selon toute vraisemblance , les conséquences en terme de santé et de mortalité seront légères par rapports aux pandémies précédentes ».

Il est à noter qu’à cette date il fut avéré que la « forme » covid-19 disparaissait… pour laisser place à des variants, des mutants puis d’autres souches.

Et enfin la guerre en Ukraine, dont beaucoup oublient qu’elle a commencé, financée par les Américains, en 2013 !

Aussi, entre ceux qui ne voient pas, parce qu’ils sont « ailleurs » ou qu’ils sont trop incultes, et ceux qui ne veulent pas voir parce que c’est trop dérangeant : le déni qui peut être violent pour s’épargner la peur, nous arrivons au bouquet final du résultat des élections hier : on reprend les mêmes et on recommence !

J’avoue n’avoir pas eu idée à quel point mes compatriotes sont hors-sol, même si je pratiquais la méthode Coué qui, dit-on, par ses énergies positives, peut influencer un tant soit peu son entourage ! J'avoue avoir espéré un 2005 en grand, comme j'avais espéré une bouderie des vaccins covid comme pour H1N1 ! À croire que les générations suivant ces épisodes sont de plus en plus dociles.

Mais nous ne sommes pas repartis pour un tour, je ne le crois pas ; déjà des violences se manifestent ; une fois le choc encaissé ( je sais bien que pour Sarkozy, ça a duré un an !!!) des courages se révéleront peut-être. C’est tout ce que je nous souhaite.

Le livre de Klaus Schwab et Thierry Malleret : COVID-19 La Grande Réinitialisation, vous le trouverez en PDF.

Eh bien, je souhaite mes condoléances à tous ceux qui comme moi espéraient, un peu confiants quand même dans l’intelligence de leurs compatriotes, et aux autres, ceux qui nous polluent depuis longtemps, je souhaite tout le bonheur qu’une telle situation peut leur apporter.