40 ANS d’effondrement de l’Education Nationale

Il faut toujours remonter aux structures comme n’oublie pas de le faire Brighelli lorsqu’il donne son point de vue sur les pédagogies et les contenus des programmes. C’est un homme du terrain. Ceux qui le citent oublient souvent de le dire.

Toutes les mesures de performance à travers le temps reflètent la même réalité. Performances tout à fait satisfaisantes voire brillantes pour les enfants des milieux culturellement favorisés ce qui va pour l’essentiel avec les ressources financières de la famille et dégradation conséquente des résultats depuis une vingtaine d’années pour les enfants de milieux moins culturellement favorisés. Bien sûr, si on parle en moyenne, qu’est-ce que l’on trouve ?

Le levier incontournable de cette partition est la carte scolaire. Pour l’essentiel vous fréquentez par obligation les structures scolaires de votre zone d’habitat où pour le plus grand nombre vous effectuerez votre parcours scolaire. L’offre de formation est globalement plus diversifiée dans les zones mieux nanties qui accueillent aussi par la diversité de l’offre de formation des élèves en dérogation relevant pour l’essentiel des catégories plus favorisées. Il y a aussi par ces biais une forme d’ascension sociale pour certains. Malheureusement, celle-ci a reculé et recule.

Conservation de la logique de l’ensemble et politique de rustines médiatisées ont été menées en aggravant la situation notamment à partir de Sarkosy ( n° 2 du ministère, directeur général des enseignements scolaires, Blanquer déjà) avec une déstabilisation des services publics en général et l’école (politique heures sup et suppression de postes, très gros recul sur la formation des profs, etc… ) bien sûr accompagné d’un torpillage d’une authentique politique de la ville qui commençait à responsabiliser les élus et prendre la dimension des problèmes et difficultés .Pour l’essentiel, nous sommes dans ce sillage et cet état d’esprit.

Et tout cela est exploité électoralement sans le souci d’une information correcte du citoyen mais avec le concours de bêtises habituelles des propagandistes qui cherchent des partenaires de jeux.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_de_la_ville

En réalité, abandon d’une authentique perspective de promotion individuelle par l’organisation et la soumission des valeurs de l’Education (construction de savoirs et de valeurs communes, ouverture aux pratiques culturelles sans oublier ici le sport et les arts) en les subordonnant trop tôt à une perspective utilitariste notamment pour les parcours de formation les plus courts. Sans surprise, on déstabilise le service public puis on en a rabat ensuite sur ses ambitions pour ceux qui n’ont rien ou pas grand-chose en dehors.

Si les gens avaient bien conscience de tout cela, il y a aurait beaucoup moins d’abstentions , n’est-ce pas mesdames et messieurs les journalistes de CNEWS.