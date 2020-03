49.3 : Rien pour la réforme des retraites ! Mais que feront-ils des 165 milliards détenus pour les retraités ?

Le 49.3 a servi à passer en force une réforme des retraites pour le moins boiteuse adoptée en première lecture. Et dire que cette Loi ne prévoit même pas de faire contribuer les grandes entreprises françaises à son financement... Selon les directives du MEDEF dirigé par Geoffroy Roux de Bézieux, vu ce matin sur BFMTV ! Edouard Philippe et son patron Emmanuel Macron préfèrent lorgner sur le fond de réserve des retraites d'environ d'environ 36 milliards d'Euros créé par le gouvernement Jospin en 1999 pour atténuer le choc financier du "PAPY-BOOM" prévu vers 2025. Auquel peuvent être ajouté les 128,9 milliards de réserves des différents régimes de retraites. Pour les retraités de maintenant et de demain, rien... NADA ! Il faut cependant donner un coup de projecteur sur ce qui risque d'être l'un des plus grand hold-up de l'Histoire de France...

On ferait bien de le crier sur les toits : le CAC 40 n'avait jamais aussi bien rémunéré ses actionnaires qu'en 2019.

60 milliards d'Euros de bénéfices dont 49,2 milliards servis aux actionnaires des grands groupes français, pour l'exercice 2018 / 2019 soit une hausse de 12% par rapport à l'exercice précédent. Et bien entendu, suivant les directives du MEDEF, le gouvernement d'Edouard Philippe ne prévoit même pas de faire contribuer ces grandes entreprises aux coûts de sa réforme !

Cette réforme dont la conférence de financement tourne au fiasco le plus total, vient d'être quittée par le syndicat FO qui considère qu'il n'y a plus rien à négocier ! Normal : on met la charrue avant les boeufs, car on ne décide pas de financer quelque chose dont on ne connaît pas le coût réel pour les payeurs, c'est à dire les Français... Et on met le tout dans une Loi qu'on fait passer au forceps à l'Assemblée Nationale par 98 voix pour et une voix contre !

Car c'est bien le problème : qui va payer ? Et combien ?

Le gouvernement ne semble pas décidé à faire payer, même un peu, les entreprises qui refusent toute augmentation des cotisations patronales ! Le Président du MEDEF Geoffroy Roux de Bézieux soutient la réforme des retraites, "y voyant un vrai progrès social"... On croit rêver !

De même que Macron et Philippe ont décrété que la seule solution est de faire travailler plus les Français pour financer leur réforme... Pourquoi pas comme les allemands jusqu'à 67 ans ! Non mais sans blague... On compare les pays européens en se disant que les français pourraient après tout travailler plus... Evidemment pour gagner moins.

Parce que ce que l'on ne vous dit pas, c'est que cet argent, les français ne le reverront jamais.

Au total, les réserves accumulées par les différents régimes de retraites représentent 128,9 milliards d’euros. Une somme à laquelle peut être ajouté le fonds de réserve des retraites de 36 milliards d’euros. Soit un montant global de 165 milliards d’euros.

Cet argent serait bien utile à un gouvernement en perte de vitesse dans les sondages, mais comme il appartient collectivement aux Français, l'escamotage risque de faire désordre...

Comme le disaient les "Guignols de l'Info" avec la marionnette Jacques Chirac : "Putain deux ans"...

Ben oui, il reste deux ans à attendre jusqu'en 2022 avant de les éjecter. Macron et Philippe peuvent faire encore pas mal de conneries d'ici là ! Qui sont les marionnettes aujourd'hui, et qui sont les guignols... Allez savoir !