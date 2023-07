73,9% des autopsies post vaccinales attribuent la cause de la mort aux vacccxxx ARNm, 45 études sur 325 cas, ce n’est plus un hasard

Il faut rappeler que 17540 décès ont été rapportés comme liés aux vaccins covid pour les seuls Etats Unis à la pharmacovigilance VEARS. Tous les décès n’ont pas été rapportés loin de là mais les média rabachent que, en réalité les vacccxxx n’y sont pour rien…..

Seules les autopsies peuvent dire la vérité mais en France il est plus que difficile de les obtenir après un décès post vaccinal. De plus beaucoup ne font pas le rapprochement.

Sur de 325 autopsies réalisées dans le monde entier, 73.9% concluent à la responsabilité des injections ARN ;… Est-ce à dire que si les 17540 personnes décédées après la vaccccc, 75% ont bien été tuées par les injections ?

Hulscher et al ont publié la plus grande accumulation de résultats d’autopsie dans les décès après la vaccination COVID-19. Sur un total de 325 cas, un examen indépendant a révélé que le vaccin COVID-19 était la cause du décès dans 73,9 %. Dans la grande majorité des cas, le système cardiovasculaire était la seule lésion organique mortelle du corps. Hulscher et al have published the largest accumulation of autopsy result in deaths after COVID-19 vaccination. From a total of 325 cases, independent review found the COVID-19 vaccine was the cause of death in 73.9%. The vast majority had the cardiovascular system as the single fatal organ system injury to the body.

Imaginez le scandale ! 45 études sur 325 cas, ce n’est plus le hasard

Voici le listing des autopsies téléchargé en fin de matinée avant sa suppression

Une synthèse des études des différentes autopsies devait être publiée par le Lancet, elle était signée de

University of Michigan at Ann Arbor – School of Public Health

Government of the United States of America – Department of Health and Human Services

L’ annonce de la publication a eu un effet Foudroyant…. ELLE A ETE RETIREE SANS REVUE PAR LES PAIRS

Mais les 45 études sont bien en ligne dans différentes revue, c ‘est dans le pdf

Une seule étude en France

Postmortem PF4 antibodies confirm a rare case of thrombosis thrombocytopenia syndrome associated with ChAdOx1 nCoV-19 anti-COVID vaccination

International Journal of Legal Medicine volume

Alunni V, Bernardi C, Chevalier N, Cabusat C, Quatrehomme G, Torrents J,

Biglia E, Gaillard Y, Drici MD. Postmortem PF4 antibodies confirm a rare

case of thrombosis thrombocytopenia syndrome associated with ChAdOx1

nCoV-19 anti-COVID vaccination. Int J Legal Med. 2023 Mar ;137(2)

Notre rapport d’autopsie d’un patient qui a reçu le vaccin Vaxevria® a fourni les caractéristiques classiques du STT, comme décrit précédemment [ 14 , 28], mais associé à des niveaux positifs d’anticorps PF4 trouvés dans le sang post-mortem. Des résultats post-mortem comparables sont rarement trouvés dans la littérature scientifique. L’autopsie est primordiale pour établir une relation de causalité entre l’administration du vaccin et le décès. Il est difficile de poser un diagnostic pour tous les sujets retrouvés morts sans cause évidente qui n’ont pas été hospitalisés avec des données informatives. Il est indispensable d’établir un lien de causalité entre vaccination et STT mortel, pour les cas présentant des signes évocateurs de ce diagnostic. Le taux d’anticorps PF4 intéresse les services de médecine légale pour diagnostiquer ou confirmer le STT après le décès, car notre série témoin n’a récupéré aucun faux positif.

