A propos de Boutcha

@Christophe

Ses bobards répétitifs n’y fais même plus attention à part me faire rire

Ce qui n’est pas superflu ni du luxe dans ces moments de tristesse ou je vois mon pays qui pars dans le pire de l’Islamisme comme les anciens Algériens racontaient justa avant les 90’s la bas



Ca à commencé en gros pareil,... la suite les un peu éduqués ou les pas trop nombrilistes qui regardent les autres peuples connaissent...

C’est quazi 10 fois plus de morts et disparus qu’en Palestine ces derniers temps et pourtant c’est un carnage histoire de donner quelques échelles de valeurs

cad entre au min 200.000 morts et disparus et certains autres annoncent 250.000

Bref ca crains sur une population d’Algérie à l’époque d’un peu moins de 40 millions (de mémoire à verifier ou me rectifier au cas ou)

Comme cette guerre stupide en Europe qui file un tres mauvais coton en ce moment , cette zone du monde ne me semble plus tres propice à la paix

C’etais quoi déjà la promesse de l’europe, une zone de paix , de prospérité et de sécurité et d’entente cordiale des peuples et d’un vivre ensemble...

Mon Q c’est tout l’inverse qui est la sous mon pif, sur celui des autres ne sais pas mais je regarde ce que je vois



A ce propos ce soir j’ecoutais le pere du gamin Marocain qui à pris des coup de couteaux et qui est hélas pour lui DCD

Il a dis penser à rentrer au Maroc, le pauvre homme si il n’etais pas venu ici dans ce pauys qui comme l’algérie qui prtais en vrac dans les 90^’s

il aurai toujours son gamin, c’est dramatique ...ca me fous les glandes ....

En plus lui dois s’en vouloir terriblement ....



Ils ne comprennent pas ici que l’islamisme est un cancer mortel,

ils n’apprennent rien , que dalle c’est des gens bornés et imbus d’eux mêmes ils se croient souvent supérieurs au reste du moinde du haut de leurt betise



l’Algerie depuis a combattu amerement l’islamisme, et c’est pourtant un pays avec 99.9% de Musulmans... bref ...