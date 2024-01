A propos du conflit entre le HAMAS et Israël

Texte de Valentin Vasilescu paru sur Facebook (traduction du roumain) :

Précisions :

-V.Vasilescu est un ancien pilote de chasse roumain

-remplacer dans tout le texte le Hamas par « la résistance palestinienne », car 3 forces ont participé à l’opération : les brigades Al-Qassam une des branches militaires du Hamas dissidente et opposée à la direction politique du Hamas qui siège au Qatar, les brigades Al-Qods du Gihad Islamique et « la fosse aux lions ».

1/-Le conflit entre le Hamas et Israël est rempli de mystères.

Étrangeté n°1 - Israël ne connaissait pas les préparatifs de l'attaque.

Gaza est un territoire étroit d'une superficie de 365 kilomètres carrés. On pensait que tout y était détecté et surveillé par l'armée israélienne et les services de renseignement, mais lors de l'attaque, il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Il est probable que le Hamas ait développé un système de coordination et de communication qui exclut les communications électroniques, et les Palestiniens ont réussi à tout cacher aux services de renseignement israéliens.

Étrangeté n°2 - Israël n'a pas pu empêcher l'attaque.

Peu de temps avant l'attaque des postes de contrôle et des villes importantes le 7 octobre, le Hamas a déployé de manière organisée des MLRS, des forces terrestres, des parapentes et d'autres équipements sur des positions. Les préparatifs et les premières étapes sont passés inaperçus, et les frappes préventives israéliennes n'ont pas été lancées.

Étrangeté n°3 - le système d'alarme à la frontière n'a pas fonctionné.

Les systèmes électroniques à la frontière, dans lesquels Israël a investi des milliards de dollars, se sont révélés inutiles. Les nombreuses caméras et capteurs n'ont rien détecté. L'attaque palestinienne aurait pu être évitée en ayant des patrouilles de combat israéliennes présentes. Elles n'étaient tout simplement pas à proximité. Les drones palestiniens ont facilement frappé les mitrailleuses télécommandées et les tours de capteurs, et les équipes d'assaut du Hamas ont fait sauter la clôture calmement et ont traversé la frontière. Personne n'a essayé de les arrêter. En raison de la défaillance de l'alerte en temps opportun, les soldats de l'IDF ont été tués dans leurs casernes et pendant leur sommeil.

Étrangeté n°4 : La tactique du Hamas.

Contrairement à la croyance populaire, les Palestiniens n'ont pas contourné les fortifications et les bases de l'IDF. Ils ont attaqué à la fois les postes de contrôle et les bases où se trouvaient des véhicules blindés. En même temps, le Hamas a cessé d'utiliser des chars, apparemment en raison des qualifications médiocres des attaquants ou parce que cela n'était pas nécessaire. Il n'est pas encore clair où étaient les sentinelles, les agents de sécurité et les forces de couverture israéliennes à ce moment-là.

Étrangeté n°5 - la préparation de l'équipement militaire.

Le char israélien Merkava Mk.4 a été détruit par un projectile lancé depuis un drone quadricoptère. Il a été touché dans l'une des zones les moins protégées, celle du haut. Dans le même temps, le système de protection active Trophy a été apparemment désactivé. Les vidéos montrant la destruction du char et la capture de l'équipage montrent clairement que le canon du véhicule est couvert d'une housse. Cela suggère que l'équipage n'a pas préparé le véhicule pour le combat et a simplement compté sur l'intimidation, ce qui n'est non seulement une violation grave des procédures, mais aussi tout simplement une manière stupide d'agir en cas d'attaque.

Étrangeté n°6 - panique dans les villes frontalières.

Toutes les communautés, en particulier en ce qui concerne la proximité d'une région comme la bande de Gaza, doivent avoir des plans en place en cas d'escalade du conflit. Cependant, aucune alerte ni évacuation organisée n'a été effectuée. Les forces de sécurité locales se sont révélées peu nombreuses et faiblement armées, et ont été rapidement éliminées par les Palestiniens.

Étrangeté n°7 - Le manque de coordination entre l'IDF et le Hamas.

Jusqu'à environ midi le 7 octobre, le gouvernement israélien n'a pas réagi de quelque manière que ce soit, car c'était un samedi matin, le Shabbat. Ce n'est qu'à 14-15 heures que les forces de sécurité ont commencé à rassembler des réservistes et à organiser des raids de représailles. Cependant, la mort du commandant de la brigade Nahal, le colonel Jonathan Steinberg, indique une réaction chaotique avec des forces qui auraient dû être rassemblées immédiatement. Apparemment, l'intervention de la brigade Nahal dans les combats contre le Hamas a été initiée par le commandant de la brigade et n'a pas été le résultat d'un ordre direct de l'état-major de l'armée israélienne.

Dans le même temps, au cours des deux jours suivants, l'IDF lancera probablement une opération militaire dans les quartiers de la bande de Gaza. Cependant, les actions en zones ouvertes sont différentes de celles en zones résidentielles. Une tentative des forces terrestres israéliennes d'entrer dans l'enclave palestinienne sera presque certainement accompagnée d'un grand nombre de morts des deux côtés. Il est peu probable que la décision d'impliquer les Palestiniens et le Hezbollah dans la guerre soit prise sans l'approbation préalable de l'Iran. Jusqu'à présent, l'Iran n'a pas permis au Hezbollah de bouger. La préparation du Hezbollah est liée à l'attente d'une opération terrestre israélienne dans la bande de Gaza. Si tout se limite à des frappes réciproques et à la chasse du Hamas hors du territoire israélien, alors le Hezbollah, comme en 2021, se limitera au soutien local, c'est-à-dire pas grand-chose. Les bombardements de l'aviation israélienne sont inutiles. Traditionnellement, le Hamas se cache dans un vaste réseau de bunkers et de tunnels souterrains, de sorte que son infrastructure militaire est peu affectée.

(fin de la traduction)

--------------------------------

2/-Petit rappel :

« Israël et Washington ont créé le Hamas… et maintenant ils veulent le tuer »–Ron Paul, 2008

« Nous avons donc d'abord indirectement, puis directement via Israël, contribué à la création du Hamas », rappelait le représentant américain, expliquant les effets boomerang des expérimentations américaines avec le « terrorisme » international.

Juste « parce qu'ils voulaient que le Hamas fasse obstacle à Yasser Arafat ».

« Saviez-vous aussi que le Hamas, acronyme arabe pour « Mouvement de résistance islamique », n’existerait probablement pas aujourd’hui sans l’Etat juif ? » rappelle (https://theintercept.com/2018/02/19/hamas-israel-palestine-conflict/) The Intercept.

« Les Israéliens ont contribué à transformer un groupe d’islamistes palestiniens marginaux à la fin des années 1970 en l’un des groupes militants les plus notoires au monde. »

Même le très mainstream et très obéissant Wall Street Journal le détaille (https://www.wsj.com/articles/SB123275572295011847) : Israël a permis l’émergence du Hamas.

3/-Et voici l’analyse faite par le journaliste roumain Adrian Onciu, celui qui a enquêté et dévoilé l’affaire Ursula/UE-Bourla/Pfizer

AL-AQSA - Adrian Onciu (traduction CalliFanciulla)

1. Les médias ont évité d'expliquer dans quelles conditions le conflit a éclaté. Ils se sont contentés de parler d'une "attaque non provoquée des terroristes du Hamas". Or, l'opération du Hamas lancée le samedi 7 octobre s'appelle "Tempête sur Al-Aqsa". La mosquée Al-Aqsa est le troisième lieu saint de l'islam. Le 5 octobre, plus de 800 colons israéliens ont pris d'assaut l'enceinte d'Al-Aqsa à Jérusalem-Est, sous la protection des forces israéliennes. Pour les musulmans, les attaques contre la mosquée ont toujours représenté une violation de la ligne rouge. Le Hamas a mis en garde Israël contre Al-Aqsa depuis le 1er octobre.

2. Plusieurs rapports circulent sur les canaux Telegram au Moyen-Orient, affirmant que le Hamas a attaqué des positions israéliennes avec des armes fournies à l'Ukraine par les États-Unis et l'OTAN.

3. L'armée de l'air israélienne s'est mise en grève au début de l'année contre la réforme constitutionnelle de Benjamin Netanyahu. La réforme judiciaire a divisé la société israélienne. En outre, elle a créé des dissensions au sein même des services secrets. Certains analystes à Tel Aviv affirment que le Hamas a profité des faiblesses au sommet de l'armée israélienne. Ce qui est certain, c'est que les manifestations internes ont été suspendues pour une durée indéterminée. Netanyahou pourrait être tenté de blâmer les performances lamentables des services de renseignement pour avoir purgé certains officiers aux opinions gauchistes et mondialistes.

4. Le bien-être économique et même la vie des 500 000 Palestiniens de Gaza dépendent de la bonne volonté d'Israël et de l'aide fournie par l'Égypte, l'Union européenne et les États-Unis. Le Hamas n'a aucune chance de gagner une guerre contre Israël. Il a été suggéré qu'il faisait le jeu de l'extrême gauche à Tel-Aviv (les admirateurs de Biden, qui attaquent les réformes de Netanyahou) ou de l'extrême droite (les admirateurs de Trump, qui rejettent l'idée d'un État palestinien et veulent que Jérusalem soit exclusivement israélienne). Il a également été dit que le Hamas cherchait simplement à empêcher le rapprochement attendu entre l'Arabie saoudite et Israël sous l'égide des États-Unis.

5. Il est très peu probable que les forces de sécurité de Tel-Aviv n'aient pas été averties des attaques du Hamas le 7 octobre. Il est plus probable qu'elles aient été organisées de concert avec certains membres du Hamas qui travaillent également à temps partiel pour le Mossad.

6. Qui gagne et qui perd avec l'accord ? Le Hamas a réussi à raviver le sentiment anti-israélien au Moyen-Orient. D'importantes manifestations de solidarité avec les Palestiniens ont eu lieu dans plusieurs États de la région, ce qui accélérera leur alignement sur la Russie et la Chine. L'Occident n'a collectivement pas d'autre choix que de soutenir fermement Israël. Peut-être au détriment de l'Ukraine. En théorie, la Russie et la Chine tenteront de calmer les esprits en Iran et en Syrie. Il est possible que l'Arabie saoudite, la Russie et d'autres membres de l'OPEP réduisent encore leur production de pétrole, ce qui aurait un impact majeur sur l'économie mondiale et l'élection présidentielle américaine.

7. Jusqu'à présent, le Hamas n'a eu droit qu'à des "Breaking News" à la télévision. Le grand gagnant pourrait être Bibi Netanyahu. L'approvisionnement en argent, en électricité et en carburant de la bande de Gaza a déjà été interrompu ; un mur est susceptible d'apparaître le long de la ligne de démarcation avec Gaza, semblable aux murs de la Cisjordanie ; la libre circulation entre Gaza et la Cisjordanie pourrait être bloquée ; la question de la reconnaissance de l'État palestinien est reportée "sine die" ; les colonies israéliennes en Cisjordanie se multiplieront ; les protestations contre la réforme judiciaire de Netanyahou s'éteindront ; les structures de pouvoir israéliennes donneront à Netanyahou tout ce qu'il n'a pas pu leur donner dans des conditions pacifiques.

8. Les États-Unis viennent de rapprocher d'Israël un groupe d'attaque de porte-avions, poursuivant ainsi leurs efforts pour accroître leur présence militaire au Moyen-Orient. Une présence obligatoire pour protéger les contrebandiers de pétrole.

9. Les Palestiniens sont appelés "terroristes" et les Ukrainiens "forces de résistance". Ou vice versa, selon les chaînes de télévision. Cela pourrait même être drôle, si tant d'innocents ne mouraient pas. (fin de la traduction)

4/-Eric Montana (texte paru sur sa pageTelegram) :

"Les populations civiles de Gaza prises pour cibles par "l'armée la plus morale du monde". Cette fable pour naïfs ne marche plus. Malgré le monopole des sionistes sur les médias, le monde a compris qu'Israël est un Etat terroriste et criminel.

Aucun Etat au monde n'a été condamné par l'ONU autant que l'entité sioniste mais Itzaak Shamir, l'ancien Premier Ministre déclarait que "les résolutions de l'ONU, Israël les placarde dans ses toilettes", démontrant la nature cynique et criminelle de cet Etat raciste ne respectant ni le Droit international, ni les droits de l'homme ni même les Conventions de Genève.

Israël affiche son mépris de la communauté internationale car sa domination sur les Etats Unis a permis au boucher Ariel Sharon d'affirmer :"Ne vous inquiétez pas de ce que diront les Etats-Unis. Nous Juifs, nous contrôlons l'Amérique et les Américains le savent bien."

Sharon aurait pu rajouter :"Nous sionistes contrôlons la Grande Bretagne, la France, l'Allemagne et les Européens le savent bien."

5/-« Une escalade en Israël pourrait déclencher une réaction en chaîne », les BRICS vont être « mis à l'épreuve » : texte de Douguine (trouvé sur Telegram -Kompromatmedia)

« Le comportement des Etats islamiques va être au centre de l'attention », fait remarquer (https://twitter.com/Agdchan/status/1710607550326943989) le philosophe russe.

Pour Alexander Douguine, les Palestiniens tentent « d'enflammer la sensibilité eschatologique des musulmans, qu'ils soient chiites ou sunnites ».

« C'est dans cette situation que le pôle islamique, qui a récemment rejoint les BRICS de manière provocante, sera mis à l'épreuve », prédit-il.

L'Egypte, l'Iran, l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis vont en effet rejoindre le groupe en 2024. Et les lignes de démarcations sur la question sont fortes non seulement entre eux mais aussi avec les autres membres.

Si Téhéran a déjà apporté un soutien clair au Hamas, Riyad s'est montrée beaucoup plus mesurée. La Russie a elle adopté un position de neutralité absolue, alors que le Brésil et l'Inde - sans surprise - ont déjà indiqué se ranger du côté de Tel Aviv.

Ce qui place les BRICS au devant de leur premier véritable test diplomatique.

-----------------------------------

Je n’ai aucune conclusion si ce n’est que notre planète s’enflamme de plus en plus, et que „notre” Occident a sa part de responsabilité en soutenant la guerre et le colonialisme, et plus précisément l’UE en ré-affectant le „Fonds pour la Paix” en „Fonds pour la Guerre” !

Et cette question : quand la presse (française notamment) va t-elle parler des armes de l'OTAN offertes à Kiev et arrivées entre les mains du HAMAS ? Pourtant Maria Zakharova et des leaders africains ont annoncé celà en 2022 ...