A quoi servent RT France, Sputnik, VK et consorts ?

A quoi servent RT France, Sputnik ou VK et odysee.com, auxquels tout-un-chacun peut avec un VPN toujours accéder en dépit d'une censure de façade ? A exciter systématiquement tout ce qui dessert le régime en place afin de participer à l'avènement de l'intégration de gré ou de force d’une bonne partie de l’Europe dans l'Eurasie. D'où cette intuition très forte qu'en 2027 on aura Marine Le Pen à l’Élysée.



Les gilets jaunes ont bel et bien été séduits et instrumentalisés par le Kremlin, d'une manière assez habile je le reconnais. Et Macron, en censurant RT à demeure, a en conscience filé un petit coup de main à celle qui lui succédera. D'autant que d'ici 2027 il va s'en passer des choses.



Sur le plan intérieur, Macron l'a dit, Big Bang, réforme des institutions. Donc, avec l'aide de Sarkozy : VIème république ! Ce qui aura pour évidente conséquence de scier encore plus les pattes du RN. Malicieux non ?



Sur le plan extérieur, on est évidemment déjà engagés dans la guerre en Ukraine. Celle ci va contribuer à nous vider de notre matériel militaire, donc nous affaiblir encore plus. Macron ayant voté une augmentation record du budget militaire, les caisses vont encore se vider. Le plan d'austérité signé avec Bruxelles achève le tableau. A compter de la remise de son sceptre à sa chère Marine, Macron aura appauvri la nation comme personne avant lui. Grâce aux réformes certes, mais surtout grâce aux opérations provoquées, le COVID puis la guerre en Ukraine dans la foulée. Le but des mondialistes étant d'assécher la France, l'élève a parfaitement rempli sa feuille de route. Il peut donc filer chez Black Rock ou à Bruxelles, où le nabot pourra le rejoindre.



En 2027 l'UE sera divisée et affaiblie comme jamais auparavant. C'était le but initial. Créer une coquille institutionnelle sous contrôle US pour aspirer de l'intérieur les forces vives des états par les actions conjointes des USA, de la Russie et de la Chine, pour ensuite la servir sur un plateau à l'Eurasie. Pas entièrement. Mais un gros morceau quand même. En 2027 nombre de pays européens seront passés "chez le diable", à l'extrême droite, je veux dire, à la fausse extrême droite. Des relents de contestations gauchistes achèveront de fragiliser ces états de l'intérieur, et on verra monter les politiques de répression, et donc les colères de tous genres, celles-ci nourrissant l'égrégore négatif. Demeurer en Europe, dans certains pays européens, je pense bien sûr à la France, va devenir un véritable enfer. D'autant que les vagues migratoires, avec le "réchauffement climatique" vont commencer à s'accélérer.



En France, les pro Zemmour, les dissidents en carton, les lanceurs d'Arlette, beaucoup d'ex gilets jaunes et les fans de Marine et de Marion s'écharperont avec les woke, LGBTQ, intersectionnels, anti racistes et autres pro migrants. Les premiers hurleront à l'ordre et tourneront le regard vers leur Dieu Vladimir, tandis que les autres, de plus en plus hystériques et perdus, pleureront toutes les larmes de leurs petits corps n'ayant jamais connu de temps de guerre sur Twitter. Moutons noirs contre moutons blancs comme au bon vieux temps d’Astérix. Sauf qu’à la fin point de banquet avec sangliers servis et gros rouge qui tache !



Nous parviendrons à un moment à un point de bascule dans le village gaulois. Le pays sera devenu ingouvernable. Toutes les institutions se ligueront contre une présidente dépourvue de majorité. Des scènes de violence commenceront alors à apparaître, et la carte "loi martiale" sera alors pour la 1ère fois actionnée. Marine sortira le joker "référendum", on la désavouera et tout sera bloqué.



Ingénierie sociale à base de chaos. Le chaudron est de toutes façons déjà prêt, tous les ingrédients sont déjà sur la table en 2023, il ne manque plus qu'augmenter la température. La France, pays dit des lumières, fille aînée de l'église, se verra au bord du précipice. La VIème république sera la dernière. Et l'OTAN, donc Washington, ramassera la mise.