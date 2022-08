L'ÉDUCATION NATIONALE VIENT DE METTRE UN TEXTE À DISPOSITION DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE...TRÈS ORIENTÉ. MIS EN DÉBAT ? EN HAUT-LIEU DU MACRONISTAN, PEUT-ÊTRE. MAIS CE TEMPS-LÀ N'EST-IL PAS RÉVOLU ? APPEL À LA RÉSISTANCE.

FICHE RESSOURCE

Mettre en place une activité de découverte de la vaccination en cycle 2 et 3

1 - Enjeux

Cette proposition de séquence vise à apporter aux enseignants des écoles élémentaires des pistes pour travailler autour de la notion de vaccination avec les élèves.

Certains vaccins sont obligatoires, d’autres seulement recommandés. La démarche de vacciner un enfant de moins de 16 ans contre la Covid-19 est un choix appartenant aux responsables légaux. Sans être prescriptive et interférer dans leur décision, l’éducation nationale peut contribuer à aider les élèves à mieux comprendre le fonctionnement et la circulation des virus ainsi que la contribution du vaccin à la réponse immunitaire. Tel est l’objet de cette ressource.

Les séances proposées dans ce document permettent d’expliquer le fonctionnement des vaccins et d’en montrer l’intérêt, à la fois pour se protéger des infections non seulement individuellement, mais aussi à l’échelle collective.

Ces séances sont totalement modulables et modifiables par chaque enseignant selon les besoins identifiés et le temps disponible.

2 - Niveaux et disciplines concernés

Cycle 2 (CP – CE1 – CE2)

Cycle 3 (CM1 - CM2)

Je vous épargne la suite, qui, comme tous les documents mis à la disposition des enseignants est exprimé dans un langage pédagogo, : pédant, ampoulé, amphigourique, bouffi, boursouflé, creux, déclamatoire, emphatique, grandiloquent, guindé, hyperbolique, pompeux, prétentieux, redondant : ici, il faut se taper trente-quatre pages.

D'ailleurs, d'avoir vu passer ce genre de "ressources" j'ai demandé le pourquoi de ce "grotesque", et ai reçu des hypothèses en réponse : complexifier pour trier les futurs profs, qu'ils ne soient que des héritiers seuls capables d'avaler ce genre de couleuvres linguistiques...créer une frontière entre les profs et les parents, histoire de s'auto sacraliser, de se protéger...Se la jouer (!)...comme quasi partout créer une culture d'entreprise qui promeut l'entre-soi, permet une hiérarchie basée plus sur la forme que le fond...la raison principale (j'ai entrevu cela sur l'ordi.d'un prof. du primaire, vue la quantité monumentale de texte,) est peut-être d'assurer de grassouillets salaires à de nombreux besogneux bien placés...ou comment dilapider à bon escient l'argent du contribuable...

Trêve de charge contre le mammouth..

Revenant au sujet, le message s'adresse aux parents d'élèves mais aussi à tous les professeurs des écoles.

Voyez comme nous avons été infantilisés, trompés, manipulés, comme nos enfants ont été maltraités. Informez-vous, constatez le bénéfice-risque RÉEL.

Nombre d'études l'estiment négatif pour les moins de 16 ans AU MOINS.

Réalisez que durant ces deux dernières années une vérité a émergé : les plus énormes firmes pharmaceutiques font désormais passer les gains avant la vie des patients...mais, des doses pour 5 à 8 ans ont été fabriquées en nombre, et peut-être même déjà achetées.

Bien à vous

Bien à nos enfants.