Abandonnée sur une civière à l’hôpital à 98 ans

L'hôpital fait face à une épidémie de burn out sans précédent... Plusieurs services d'urgences sont contraints de fermer à cause de nombreux arrêts maladie. Outre le cas de Bordeaux, à Chinon (Indre-et-Loire), les "équipes sont épuisées", témoignait mercredi Guillem Bouilleau, le responsable du service d'accueil des urgences et du Smur de Chinon, sur France Bleu Touraine. "Il reste une seule infirmière qui se sent en capacité de travailler. La situation est effectivement catastrophique. Tous les autres se sont effondrés petit à petit comme un château de cartes." "Ça a commencé par des pleurs, puis un effondrement psychologique et physique de certains aides-soignants, puis ça s'est répandu." Guillem Bouilleau, responsable du service d'accueil des urgences de Chinon France Bleu Touraine Au CHU d'Orléans (Loiret), les urgences n'ont accueilli que les urgences vitales du 28 mars au 13 mai, car 76 infirmiers et aides-soignants étaient en arrêts maladie pour burn out,..

Âgée de 98 ans, la résistante Madeleine Riffaud a dû se rendre à l’hôpital Lariboisière à Paris pour un examen d’urgence. Elle y a passé vingt-quatre heures, avant d’être transférée dans une clinique privée. Elle a envoyé à La Croix, qui lui avait ouvert ses colonnes pour une conversation dans La Croix L’Hebdo l’an dernier, ce texte relatant son expérience de « l’état lamentable du secteur de la santé ».

"Je me suis retrouvée couchée au milieu de malades qui hurlaient de douleur, de rage, d’abandon, que sais-je. Et les infirmières couraient là-dedans, débordées… Elles distribuaient des « j’arrive ! » et des « ça marche ! ». « J’arrive, j’arrive ! » Mais personne n’arrivait. Jamais."

Nous savons que l'hôpital est ce que nous savons qu'il est depuis plusieurs décennies, mais absolument aucun policien, aucun gouvernement, n'a été en mesure de lui rendre sa dignité !

Combien de quinquennats leur faudra-t-il ? (╬゚◥益◤゚)

