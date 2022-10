Adhésion de 4 oblasts à la Russie : le réquisitoire de Vladimir Poutine (discours intégral)

Signature des traités d'adhésion des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk et des régions de Zaporozhye et de Kherson à la Russie

Une cérémonie de signature des traités d'adhésion de la République populaire de Donetsk, de la République populaire de Lougansk, de la région de Zaporozhye et de la région de Kherson à la Fédération de Russie a eu lieu dans la salle Saint-Georges du palais du Grand Kremlin.

30 septembre 2022

16h00

Le Kremlin, Moscou

Discours présidentiel à l'occasion de la signature des traités d'adhésion des régions de la RPD, de la RPL, de Zaporozhye et de Kherson à la Russie.

Vladimir Poutine : Citoyens de Russie, citoyens des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, habitants des régions de Zaporozhye et de Kherson, députés de la Douma d'État, sénateurs de la Fédération de Russie,

Comme vous le savez, des référendums ont été organisés dans les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk et dans les régions de Zaporozhye et de Kherson. Les bulletins de vote ont été comptés et les résultats ont été annoncés. Le peuple a fait son choix sans équivoque.

Aujourd'hui, nous allons signer les traités d'adhésion de la République populaire de Donetsk, de la République populaire de Lougansk, de la région de Zaporozhye et de la région de Kherson à la Fédération de Russie. Je ne doute pas que l'Assemblée fédérale soutiendra les lois constitutionnelles sur l'adhésion à la Russie et la création de quatre nouvelles régions, nos nouvelles entités constitutives de la Fédération de Russie, car c'est la volonté de millions de personnes. (Applaudissements.)

C'est sans aucun doute leur droit, un droit inhérent scellé dans l'article 1 de la Charte des Nations unies, qui énonce directement le principe de l'égalité des droits et de l'autodétermination des peuples.

Je le répète, c'est un droit inhérent des peuples. Il est fondé sur notre affinité historique, et c'est ce droit qui a conduit à la victoire des générations de nos prédécesseurs, ceux qui ont construit et défendu la Russie pendant des siècles depuis la période de l'Ancienne Rus.

C'est ici, en Novorossiya, que [Pyotr] Rumyantsev, [Alexander] Suvorov et [Fyodor] Ushakov ont livré leurs batailles, que Catherine la Grande et [Grigory] Potyomkin ont fondé de nouvelles villes. Nos grands-pères et arrière-grands-pères ont combattu ici jusqu'au bout pendant la Grande Guerre patriotique.

Nous nous souviendrons toujours des héros du Printemps russe, de ceux qui ont refusé d'accepter le coup d'État néonazi en Ukraine en 2014, de tous ceux qui sont morts pour le droit de parler leur langue maternelle, de préserver leur culture, leurs traditions et leur religion, et pour le droit même de vivre. Nous nous souvenons des soldats du Donbass, des martyrs du Katyn d'Odessa, des victimes des attaques terroristes inhumaines menées par le régime de Kiev.

Nous commémorons les volontaires et les miliciens, les civils, les enfants, les femmes, les personnes âgées, les Russes, les Ukrainiens, les personnes de diverses nationalités ; le leader populaire de Donetsk Alexandre Zakharchenko ; les commandants militaires Arsen Pavlov et Vladimir Zhoga, Olga Kochura et Alexei Mozgovoy ; le procureur de la République de Lougansk Sergei Gorenko ; le parachutiste Nurmagomed Gadzhimagomedov et tous nos soldats et officiers qui sont morts en héros pendant l'opération militaire spéciale. Ils sont des héros. (Applaudissements.) Des héros de la grande Russie. Veuillez vous joindre à moi pour une minute de silence afin d'honorer leur mémoire.

(Minute de silence.)

Merci.

Derrière le choix de millions d'habitants des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, des régions de Zaporozhye et de Kherson, se cache notre destin commun et notre histoire millénaire. Les gens ont transmis ce lien spirituel à leurs enfants et petits-enfants. Malgré toutes les épreuves qu'ils ont endurées, ils ont porté l'amour de la Russie à travers les années. C'est quelque chose que personne ne peut détruire. C'est pourquoi les anciennes générations et les jeunes —ceux qui sont nés après l'effondrement tragique de l'Union soviétique— ont voté pour notre unité, pour notre avenir commun.

En 1991, à Belovezhskaya Pushcha, les représentants de l'élite du parti de l'époque ont pris la décision de mettre fin à l'Union soviétique, sans demander aux citoyens ordinaires ce qu'ils voulaient, et les gens se sont soudainement retrouvés coupés de leur patrie. Cela a déchiré et démembré notre communauté nationale et a déclenché une catastrophe nationale. Tout comme le gouvernement a discrètement délimité les frontières des républiques soviétiques, agissant dans les coulisses après la révolution de 1917, les derniers dirigeants de l'Union soviétique, contrairement à l'expression directe de la volonté de la majorité du peuple lors du référendum de 1991, ont détruit notre grand pays, et ont simplement fait en sorte que les habitants des anciennes républiques considèrent cela comme un fait accompli.

Je peux admettre qu'ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient et quelles conséquences leurs actions auraient en fin de compte. Mais cela n'a plus d'importance maintenant. Il n'y a plus d'Union soviétique ; nous ne pouvons pas retourner à l'époque de l'Union soviétique.

En fait, la Russie n'en a plus besoin aujourd'hui ; ce n'est pas notre ambition. Mais rien n'est plus fort que la détermination de millions de personnes qui, par leur culture, leur religion, leurs traditions et leur langue, se considèrent comme faisant partie de la Russie, et dont les ancêtres ont vécu dans un seul pays pendant des siècles. Il n'y a rien de plus fort que leur détermination à retourner dans leur véritable patrie historique.

Pendant huit longues années, les habitants du Donbass ont subi un génocide, des bombardements et des blocus ; à Kherson et à Zaporozhye, une politique criminelle a été menée pour cultiver la haine de la Russie, de tout ce qui est russe. Maintenant aussi, pendant les référendums, le régime de Kiev a menacé de représailles et de mort les instituteurs, les femmes qui travaillaient dans les commissions électorales. Kiev a menacé de répression des millions de personnes venues exprimer leur volonté. Mais les habitants du Donbass, de Zaporozhye et de Kherson n'ont pas été brisés, et ils ont eu leur mot à dire.

Je veux que les autorités de Kiev et leurs véritables donneurs d'ordre à l'Ouest m'entendent maintenant, et je veux que tout le monde se souvienne de ceci : les personnes vivant à Lougansk et Donetsk, à Kherson et Zaporozhye sont devenues nos citoyens, pour toujours. (Applaudissements.)

Nous appelons le régime de Kiev à cesser immédiatement le feu et toutes les hostilités ; à mettre fin à la guerre qu'il a déclenchée en 2014 et à revenir à la table des négociations. Nous sommes prêts pour cela, comme nous l'avons dit plus d'une fois. Mais le choix des habitants de Donetsk, Lougansk, Zaporozhye et Kherson ne sera pas discuté. La décision a été prise, et la Russie ne la trahira pas. (Applaudissements.) Les autorités actuelles de Kiev doivent respecter cette libre expression de la volonté du peuple ; il n'y a pas d'autre moyen. C'est la seule voie vers la paix.

Nous défendrons notre terre avec toutes les forces et les ressources dont nous disposons, et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer la sécurité de notre peuple. C'est la grande mission libératrice de notre nation.

Nous reconstruirons définitivement les villes et villages détruits, les bâtiments résidentiels, les écoles, les hôpitaux, les théâtres et les musées. Nous restaurerons et développerons les entreprises industrielles, les usines, les infrastructures, ainsi que les systèmes de sécurité sociale, de retraite, de santé et d'éducation.

Nous nous efforcerons certainement d'améliorer le niveau de sécurité. Ensemble, nous veillerons à ce que les citoyens des nouvelles régions puissent ressentir le soutien de tout le peuple de Russie, de toute la nation, de toutes les républiques, territoires et régions de notre vaste Patrie. (Applaudissements.)

Amis, collègues,

Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à nos soldats et officiers qui participent à l'opération militaire spéciale, aux combattants du Donbass et de Novorossiya, à ceux qui se sont rendus dans les bureaux de recrutement militaire après avoir reçu un document d'appel en vertu du décret sur la mobilisation partielle, et à ceux qui l'ont fait volontairement, répondant à l'appel de leur cœur. Je voudrais m'adresser à leurs parents, à leurs épouses et à leurs enfants, pour leur dire pour quoi notre peuple se bat, contre quel type d'ennemi nous nous battons, et qui pousse le monde vers de nouvelles guerres et crises et tire de cette tragédie des bénéfices tachés de sang.

Nos compatriotes, nos frères et sœurs en Ukraine qui font partie de notre peuple uni ont vu de leurs propres yeux ce que la classe dirigeante du soi-disant Occident a préparé pour l'humanité dans son ensemble. Ils ont laissé tomber leurs masques et montré de quoi ils sont réellement faits.

Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, l'Occident a décidé que le monde et chacun d'entre nous se plieraient définitivement à ses diktats. En 1991, l'Occident pensait que la Russie ne se relèverait jamais après de tels chocs et s'effondrerait d'elle-même. Cela a failli se produire. Nous nous souvenons des horribles années 1990, de la faim, du froid et du désespoir. Mais la Russie est restée debout, a repris vie, s'est renforcée et a occupé la place qui lui revient dans le monde.

Pendant ce temps, l'Occident a continué et continue de chercher une nouvelle occasion de nous porter un coup, d'affaiblir et de briser la Russie, ce dont ils ont toujours rêvé, de diviser notre État et de monter nos peuples les uns contre les autres, et de les condamner à la pauvreté et à l'extinction. Ils ne peuvent pas être tranquilles en sachant qu'il existe dans le monde un si grand pays avec un si vaste territoire, avec ses richesses naturelles, ses ressources et ses habitants qui ne peuvent pas et ne veulent pas se plier aux exigences de quelqu'un d'autre.

L'Occident est prêt à franchir toutes les limites pour préserver le système néocolonial qui lui permet de vivre aux crochets du monde, de le piller grâce à la domination du dollar et de la technologie, de percevoir un véritable tribut de l'humanité, d'extraire sa principale source de prospérité imméritée, la rente versée à l'hégémon. La préservation de cette rente est leur motivation principale, réelle et absolument intéressée. C'est pourquoi une dé-souverainisation totale est dans leur intérêt. Cela explique leur agressivité envers les États indépendants, les valeurs traditionnelles et les cultures authentiques, leurs tentatives de saper les processus internationaux et d'intégration, les nouvelles monnaies mondiales et les centres de développement technologique qu'ils ne peuvent pas contrôler. Il est d'une importance capitale pour eux de forcer tous les pays à céder leur souveraineté aux États-Unis.

Dans certains pays, les élites dirigeantes acceptent volontairement de le faire, acceptent volontairement de devenir des vassaux ; d'autres sont soudoyés ou intimidés. Et si cela ne fonctionne pas, ils détruisent des États entiers, laissant derrière eux des désastres humanitaires, des dévastations, des ruines, des millions de vies humaines anéanties et mutilées, des enclaves terroristes, des zones de désastre social, des protectorats, des colonies et des semi-colonies. Ils s'en moquent. Tout ce qui les intéresse, c'est leur propre intérêt.

Je tiens à souligner à nouveau que leur insatiabilité et leur détermination à préserver leur domination sans entrave sont les véritables causes de la guerre hybride que l'Occident collectif mène contre la Russie. Ils ne veulent pas que nous soyons libres ; ils veulent que nous soyons une colonie. Ils ne veulent pas d'une coopération égale ; ils veulent piller. Ils ne veulent pas nous voir comme une société libre, mais comme une masse d'esclaves sans âme.

Ils voient notre pensée et notre philosophie comme une menace directe. C'est pourquoi ils ciblent nos philosophes pour les assassiner. Notre culture et notre art représentent un danger pour eux, c'est pourquoi ils tentent de les interdire. Notre développement et notre prospérité sont également une menace pour eux, car la concurrence s'accroît. Ils ne veulent pas ou n'ont pas besoin de la Russie, mais nous si. (Applaudissements.)

Je voudrais vous rappeler que par le passé, les ambitions de domination mondiale se sont à plusieurs reprises brisées contre le courage et la résilience de notre peuple. La Russie sera toujours la Russie. Nous continuerons à défendre nos valeurs et notre Patrie.

L'Occident mise sur l'impunité, sur le fait de pouvoir s'en tirer à bon compte. En fait, c'était le cas jusqu'à récemment. Les accords stratégiques de sécurité ont été réduits à néant ; les accords conclus au plus haut niveau politique ont été déclarés des fables ; les promesses fermes de ne pas étendre l'OTAN à l'est ont cédé la place à une vile tromperie dès que nos anciens dirigeants y ont cru ; les traités sur la défense antimissile, les missiles à portée intermédiaire et à plus courte portée ont été unilatéralement démantelés sous des prétextes farfelus.

Et tout ce que nous entendons, c'est que l'Occident insiste sur un ordre fondé sur des règles. Mais d'où cela vient-il ? Qui a déjà vu ces règles ? Qui les a acceptées ou approuvées ? Écoutez, ce ne sont que des absurdités, des tromperies, des doubles standards, voire des triples standards ! Ils doivent penser que nous sommes stupides.

La Russie est une grande puissance millénaire, une civilisation entière, et elle ne va pas vivre selon de telles règles improvisées et fausses. (Applaudissements.)

C'est le soi-disant Occident qui a piétiné le principe de l'inviolabilité des frontières, et maintenant il décide, à sa guise, qui a le droit à l'autodétermination et qui ne l'a pas, qui en est indigne. On ne sait pas très bien sur quoi se fondent leurs décisions ni qui leur a donné le droit de décider en premier lieu. Ils l'ont simplement assumé.

C'est pourquoi le choix des habitants de Crimée, Sébastopol, Donetsk, Lougansk, Zaporozhye et Kherson les rend si furieux. L'Occident n'a aucun droit moral d'intervenir, ni même de prononcer un mot sur la liberté et la démocratie. Jamais il n'a eu ce droit et il ne l'a certainement pas aujourd'hui.

Les élites occidentales ne se contentent pas de nier la souveraineté nationale et le droit international. Leur hégémonie présente des caractéristiques prononcées de totalitarisme, de despotisme et d'apartheid. Elles divisent effrontément le monde entre leurs vassaux —les pays dits civilisés— et tous les autres, qui, selon les conceptions des racistes occidentaux actuels, devraient être ajoutés à la liste des barbares et des sauvages. Les fausses étiquettes comme « pays voyou » ou « régime autoritaire » existent déjà et sont utilisées pour stigmatiser des nations et des États entiers, ce qui n'est pas nouveau. Il n'y a là rien de nouveau. Au fond, les élites occidentales sont restées les mêmes colonisateurs. Elles discriminent et divisent les peuples entre le haut du panier et les autres.

Nous n'avons jamais accepté et n'accepterons jamais un tel nationalisme politique et un tel racisme. Si ce n'est le racisme, qu'est-ce que la russophobie qui se répand dans le monde ? Qu'est-ce que, sinon le racisme, la conviction dogmatique de l'Occident que sa civilisation et sa culture néolibérale sont un modèle indiscutable que le monde entier doit suivre ? « Vous êtes soit avec nous, soit contre nous. » Cela paraît même étrange.

Les élites occidentales transfèrent même la repentance de leurs propres crimes historiques sur tous les autres, exigeant que les citoyens de leurs pays et des autres peuples avouent des choses avec lesquelles ils n'ont absolument rien à voir, par exemple, la période des conquêtes coloniales.

Il est bon de rappeler à l'Occident qu'il a commencé sa politique coloniale au Moyen Âge, suivie de la traite mondiale des esclaves, du génocide des tribus indiennes en Amérique, du pillage de l'Inde et de l'Afrique, des guerres de l'Angleterre et de la France contre la Chine, qui l'ont contrainte à ouvrir ses ports au commerce de l'opium. Ce qu'ils ont fait, c'est rendre des nations entières dépendantes de la drogue et exterminer délibérément des groupes ethniques entiers pour s'emparer des terres et des ressources, en chassant les gens comme des animaux. Cela est contraire à la nature humaine, à la vérité, à la liberté et à la justice.

De notre côté, nous sommes fiers qu'au 20e siècle, notre pays ait été à la tête du mouvement anticolonial, qui a ouvert à de nombreux peuples du monde entier la possibilité de progresser, de réduire la pauvreté et les inégalités, et de vaincre la faim et la maladie.

J'insiste, l'une des raisons de la russophobie séculaire, de l'animosité non dissimulée des élites occidentales à l'égard de la Russie est précisément le fait que nous n'avons pas permis qu'ils nous volent pendant la période des conquêtes coloniales et que nous avons forcé les Européens à commercer avec nous à des conditions mutuellement avantageuses. Nous y sommes parvenus en créant un État centralisé fort en Russie, qui s'est développé et renforcé sur la base des grandes valeurs morales du christianisme orthodoxe, de l'islam, du judaïsme et du bouddhisme, ainsi que de la culture et de la parole russes, ouvertes à tous.

Les projets d'invasion de la Russie étaient nombreux. De telles tentatives ont été faites pendant la période des troubles au 17e siècle et pendant la période des épreuves après la révolution de 1917. Elles ont toutes échoué. L'Occident n'a réussi à s'emparer des richesses de la Russie qu'à la fin du 20e siècle, lorsque l'État a été détruit. Ils nous ont appelés amis et partenaires, mais ils nous ont traités comme une colonie, utilisant divers stratagèmes pour pomper des milliers de milliards de dollars hors du pays. Nous nous en souvenons. Nous n'avons rien oublié.

Il y a quelques jours, les habitants de Donetsk et de Lougansk, de Kherson et de Zaporozhye ont déclaré leur soutien à la restauration de notre unité historique. Merci ! (Applaudissements.)

Les pays occidentaux disent depuis des siècles qu'ils apportent la liberté et la démocratie aux autres nations. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Au lieu d'apporter la démocratie, ils ont supprimé et exploité, et au lieu de donner la liberté, ils ont asservi et opprimé. Le monde unipolaire est intrinsèquement anti-démocratique et non-libre ; il est faux et hypocrite de bout en bout.

Les États-Unis sont le seul pays au monde à avoir utilisé des armes nucléaires à deux reprises, détruisant les villes d'Hiroshima et de Nagasaki au Japon. Et ils ont créé un précédent.

Rappelons que pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont réduit en ruines Dresde, Hambourg, Cologne et de nombreuses autres villes allemandes, sans la moindre nécessité militaire. Cela a été fait de manière ostentatoire et, je le répète, sans aucune nécessité militaire. Ils n'avaient qu'un seul objectif, comme pour les bombardements nucléaires des villes japonaises : intimider notre pays et le reste du monde.

Les États-Unis ont laissé une profonde cicatrice dans la mémoire des peuples de Corée et du Vietnam avec leurs bombardements massifs qui réduisaient tout en poussière et l'utilisation du napalm et d'armes chimiques.

Ils continuent en fait d'occuper l'Allemagne, le Japon, la République de Corée et d'autres pays, qu'ils qualifient cyniquement d'égaux et d'alliés. Quel genre d'alliance est-ce là ? Le monde entier sait que les hauts responsables de ces pays sont espionnés et que leurs bureaux et leurs maisons sont sur écoute. C'est une honte, une honte pour ceux qui font cela et pour ceux qui, comme des esclaves, avalent en silence et docilement ce comportement arrogant.

Ils appellent « solidarité euro-atlantique » les ordres et les menaces qu'ils adressent à leurs vassaux, et « noble recherche médicale » la création d'armes biologiques et l'utilisation de cobayes humains, y compris en Ukraine.

Ce sont leurs politiques destructrices, leurs guerres et leurs pillages qui ont déclenché la vague massive de migrants d'aujourd'hui. Des millions de personnes endurent des privations et des humiliations ou meurent par milliers en essayant de rejoindre l'Europe.

Ils exportent maintenant des céréales depuis l'Ukraine. Où les emmènent-ils sous prétexte d'assurer la sécurité alimentaire des pays les plus pauvres ? Où vont-elles ? Ils les emmènent vers ces mêmes pays européens. Seuls 5% des céréales d'Ukraine ont été livrées aux pays les plus pauvres. Encore plus de tricherie et de tromperie éhontée.

En fait, l'élite américaine utilise la tragédie de ces personnes pour affaiblir ses rivaux, pour détruire les États-nations. Cela vaut pour l'Europe et pour les identités de la France, de l'Italie, de l'Espagne et d'autres pays à l'histoire séculaire.

Washington exige de plus en plus de sanctions contre la Russie et la majorité des politiciens européens s'y plient docilement. Ils comprennent clairement qu'en faisant pression sur l'UE pour qu'elle renonce complètement à l'énergie et aux autres ressources russes, les États-Unis poussent pratiquement l'Europe vers la désindustrialisation dans le but de mettre la main sur l'ensemble du marché européen. Ces élites européennes comprennent tout —elles le comprennent, mais elles préfèrent servir les intérêts des autres.

Ce n'est plus de la servilité mais une trahison directe de leurs propres peuples. Que Dieu les bénisse, c'est leur responsabilité.

Mais les Anglo-Saxons estiment que les sanctions ne suffisent plus et ils se tournent désormais vers la subversion. Cela semble incroyable mais c'est un fait —en provoquant des explosions sur les gazoducs internationaux Nord Stream qui passent au fond de la mer Baltique, ils se sont en fait lancés dans la destruction de toute l'infrastructure énergétique de l'Europe. Il est clair pour tout le monde qui en profite. Ceux qui en profitent sont bien sûr les responsables.

Les diktats des États-Unis sont soutenus par la force brute, par la loi du poing. Parfois, elle est joliment enveloppée, parfois il n'y a pas d'emballage du tout, mais l'essentiel est le même —la loi du poing. D'où le déploiement et le maintien de centaines de bases militaires dans tous les coins du monde, l'expansion de l'OTAN et les tentatives de créer de nouvelles alliances militaires, comme l'AUKUS et autres. Beaucoup est fait pour créer une chaîne militaro-politique Washington-Séoul-Tokyo. Tous les États qui possèdent ou aspirent à une véritable souveraineté stratégique et qui sont capables de contester l'hégémonie occidentale, sont automatiquement déclarés ennemis.

Ce sont les principes qui sous-tendent les doctrines militaires des États-Unis et de l'OTAN, qui exigent une domination totale. Les élites occidentales présentent leurs plans néocolonialistes avec la même hypocrisie, prétendant des intentions pacifiques, parlant d'une sorte de dissuasion. Ce mot évasif migre d'une stratégie à l'autre mais ne signifie en réalité qu'une seule chose : saper tous les centres de pouvoir souverains.

Nous avons déjà entendu parler de la dissuasion de la Russie, de la Chine et de l'Iran. Je pense que les prochains sur la liste sont d'autres pays d'Asie, d'Amérique latine, d'Afrique et du Moyen-Orient, ainsi que les partenaires et alliés actuels des États-Unis. Après tout, nous savons que lorsqu'ils sont mécontents, ils introduisent des sanctions contre leurs alliés également —contre telle ou telle banque ou entreprise. C'est leur pratique et ils vont l'étendre. Ils ont tout en ligne de mire, y compris nos voisins immédiats —les pays de la CEI.

Dans le même temps, l'Occident a manifestement pris ses désirs pour des réalités depuis longtemps. En lançant la guerre-éclair des sanctions contre la Russie, par exemple, ils pensaient qu'ils pourraient à nouveau soumettre le monde entier à leur ordres. Il s'avère toutefois qu'une perspective aussi brillante n'excite pas tout le monde —à l'exception des masochistes politiques complets et des admirateurs d'autres formes non conventionnelles de relations internationales. La plupart des États refusent de « jouer le petit soldat » et choisissent plutôt la voie raisonnable de la coopération avec la Russie.

L'Occident ne s'attendait manifestement pas à une telle insubordination. Ils se sont simplement habitués à agir selon un modèle, à s'emparer de tout ce qui leur plaît, par le chantage, la corruption, l'intimidation, et se sont convaincus que ces méthodes fonctionneraient toujours, comme si elles s'étaient fossilisées dans le passé.

Une telle confiance en soi est le produit direct non seulement du fameux concept d'exceptionnalisme —bien qu'il ne cesse de surprendre— mais aussi de la véritable « faim d'information » en Occident. La vérité a été noyée dans un océan de mythes, d'illusions et de faux, à l'aide d'une propagande extrêmement agressive, en mentant comme Goebbels. Plus le mensonge est invraisemblable, plus vite les gens y croiront —c'est ainsi qu'ils fonctionnent, selon ce principe.

Mais on ne peut pas nourrir les gens avec des dollars et des euros imprimés. Vous ne pouvez pas les nourrir avec ces morceaux de papier, et la capitalisation virtuelle et gonflée des entreprises occidentales de réseaux sociaux ne peut pas chauffer leurs maisons. Tout ce que je dis est important. Et ce que je viens de dire ne l'est pas moins : vous ne pouvez nourrir personne avec du papier —vous avez besoin de nourriture ; et vous ne pouvez chauffer la maison de personne avec ces capitalisations gonflées —vous avez besoin d'énergie.

C'est pourquoi les hommes politiques européens doivent convaincre leurs concitoyens de manger moins, de prendre moins souvent une douche et de s'habiller plus chaudement à la maison. Et ceux qui commencent à poser des questions justes comme « Pourquoi cela, en fait ? » sont immédiatement déclarés ennemis, extrémistes et radicaux. Ils pointent du doigt la Russie et disent : c'est la source de tous vos problèmes. Encore des mensonges.

Je tiens à souligner que tout porte à croire que les élites occidentales ne chercheront pas de solutions constructives à la crise alimentaire et énergétique mondiale dont elles sont les seules responsables, en raison de leur politique à long terme, qui remonte bien avant notre Opération militaire spéciale en Ukraine, dans le Donbass. Ils n'ont pas l'intention de résoudre les problèmes d'injustice et d'inégalité. Je crains qu'ils ne préfèrent utiliser d'autres formules avec lesquelles ils sont plus à l'aise.

Et il est important de rappeler ici que l'Occident s'est tiré d'affaire au début du 20e siècle avec la Première Guerre mondiale. Les bénéfices de la Seconde Guerre mondiale ont permis aux États-Unis de surmonter la Grande Dépression et de devenir la plus grande économie du monde, et d'imposer à la planète le pouvoir du dollar comme monnaie de réserve mondiale. Et durant la crise des années 1980 —les choses se sont à nouveau précipitées dans les années 1980—

l'Occident en est sorti indemne, en grande partie en s'appropriant l'héritage et les ressources de l'Union soviétique effondrée et défunte. C'est un fait.

Aujourd'hui, pour se libérer du dernier réseau de défis, ils doivent à tout prix démanteler la Russie ainsi que d'autres États qui choisissent une voie de développement souveraine, afin de pouvoir piller davantage les richesses des autres nations et les utiliser pour boucher leurs propres trous. Si cela ne se produit pas, je ne peux exclure qu'ils essaient de déclencher l'effondrement de l'ensemble du système et de tout mettre sur le compte de cet effondrement, ou, ce qu'à Dieu ne plaise, qu'ils décident d'utiliser la vieille formule de la croissance économique par la guerre.

La Russie est consciente de sa responsabilité envers la communauté internationale et fera tout son possible pour que les esprits s'apaisent.

Le modèle néocolonial actuel est condamné à terme, c'est une évidence. Mais je répète que ses véritables maîtres s'y accrocheront jusqu'à la fin. Ils n'ont tout simplement rien à offrir au monde, si ce n'est de maintenir le même système de pillage et de racket.

Ils n'en ont rien à faire du droit naturel de milliards de personnes, la majorité de l'humanité, de la liberté et de la justice, du droit de déterminer leur propre avenir. Ils sont déjà passés à la négation radicale des valeurs morales, religieuses et familiales.

Répondons à quelques questions très simples pour nous-mêmes. Je voudrais maintenant revenir sur ce que j'ai dit et m'adresser également à tous les citoyens du pays —pas seulement aux collègues qui sont dans la salle— mais à tous les citoyens de Russie : voulons-nous avoir ici, dans notre pays, en Russie, « Parent 1 » « Parent 2 » « Parent 3 » (ils ont complètement perdu la tête !) au lieu de la mère et du père ? Voulons-nous que nos écoles imposent à nos enfants, dès leurs premiers jours d'école, des perversions qui mènent à la dégradation et à l'extinction ? Voulons-nous leur enfoncer dans le crâne l'idée que certains autres genres existent à côté des femmes et des hommes et leur proposer des opérations de réassignation sexuelle ? Est-ce cela que nous voulons pour notre pays et nos enfants ? Tout cela est inacceptable pour nous. Nous avons un autre avenir à nous.

Permettez-moi de répéter que la dictature des élites occidentales vise toutes les sociétés, y compris les citoyens des pays occidentaux eux-mêmes. C'est un défi pour tous. Ce renoncement complet à ce que signifie être humain, le renversement de la foi et des valeurs traditionnelles, et la suppression de la liberté commencent à ressembler à une « religion à l'envers » — du satanisme pur. Exposant les faux messies, Jésus-Christ a dit dans le Sermon sur la Montagne : « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Ces fruits empoisonnés sont déjà évidents pour les gens, et pas seulement dans notre pays mais aussi dans tous les pays, y compris pour de nombreuses personnes en Occident même.

Le monde est entré dans une période de transformation fondamentale et révolutionnaire. De nouveaux centres de pouvoir émergent. Ils représentent la majorité —la majorité !— de la communauté internationale. Ils sont prêts non seulement à déclarer leurs intérêts mais aussi à les protéger. Ils voient dans la multipolarité une occasion de renforcer leur souveraineté, ce qui signifie obtenir une véritable liberté, des perspectives historiques, le droit à leurs propres formes de développement indépendantes, créatives et distinctives, à un processus harmonieux.

Comme je l'ai déjà dit, nous avons beaucoup de personnes partageant les mêmes idées en Europe et aux États-Unis, et nous sentons et voyons leur soutien. Un mouvement essentiellement émancipateur et anticolonial contre l'hégémonie unipolaire prend forme dans les pays et les sociétés les plus divers. Sa puissance ne fera que croître avec le temps. C'est cette force qui déterminera notre future réalité géopolitique.

Chers amis,

Aujourd'hui, nous luttons pour une voie juste et libre, avant tout pour nous-mêmes, pour la Russie, afin de laisser la dictature et le despotisme dans le passé. Je suis convaincu que les pays et les peuples comprennent qu'une politique fondée sur l'exceptionnalisme de qui que ce soit et la suppression d'autres cultures et peuples est intrinsèquement criminelle, et que nous devons clore ce chapitre honteux. L'effondrement en cours de l'hégémonie occidentale est irréversible. Et je le répète : les choses ne seront plus jamais les mêmes.

Le champ de bataille auquel le destin et l'histoire nous ont appelés est un champ de bataille pour notre peuple, pour la grande Russie historique. (Applaudissements.) Pour la grande Russie historique, pour les générations futures, nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Nous devons les protéger contre l'asservissement et les expériences monstrueuses qui visent à paralyser leur esprit et leur âme.

Aujourd'hui, nous nous battons pour qu'il ne vienne à l'idée de personne que la Russie, notre peuple, notre langue ou notre culture puissent être effacés de l'histoire. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une société consolidée, et cette consolidation ne peut être fondée que sur la souveraineté, la liberté, la création et la justice. Nos valeurs sont l'humanité, la miséricorde et la compassion.

Et je voudrais conclure avec les mots d'un vrai patriote, Ivan Ilyin : « Si je considère la Russie comme ma patrie, cela signifie que j'aime comme un Russe, que je contemple et pense, chante et parle comme un Russe ; que je crois en la force spirituelle du peuple russe. Son esprit est mon esprit ; son destin est mon destin ; sa souffrance est mon chagrin ; et sa prospérité est ma joie. »

Derrière ces mots se cache un choix spirituel glorieux, qui, pendant plus de mille ans d'existence de l'État russe, a été suivi par de nombreuses générations de nos ancêtres. Aujourd'hui, nous faisons ce choix ; les citoyens des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk et les habitants des régions de Zaporozhye et de Kherson ont fait ce choix. Ils ont fait le choix d'être avec leur peuple, d'être avec leur patrie, de partager son destin et d'être victorieux avec elle.

La vérité est avec nous, et derrière nous, il y a la Russie !

(Applaudissements.)

