Affaire Epstein : de nouvelles preuves d’abus sexuels dévoilées !

Nous disposons de documents nouvellement descellés – notamment les dépositions de Ghislaine Maxwell et de l’une de ses victimes – qui révèlent de nouveaux détails sur l’ampleur des abus et des agressions dont Jeffrey Epstein a été l’auteur.

Ces documents proviennent de l’affaire Giuffre VS Maxwell, une action civile intentée contre Maxwell en 2015 dans le district sud de New York.

Certaines des allégations plus larges ont déjà été rendues publiques.

Sarah Ransome, qui a accusé Epstein et Maxwell d’abus qui ont eu lieu au début de sa vingtaine, a réglé un procès civil contre eux en 2018.

Ransome a décrit publiquement certains de ces abus. Et il y a eu des rapports concernant ce qu’il s’est passé à Little St. James, souvent appelé l’île d’Epstein.

Affaire Virginia Giuffre- Maxwell- Prince Andrew. Dans le cadre des deux affaires qui l’opposaient au Prince Andrew et à Ghislaine Maxwell, des a « accords financiers ont été trouvés ».

Sarah Ransome.

Le témoignage de Sarah Ransome

Venons-en aux nouveaux détails, en commençant par le témoignage de Ransome, disponible ici.

Elle a effectivement vécu dans un des appartements d’Epstein en 2006 avec quelques autres filles.

Pendant cette période, elle a travaillé pour ce qu’elle a décrit comme une « agence » qui organisait des dîners payés avec des clients fortunés :

« J’étais payée pour passer un dîner avec un gentleman ».



Elle précise que tout ce qui se passait après le dîner avec le client était fait de son « propre chef » et « après que cette période se soit terminée. »

Ransome a été présentée à Epstein par l’une de ses associées (son nom est toujours caviardé), qui a décrit Epstein comme un riche « philanthrope » qui « se soucie vraiment des gens » et « veut vraiment les aider ».

Elle était prête à rencontrer Epstein parce qu’elle avait des difficultés financières.

Sarah Ransome.

Peu après avoir rencontré Epstein, Ransome a été invitée à voyager dans l’avion d’Epstein pour se rendre sur l’île d’Epstein. On lui a dit que « ce serait une semaine entre filles » et qu’elles allaient « s’amuser comme des folles » :

Question [Q]. Comment la rencontre en avion a-t-elle été organisée, si vous le savez ?



Réponse [R]. J’ai reçu un coup de fil me disant que Jeffrey Epstein aimerait beaucoup que je vienne sur son île. Ça allait être tellement amusant, ça allait être une semaine de filles, il y avait beaucoup d’autres filles qui allaient y aller, on allait tellement s’amuser, etc…

Ce qui s’est passé pendant le vol – son premier vol avec Epstein – a dû être choquant pour Ransome. Elle a décrit ce qui s’est passé après le décollage :

« Le reste des passagers, vers l’avant de l’avion où se trouvent tous les sièges, tous les invités étaient endormis. J’ai fait semblant de m’endormir.

Jeffrey était dans son lit dans l’avion, en train de faire l’amour ouvertement pour que tout le monde puisse le voir, en exposition. »

Ransome a fini par donner des massages à Epstein sur l’île. On lui avait dit qu’Epstein « aimait les femmes, aimait se faire masser » et que c’était « une bonne façon de se faire de l’argent supplémentaire ».

Au début, les massages étaient relativement normaux. Puis ils se sont intensifiés jusqu’au type de « massage » pour lequel Epstein est maintenant connu – et qui a été fait en grande partie sans le consentement de Ransome.

Elle a décrit son expérience sur l’île d’Epstein comme étant constamment entourée de « beaux jeunes gens » et qu’il y avait « toujours des filles » pour rendre visite à « Jeffrey et Ghislaine ».

Ransome a également décrit l’île comme ayant plusieurs bâtiments – une maison principale et ensuite divers bâtiments autour de l’île pour Epstein et ses invités :

« … comme des petits abris où lui et ses invités avaient l’habitude d’avoir des relations sexuelles avec les filles, comme des lits installés pour un divertissement sexuel instantané. »

Bungalow sur l’île d’Epstein.

Il y avait un « afflux constant de filles » sur cette île. C’était une sorte de bordel. Selon Ransome :

« Je suis sûr que si vous allez dans un bordel de prostituées et que vous voyez comment elles gèrent leur business, je veux dire, c’est juste une conversation générale sur qui va coucher avec qui et, vous savez — de quoi parlez-vous quand tout ce que vous faites est de coucher tous les jours en rotation ? Je veux dire, qu’y a-t-il à dire ? »

Elle a témoigné que toutes ces filles « semblaient être des adolescentes ».



Elles « semblaient jeunes ». Une fille en particulier « semblait avoir bien moins de 18 ans ». Cette fille a dit à Ransome qu' »ils avaient abusé d’elle sur l’île ».



Une autre fille est sortie en courant de la chambre d’Epstein en pleurant et en disant qu’elle avait été « forcée d’avoir des relations sexuelles avec Jeffrey Epstein ».

Photos non scellées d’Epstein sur son île, 2006.

Le rôle prépondérant de Ghislaine Maxwell

Ransome a rencontré Ghislaine Maxwell lors d’un voyage ultérieur sur l’île d’Epstein.

On lui a dit que Maxwell était « un personnage très dangereux et qu’elle avait des relations » et « de faire tout ce qu’elle me disait de faire ».

Les filles devaient rendre des comptes à Maxwell. Ransome et les autres filles étaient en fait intimidées et effrayées par Maxwell :

« J’ai rencontré beaucoup de filles qui avaient toutes la même opinion de Ghislaine ; nous avions toutes peur d’elle.

Elle avait une relation très étrange avec Jeffrey et — non, elle n’est pas une personne sympathique — je suis désolée, je sais qu’elle est votre cliente, mais elle n’est pas — elle n’est pas une personne sympathique et chaleureuse ».

Photos non scellées – Ghislaine Maxwell sur l’île Epstein.

Ransome a également décrit le rôle de Ghislaine Maxwell sur l’île d’Epstein :

« Ghislaine était le bras droit de Jeffrey, donc, vous savez, tout ce que Jeffrey voulait passait par Ghislaine et filtrait ensuite.

Donc il y avait… tout le monde avait peur de Ghislaine. Toutes les filles avaient peur d’elle…

Et Jeffrey Epstein nous disait d’écouter Ghislaine. Ghislaine était le principal bras droit de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein nous nous disait de l’écouter. »

Maxwell aidait en fait Epstein à gérer sa « rotation » sexuelle sur l’île :

Q. Et quand vous dites que vous étiez en rotation, vous voulez dire que vous aviez des relations sexuelles avec Jeffrey plusieurs fois par jour ?

R. Non. Quand j’avais fini, Ghislaine appelait une autre fille. Et quand elles avaient fini, une autre fille était appelée.

Q. Comment savez-vous qu’une autre fille était appelée par Ghislaine ?

R. Parce que j’étais là, et je la voyais et l’entendais avec tous mes sens. J’ai vu Ghislaine appeler une autre fille, et elle m’a appelé elle-même, pour aller faire un massage sexuel à Jeffrey Epstein.

Q. Qu’est-ce que vous entendez par appeler ? Je suppose que je pense à téléphone. C’est peut-être mon…

R. Non. Comme aller vers la personne et lui dire, Jeffrey veut te voir dans sa chambre, ce qui signifiait que c’est à ton tour d’être abusé. Ce genre de chose.

Une jeune fille de 15 ans séquestrée et mise en esclavage sexuel

D’autres parties non scellées de l’affaire civile concernent la déposition de Rinaldo Rizzo, qui a déclaré qu’Epstein et Maxwell étaient avec une jeune fille de 15 ans et avaient pris son passeport :

Déposition Rinaldo Rizzo, ancien Maître de maison sur l’île d’Epstein :

Q. Que se passe-t-il ensuite lorsque Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein et une jeune fille de 15 ans entrent dans la maison d’Eva Anderson Dubin ?

Eva Andersson-Dubin, ex petite-amie d’Epstein et son mari, Glen Dubin.

Le couple de milliardaires était proche d’Epstein et leur fille était sa filleule.

Rizzo a déclaré que la fille mineure lui avait rapidement indiqué, ainsi qu’à sa femme, qui était présente :

« J’étais sur une île, j’étais sur l’île et il y avait Ghislaine, il y avait Sarah [Kellen, l’ancienne assistante d’Epstein]…

Ils m’ont demandé du sexe, j’ai dit non… J’étais sur l’île, je ne sais pas comment je suis arrivée de l’île à ici. Hier après-midi ou dans l’après-midi, j’étais sur l’île, et maintenant je suis ici. »

Jeffrey Epstein et Sarah Kellen, son « assistante ».

Sarah Kellen et Ghislaine Maxwell.

Alors que la fille traumatisée parlait, Rizzo dit qu’il lui a demandé : « Avez-vous un passeport, avez-vous un téléphone ? »

Elle aurait dit, selon Rizzo, « Sarah a pris son passeport et son téléphone et les a donnés à Ghislaine Maxwell », et qu’elle a été « menacée par Ghislaine pour ne pas en discuter ». Rizzo a continué à demander comment elle était arrivée à New York, et elle a dit qu’elle ne le savait pas et qu’elle n’avait pas non plus essayé de contacter ses parents.

Rizzo a déclaré qu’elle avait répété qu’avant d’arriver chez Dubin, « elle a de nouveau été menacée par Jeffrey et Ghislaine de ne pas parler de ce que j’avais mentionné plus tôt, à propos de – encore une fois, le mot qu’elle a utilisé était sexe ».

Il y a encore plus à venir. Actuellement, plusieurs « John Does » [Anonymes] se battent contre la divulgation de leurs noms.

Nous pensons que ces noms seront descellés après un processus d’appel dont nous devons attendre l’issue.

Certains de ces hommes sont seulement mentionnés de manière fortuite dans l’affaire. D’autres ont été potentiellement impliqués dans les actes criminels d’Epstein. Nous publierons ces noms une fois qu’ils seront dévoilés.

