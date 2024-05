Afrique Croissance Peace

La France, les USA sont contestés en Afrique. La Russie, la Chine, la Turquie sont de plus en plus influentes en Afrique, dumping à la clé, dans les mines, la pêche notamment avec les bateaux russes industriels au large des côtes d'Afrique. L'Iran négocie avec Niamey et la junte nigérienne 300 tonnes d'uranium. L'Afrique, nous devrions dire les états africains sont en pleine évolution entre démocraties sous pression, conflits et coups d'état, relatés dans la grande presse qui oublie trop souvent le positif dans le développement africain. On devrait plus souvent parler des compétences des informaticiens, des ingénieurs, des professionnels des Data centers venus en Europe en provenance des pays africains. Sait-on qu'au Rwanda une Silicon Valley bis se forme ? Les pays du continent africain s'adaptent au monde de 2024, sont l'objet de nombreuses convoitises.

Conférence internationale Croissance Peace

Une ONG française "Croissance Peace" s'adresse à cette Afrique, à ces états africains (Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée...) avec un discours, mais surtout des actions qui tranchent avec l'atmosphère ambiante, au milieu des turbulences mondiales.

La 7ème Conférence internationale de Croissance Peace "On est ensemble avec l'Afrique " s'est tenue il y a peu dans les locaux de l'Assemblée Nationale française et a permis de faire le point en tables rondes sur un partenariat original entre la France et les états africains, dans "l'accompagnement dans la croissance partagée pour prospérer ensemble".

Plus de 700 participants inscrits, avec présidents, ministres, anciens ministres, députés, ambassadeurs, entreprises du CAC40, ETI (entreprises de taille intermédiaire), PME, industriels, porteurs de projets, organisations professionnelles, investisseurs, bailleurs de fonds...

Avec une grande diversité de domaines d'interventions et d'actions : agriculture, agroindustrie, agroéquipement, agroalimentaire,expertise agricole, formation, mécanique, numérique, sourcing, BTP, énergie, activité maritime ( les équipements portuaires sont en plein développement en Afrique), pêche, gestion des risques en matière d'écologie, action anti-corruption, criminalité environnementale, santé publique.

Avec pour les pays africains un amical conseil, de "décider" en économie et de "dire non, là c'est trop" quand les accords possibles avec l'étranger ne sont pas favorables au développement du pays au travers de sa population.

Ludovic Emanuely fondateur et Auguste Dago directeur des investissements président au fonctionnement de l'ONG avec de multiples contacts en un réseau efficient.

Ludovic Emanuely président de Croissance Peace

Pour eux la priorité est l'emploi et le management local africain, Croissance Peace étant "aux côtés des décideurs africains avec des transferts de technologies en croissance partagée, avec un développement social et environnemental, des contrats équilibrés, un commerce interafricain favorisé"( le trafic aérien entre pays étant très onéreux actuellement). Une politique de non-ingérence, en pensant que" l'Afrique est porteuse de solutions pour le monde".

Il s'agit d'optimiser les ressources des états, du secteur privé ( essentiel en Afrique) et de la société civile.

Chaque projet présenté à l'ONG se doit de comporter un business-plan élaboré. Une expertise sur le terrain, l'analyse des débouchés, les levées de fonds possibles ( en sachant que l'accès aux crédits bancaires africains est compliqué) précèderont l'action, en sachant que l'ONG est présente dans toutes les étapes de réalisation des projets.

L'ONG forme à la lutte anti-corruption pour sécuriser les investissements. L'Union Européenne a mis en place un devoir de vigilance à exporter positivement. Des actions sont menées pour renforcer l'indépendance du système bancaire. Des pays africains ont largement progressé dans la lutte contre la corruption grâce aux actions en partenariat. De même la lutte contre le blanchiment a progressé.

L'Afrique c'est, on le sait, 1/4 de la bio-diversité mondiale. Alors lutter contre les trafics en tous genres est indispensable. On est passé de 100000 guépards à 7000. Les vautours décimés c'est autant de virus qui se développeront sur les carcasses animales. On n'oubliera pas qu'en 2050 le poids des plastiques dans les océans dépassera le poids des poissons. Actuellement le trafic des déchets représente plus que le trafic de cannabis. Alors l'ONG participe à la formation de contrôleurs, d'agents de dissuasion envers les actions répréhensibles. D'autant que les moyens de contrôle efficaces peuvent être à disposition : en collaboration avec le Brésil, la France a mis en place des outils technologiques pour assainir les transports de bois afin d'éviter le pillage des forêts africaines.

L'ONG s'appuie également sur les femmes et mène de nombreuses actions impulsées par les femmes africaines. Les africaines sont un véritable pilier pour la société. "Ne dit-on pas que la femme porte l'Afrique !". Les jeunes femmes sont à la base de l'innovation. Un bel exemple est donné avec la création des puits améliorés. En partant de l'idée que pour les femmes puiser l'eau quotidienne est trop physique et épuisant, et que les forages sont trop onéreux, on voit apparaitre des panneaux solaires dont l'énergie permet d'actionner des moteurs , l'eau arrivant aux robinets...

L'action n'est certes pas facile. Des freins existent, des problèmes sont à prendre en compte. La France au contraire de l'Allemagne n'a que 50000 PME en liaison avec l'étranger contre 300000 pour sa voisine européenne. 80% des étudiants africains sont des littéraires contre seulement 20% dans le secteur des sciences et des mathématiques. L'Afrique est majoritairement éloignée de l'Intelligence Artificielle, de l'automatisation des systèmes de production, idem pour les blockchains. L'intervention de Mme Ramatoulaye Diallo, qui a présenté la création d'une Union syndicale pour une pêche et pisciculture unifiée pour l'Afrique de l'ouest, a été particulièrement instructive sur la situation économique en plein questionnement, de son continent dans un secteur primordial.

Ainsi Ludovic Emanuely véritable "créateur de ponts" entre les états pour le développement et partant pour la paix, peut mettre en avant cette idée :" avenirs partagés= prospérité partagée". Et il va continuer avec des succès certains sur une voie et avec une voix originales en matière d'économie- monde. Rendez- vous pour la 8ème journée internationale en 2025...