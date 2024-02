Agriculture : quelles productions, quelles terres agricoles ?

La France compte 544 000 Km2 de terres émergés en Métropole, quelle est l’utilisation de ces dernières et quelles sont aujourd’hui nos principales productions agricoles ? Quelle est la répartition entre culture et élevage ?

France Métropolitaine : 544 000 Km2

Constructions : 52 000 Km2 (9,6%)

Landes, Friches, maquis, garrigues : 42 000 Km2 (7,7%)

Forêt : 170 000 Km2 (31,3%) ; 85 000 Km2 en 1850

Surface Agricole : 280 000 Km2 (51,5%)

Premier constat : la forêt a vu sa superficie doubler en 150 ans, et les terres agricoles ne représentent plus désormais que 51,5 % du territoire métropolitain du fait de l’urbanisation et de la reforestation.

Les 280 000 Km2 dédiés à l’agriculture se répartissent ainsi :

Cultures Pérennes (arboriculture et vignes) : 12 000 Km2 (2,2%)

Grandes Cultures (Blé, Maïs...) : 135 000 Km2 (24,8%)

Prés et fourrage : 130 000 Km2 (23,9%)

Dont fourrage : 50 000 Km2 (9,2%)

Dont prés : 80 000 Km2 (14,7%)

Deuxième constat : les vignes et l’arboriculture sont importantes en France mais ne mobilisent qu’une faible superficie. Les cultures à proprement parler (Blé, Maïs...) ne représentent que 24,8 % de notre territoire (et la moitié de notre superficie agricole), les superficies consacrées à l’élevage représentent 23,9 % de notre territoire (et l’autre moitié de notre superficie agricole). Il ne faut pas perdre de vue que pour l’élevage la culture du fourrage représente 50 000 Km2, ce qui signifie que combiné à la partie cultivée pour l’alimentation humaine, nous sommes à 185 000 Km2.

Superficie Km2 Production Millions tonnes

Blé 47 000 33,5

Maïs 16 500 15

Orge 12 400 13

Colza 15 000 5,5

Tournesol 7 000 1,7

Soja 3 300 0,5

Pomme de Terre 1 700 8

Betterave à sucre 4 500 36,9

Lin 500 0,16

Chanvre 123 0,1

Troisième constat : nos principales productions sont bien sûr le blé (nous exportons environ 17 millions de tonne par an, soit 10 % des exportations mondiales Qui sont les principaux pays producteurs et exportateurs de blé ? (terre-net.fr)), mais aussi le Maïs et l’Orge. Nos productions d’oélagineux sont non-négligeables mais nous sommes très dépendants des Etats-Unis pour le soja et donc l’alimentation animale. Nous restons fortement producteurs de Betterave et pomme de terre et surtout nous sommes désormais le premier producteur et exportateur de Lin (75 % des exportations mondiales).

En conclusion, la France conserve des superficies agricoles importantes même si ces dernières sont menacés par l’urbanisation et la reforestation. Notre agriculture, à condition de soutenir nos paysans et de ne pas faire le jeu de certaines multinationales et de certains pays reste un atout essentiel de notre pays : cette dernière ne doit pas disparaître comme notre industrie !