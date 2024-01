Ah ! Ces tutures lectriks

Ah ! Les voitures électriques… Ce casse-tête ! Si trop chaud = perte d’autonomie, si trop froid = perte d’autonomie, si climatisation = perte d’autonomie et si chauffage = perte d’autonomie. Et pour tout arranger, en cas de canicule ou de froid polaire, les stations de charge, elles aussi, perdent et mettent plus longtemps à charger et enfin, à 100% d’augmentation du prix de l’électricité en 13 ans pour la France… Fait que ce tas de ferraille « écolo » et tutti devient votre casse-tête numéro uno ! Pour mémoire : Le prix d'un kWh est ainsi passé de 0,1168 € en 2011 à 0,2276 € aujourd'hui (pour un compteur 6 kVA en option base), et le prix de l'abonnement a aussi beaucoup augmenté, passant de 82 € par an en 2011 à 143 € en 2023.[i] Ils nous disaient, les Charlots que la « mise en concurrence » ferait descendre la facture… Et si ma tante…

Résumons : Le positif, la batterie au lithium-ion de votre véhicule électrique est au top de sa performance entre 20 °C et 25 °C avec une autonomie entre 250 et 750 km. Durée de vie, entre 1000 et 1500 charges. Mouais… Donc, ces véhicules sont parfaits pour les pays tempérés pendant l’été et l’automne. Petit rappel des cours de géo de 4ᵉ : sur terre, il y a 5 climats différents : - La Zone Tempérée = Climat doux et humide, dû à l'influence des océans proches. Il pleut toute l'année. Des différences de température entre l'été et l'hiver existent, mais elles sont faibles. Ce climat idéal représente au niveau terrestre qu’une portion congrue. Chanceux que nous sommes, la France en fait partie, d’où l’expression allemande « heureux comme dieu en France ». Pour les Teutons, c’est le climat continental et des températures allant de + 40 à - 30. Les hivers y sont rigoureux et les étés très chauds, et ce climat couvre l’énorme partie nord de la planète. Quant aux trois autres climats, à savoir : froid, désertique et tropical.[ii] Prévoir de préférence des yaks ou des chameaux.

Ainsi, après cette petite revue, que conclure ? Que la voiture électrique soit adaptée, peut-être aux Européens de l’Ouest et à la partie centrale des USA, ce qui ne fait pas grand monde non ? Quant aux autres gogos ? Il n’y a qu’à voir les lambdas américains qui sortent de chez eux en plein blizzard, ne pouvant même pas ouvrir leurs portières… À serrure électrique, et qué viva Tesla !

Des conseils pour les Français proprios d’une tuture lectrik : Tout est dans la batterie : Elle commence à se dégrader à partir de 50 °C et supporte très mal les températures supérieures à 70 °C (genre balade centre Espagne au mois d’aout). L’exposition fréquente à de fortes chaleurs peut aussi réduire plus rapidement l’autonomie de votre voiture dans sa durée de vie. Votre autonomie sera mieux préservée si votre moteur électrique est alimenté par une batterie dotée d’un bon dispositif de refroidissement. Le refroidissement par circuit liquide est le plus efficace. Quand il fait chaud, l’utilisation de la climatisation trop intensive réduit l’autonomie de votre voiture. Sur un trajet de 200 km effectué en 2 heures et demie à bord d’un véhicule électrique compact, la climatisation lancée à 2 kW peut faire perdre jusqu’à 25 à 30 km d’autonomie. Par ailleurs, une chaleur intense ralentit la charge de votre batterie : sa vitesse est réduite de façon automatique et progressive à l’approche du point de surchauffe. La canicule peut également affecter les bornes de recharge et brider leur puissance. Par temps très chaud, recharger prendra donc plus de temps que d’habitude. Comment recharger sa voiture électrique en période de canicule ? Il vaut mieux recharger la nuit ou tôt le matin, en dehors des fortes chaleurs. En journée, vous pouvez opter pour les stations couvertes ou en parking souterrain.[iii] Ca c’était pour le chaud, maintenant le froid.[iv] L’impact est essentiellement dû à la nécessité de mettre le chauffage l’hiver. Les véhicules consommant plus d’énergie, la charge est plus lente. Est-ce que le froid peut décharger une batterie ? Les changements de température influencent fortement l'usure de la batterie de votre voiture. On estime qu'à 0°, elle perd environ la moitié de sa charge. C'est pourquoi, si vous n'avez pas de garage et que votre voiture dort à l'extérieur, il est nécessaire de la protéger au maximum des températures négatives.[v] On ne dit pas comment « protéger » ? Peut-être en la faisant entrer dans votre chambre à coucher ? Bref, vous avez compris que la tuture lectrik n’aime ni le chaud, ni le froid… Ni vous !

Parlons stations de charge : je veux souligner que la tuture lectrik signifie, une grande perte de liberté, oui ! Musarder sur des petites routes en laissant la voiture vous guider, avoir le nez au vent, le coude sur la fenêtre ouverte, finito !!! Car avec les stations, il faut planifier en fonction de leurs localisations… On ne peut plus partir en faisant le plein et se balader, sachant qu’il y aura toujours une station ouverte, et pis les prévoyants ont toujours un jerricane dans le coffre. Ce concept de transport met aux orties la notion d’hédonisme, de plaisir, car, avec une autonomie réduite par rapport à une essence/diesel, si par hasard le GPS tombe en panne, hé bien, ce sera le grand stress de la panne… Sèche ou à plat ? Toujours être aux aguets, planifier, calculer et ainsi devenir le manager de son temps, en fait ne plus le perdre… Pourtant, c'est si bon de le perdre ce temps à ne pas faire des choses productives, structurées. Oui, je sais, j’suis un dinosaure à moteur atmosphérique, et alors ? Une vidéo[vi] édifiante en tuture lectrik - autonomie donnée de 300 km : un Paris – Le Mans. Aller par l’autoroute et retour par les petites routes. Trajet de 430 km. - Comme il fait 13° dehors, la conductrice met le chauffage… En roulant à 130 km/h sur l’autoroute, l’autonomie est divisée par 2. Sur cette autoroute, il n’y a qu’une station de charge tous les 80 km. Surprise, à la station, c'est 4 fois plus cher que charger chez soit (une station de charge à domicile coute entre 1200 et 2000 euros). Coût = 10 euros la charge pour 100 km, temps de charge, il faudrait une heure. Au retour dans une station Tesla, cela coûte 12 euros les 100. Temps de charge 20 minutes. Finalement, ce petit voyage aura pris 6 heures (soit 1 h 30 de plus que la normale), sans pour autant faire aucune économie… Alors théorisons sur un Lille-Marseille ? Là, ce sera le temps qu’il fallait dans les années 30 via la nationale 7 !

Outre les contraintes dues à la sensibilité des batteries, outre qu’une électrique coute en moyenne 10.000 euros de plus qu’une atmosphérique, outre, que déjà, on tire beaucoup sur l’électricité, avec l’industrie, l’éclairage et autres ustensiles branchés sur le 220, outre que les 58 centrales nucléaires vieillissent, n’aurait-il pas été judicieux de parier sur l’hybride et ainsi le temps venu, les technologies avançant, faire le choix du tout électrique ? Fâcheusement, entre le désir de créer de nouveaux champs de business et le court-termisme des zélus… En 2030, plus d’admos, que du lectrik ! Et en avant la tuture !

Georges ZETER/janvier 2024

