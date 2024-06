Ah Dieux ! que ma guerre est jolie !

La guerre ne produit pas que des héros, elle engendre aussi des cons et des gueules cassées. Pauvre Apollinaire ! En 1909, il publiait La chanson du mal aimé. En 1915, il en était réduit à chanter :

Ah Dieu ! que la guerre est jolie

Avec ses chants ses longs loisirs

Mais il avait l’excuse d’avoir donné son sang, lui, contrairement à tous ces fauteurs de guerre qui empestent les médias et sont si généreux avec le sang des autres.

Ukraine et Russie / Israël et Palestine

C’est une banalité de dire que ce sont les Etats-Unis qui ont la clé de ces deux conflits, mais dans la poche de qui ? Celle de Biden qui peine à savoir jusqu’à quel point il peut plaire à son électorat juif sans déplaire à son électorat musulman, et inversement ? Sauf en 1956, lors de l’affaire de Suez, le soutien inconditionnel des USA à Israël ne s’est pas démenti. Mais la nouveauté qui annonce peut-être un tournant dans cette politique, Sylvain Cypel la formule en quelques mots : « Ces Juifs américains qui tournent le dos à Israël ».[i]

Le choix du soutien à l’Ukraine est plus récent : c’est plutôt la volonté d’en découdre avec une Russie, supposée affaiblie et prenable après la chute de l’URSS. La constante de la politique étatsunienne a été, dès la fin de la deuxième guerre mondiale, l’endiguement (« containment ») de la zone d’influence soviétique, puis (après la parenthèse Eltsine) de la zone d’influence russe. La politique de l’UE s’est alignée globalement sur celle de l’OTAN (sauf en 2003, lors la deuxième guerre d’Irak), surtout depuis l’adhésion des Etats issus de la sphère soviétique.

Dès 1997, alors que Boris Eltsine n’a pas encore démissionné, Zbigniew Brzezinski annonçait le programme : « La Russie, est-il besoin de le préciser, reste un joueur de premier plan. Et ce, malgré l’affaiblissement de l’État et le malaise prolongé du pays. Sa seule existence exerce une influence majeure sur les nouveaux États indépendants de l’ex-Union soviétique. »[ii]

Dans un article de 2023,intitulé Pourquoi les grandes puissances se font la guerre, John Mearsheimer considère [iii] que « lorsqu’il s’agit de l’Ukraine, le point de vue occidental dominant sur la guerre revient à suggérer que la Russie se comporte en Europe comme la Chine le fait en Asie. (...)

Abondamment reprise, cette version relève cependant du mythe. Rien ne démontre que le président russe aimerait s’emparer de la totalité de l’Ukraine ni qu’il entendrait conquérir d’autres États en Europe de l’Est. Le souhaiterait-il, d’ailleurs, qu’il n’aurait pas les moyens militaires de réaliser un objectif aussi ambitieux. »

Igor Delanoe le résumait en septembre 2022 dans un article intitulé Ukraine, la guerre à tout prix, : « Tandis que la Maison Blanche laissait entendre, avant d’être reprise par le département d’État, qu’il s’agissait de provoquer un changement de régime en Russie, le Pentagone explique qu’il souhaite voir la puissance russe consumée sur le champ de bataille ukrainien. »[iv]

On peut dire que le but est atteint, mais la Russie semble avoir trouvé de nouvelles ressources.

Qui est tombé dans le piège de qui ?

Igor Delanoe termine son article en écrivant : « les Européens de l’Ouest, au premier rang desquels la France, ont manqué de vision et de courage politique pour bloquer les initiatives les plus provocatrices de Washington et proposer un cadre institutionnel inclusif permettant d’éviter la réapparition de lignes de fracture sur le continent. Résultat de ce suivisme atlantiste, Français et Européens sont malmenés par les États-Unis. »

Emmanuel Todd considère, au contraire, « que les performances militaires de l’Ukraine ont, paradoxalement, entraîné les États-Unis dans un piège ». Il le répète plusieurs fois dans son dernier livre, jusqu’à intituler sa conclusion : « Comment les États-Unis sont tombés dans le piège ukrainien (1990-2022) ».[v]

L’invasion de l’Ukraine par la Russie est intervenue trop tard ou trop tôt. Trop tôt pour l’Ukraine qui n’avait pas reçu assez d’armes des États-Unis . Mais trop tard pour la Russie car l’Ukraine en avait suffisamment pour lui résister un an ou deux, peut-être trois.

La même question se pose aussi pour le conflit entre l’Israël et la Palestine. L’agression du Hamas est-elle due à une faille du système de sécurité israélien ou a-t-elle été un prétexte pour une opération spéciale dans la bande de Gaza pour éradiquer toute opposition ?

Ce qui est remarquable lorsque l’on considère les deux conflits, ce sont l’indignation et les sanctions à géographie variable. La république française n’a pas peur du ridicule. L’annexion de la Crimée par la Russie en 2014 contraint Hollande à ne pas honorer une livraison de deux porte-hélicoptères Mistral à la Russie. Dix ans plus tard, Macron n’a toujours pas décidé la fin des livraisons d’armes à Israël. Pourtant, le nombre des victimes est sans commune mesure (deux combattants perdent la vie le 18 mars 2014 : un pro-Ukrainien et un pro-Russe).

La raison en serait la démocratie qui règnerait en Israël, mais pas en Russie.

De la démocratie en Occident

On aurait pu imaginer qu’avec la disparition de l’URSS et du « bloc soviétique » la démocratie s’imposerait « naturellement » par la « simple » libération du marché et de la concurrence sur toute la planète. Les choses ne sont pas passées exactement comme ça, notamment en ex-URSS.

Les dirigeants des Etats-Unis se sont petit à petit, puis brutalement, persuadés qu’il était dans leur mission d’exporter partout « les valeurs démocratiques », comme l’URSS prétendait naguère diffuser « l’idéologie communiste ».

Dominique de Villepin le résume en 2024 dans son article La guerre n’est pas le plus court chemin vers la paix. : « les puissances occidentales (...) se sont affranchies de leurs propres règles, agissant hors du cadre légal international, au Kosovo en 1999, en Irak en 2003, sans garde-fous, comme en Libye en 2011, et sans perspective politique, comme au Sahel depuis 2013. »[vi]

Et John Mearsheimer dénonce « la croyance, largement partagée en Occident, selon laquelle les démocraties libérales se comporteraient différemment des États autoritaires ».[vii]

Quant à Guy Debord, il décrivait en 1988 une nouvelle forme de domination, le spectaculaire intégré (caractérisé) par l’effet combiné de cinq traits principaux, qui sont : le renouvellement technologique incessant ; la fusion économico-étatique ; le secret généralisé ; le faux sans réplique ; un présent perpétuel. (...)

« La société qui s’annonce démocratique, quand elle est parvenue au stade du spectaculaire intégré, semble être admise partout comme étant la réalisation d’une perfection fragile. De sorte qu’elle ne doit plus être exposée à des attaques, puisqu’elle est fragile ; et du reste n’est plus attaquable, puisque parfaite comme jamais société ne fut. C’est une société fragile parce qu’elle a grand mal à maîtriser sa dangereuse expansion technologique. »[viii]

Debord n’avait pas prévu comme Todd la chute de l’URSS, mais il devinait ce qu’il allait advenir, le spectaculaire intégré triomphant en Occident et le spectaculaire concentré se conservant en Chine et en Corée du nord, se rétablissant en Russie (sans aucune idéologie « communiste ») et se répandant dans ce qu’on appelle aujourd’hui très curieusement « le Sud global » (et même un peu en Occident : Trump, Orban...).

Ce que l’Occident appelle le « totalitarisme », c’est le spectaculaire concentré ; et ce qu’il appelle la « démocratie », c’est le spectaculaire intégré.

Antisémite toi même

L’antisémitisme est une invention européenne, une « laïcisation » de la haine antijuive multiséculaire, une caution « scientifique » à l’antisémitisme chrétien fondé sur le dogme du « peuple déicide ». C’est une coproduction franco-allemande, initiée par Ernest Renan et développée par Wilhelm Marr.

Deux mots font leur apparition dans la « science » occidentale :

- sémite, qu’invente un linguiste allemand, August Ludwig Schlözer, en 1781 et que reprend en 1878[ix], avec enthousiasme, Ernest Renan, grand amoureux de l’Allemagne ;

- antisémite, car c’est la réponse que fit à Renan un intellectuel juif autrichien, Moritz Steinschneider, lui reprochant des « préjugés antisémites ».

Puis le journaliste allemand Wilhelm Marr s’empare du mot et invente véritablement le terme « Antisemitismus » pour « nommer (...) (revendiquer) un nouveau type d’hostilité contre les Juifs : une hostilité raciale, raciste », ainsi que le soutient Gilles Karmasyn [x]. Il se réfère d’emblée à l’Encyclopédie Universalis qui définit le mot Antisemitisme comme « une attitude d’hostilité à l’égard des minorités juives, quel que soit, d’ailleurs, le motif de cette hostilité ».

C’est en effet l’opinion dominante dans la presse, les dictionnaires et les encyclopédies. Mais elle n’est pas sans conséquences douteuses. Si l’emploi du mot s’est bien restreint, dans le langage courant à « l’hostilité » à l’égard des Juifs exclusivement, il s’est aussi étendu, d’une part, à l’ensemble de l’histoire quadri-millénaire, avérée ou non, du « peuple hébreu » ; et, d’autre part, à toute hostilité à l’égard de l’Etat d’Israël.

Ainsi Hannah Arendt a été soupçonnée d’antisémitisme au point que Le Nouvel Observateur du 26 octobre 1966 a pu se permettre d’intituler une rubrique « Courrier » : « Hannah Arendt est-elle nazie ? ».[xi]

Un spécialiste de l’antisémitisme, Joël Kotek distingue « trois types d’antisémitismes qui alimenteraient cette surenchère anti-israélienne : une judéophobie traditionnelle héritée du catholicisme, une culpabilité historique liée à la déportation importante de juifs durant la Seconde Guerre mondiale (particulièrement en Flandre) et un clientélisme politique visant la communauté musulmane ».

C’est une façon de voir les choses. La « culpabilité historique liée à la déportation importante de juifs » serait plus vraisemblablement la raison de l’alignement systématique des occidentaux, et particulièrement des élites allemandes et françaises sur la politique israélienne : une façon de payer une dette de sang.

En revanche, plutôt que distinguer « trois types d’antisémitismes », il faudrait considérer trois moments historiques : conserver le terme d’antisémitisme pour l’idéologie « racialiste » franco-allemande des XIXè et XXè siècles ; rétablir le terme de judéophobie pour l’oppression religieuse d’un peuple prétendument « déicide » ; et utiliser anti-israélisme pour la période contemporaine. Ce sont en définitive trois formes successives de racisme.

Mais dans cette Palestine qu’on appelait « mandataire », deux racismes se font face. Parlant de celui de son peuple, Sylvain Cypel constate : « le racisme colonial est assumé : la déshumanisation du Palestinien devient le seul moyen de préserver l’estime de soi. »

Vu de France

Macron est banquier d’affaires et force est reconnaître qu’il a été le commis méritant de la classe dominante naturellement [xii] néolibérale. Il a fait sans vergogne les contre réformes sociales pour les lesquelles il a été choisi. Mais, deuxième président issu de la banque, il n’a jamais eu la rondeur de Pompidou. Il pense sans rire s’être fait tout seul et ne rien devoir à personne. Aussi il apparaît aux yeux de la population peu sensible à sa pensée complexe comme un adolescent qui adore jouer à la guerre. Déjà pendant la crise du covid, il déclarait sans rire : « Nous sommes en guerre ».

En 2022, il a été réélu en jouant sur le risque de guerre en Ukraine, après avoir tenté de « raisonner » Poutine. Depuis le 7 octobre 2023, il a déclaré son soutien inconditionnel à Israël, demandant seulement à Netanyahou d’être plus gentil dans son opération spéciale. Il est vraisemblable que les deux chefs de guerre méprisent cet apprenti Napoléon. Il pense tout haut et parle d’envoyer des troupes en Ukraine, tout cela en préparant fiévreusement des jeux Olympiques à Paris. Et pour couronner le tout, il déclenche une guerre civile en Nouvelle Calédonie. C’est sans doute tout ça, « l’ambiguïté stratégique » dont se réclame le petit mari de Brigitte. Il avait commencé en 2017 en invitant Poutine à Versailles, pour faire plus fort que Sarkozy recevant Kadhafi. André Larané lui consacrait un article assez flatteur titré : « Chapeau l’artiste ».[xiii]

Mais au delà des caprices du petit prince, il y a les particularités de la France avec ces deux Etats, la Russie et l’Israël, tout(e)s deux pourvu(e)s de l’arme nucléaire. De Gaulle est connu pour quelques formules : « la Russie de toujours » et « un peuple d’élite, sûr de lui-même et dominateur ».Pour cette seconde formule, il fut aussi, comme le rappelle Alain Gresh, accusé d’antisémitisme[xiv].

A l’époque, l’opinion française était largement pro-israélienne, et comme le souligne Alain Gresh dans le texte cité : « À la peur d’un nouveau génocide s’ajoute un racisme anti-arabe à peine voilé chez certains, cinq ans après l’indépendance algérienne. »[xv] Et enfin, elle était majoritairement anticommuniste, mais se gardait de chatouiller les moustaches de l’ours soviétique.

Aujourd’hui, l’opinion française est divisée sur ces deux conflits « aux portes de l’Europe ». Trois partis pris tranchés peuvent rendre compte de cette division : le soutien à l’Ukraine et à l’Israël, le soutien à l’Ukraine et à la Palestine et l’appel au cessez le feu et à la paix.

- le soutien à l’Ukraine et à l’Israël est quasiment unanime dans les médias et largement dominant chez les prétendues élites. Depuis l’invasion de l’Ukraine, LCI consacre presque tout son temps d’antenne à l’Ukraine et à la façon dont on va bouter le Russe. Le « service public » et BFM partagent leur temps d’antenne entre ces deux causes, mais, le temps passant, il sont forcés de s’intéresser aux victimes du massacre à Gaza, mais qu’ils appellent encore souvent « guerre à Gaza » ou « guerre entre Israël et le Hamas ». CNews privilégie la dénonciation de l’islamisme et le soupçon d’antisémitisme chez tous les soutiens des Palestiniens.

Sur l’éventail politique, ce soutien inconditionnel est défendu par les « anciens partis de gouvernement » qui rappellent toujours « le droit d’Israël à se défendre ; et qui, considérant la Russie comme une Union Soviétique affaiblie, trépignent d’y intervenir pour l’écraser. Cependant, l’aggravation du massacre à Gaza a contraint le Parti Socialiste à contrebalancer son soutien à Israël par des appels au cessez-le feu et la reconnaissance de d’un Etat palestinien, comme l’a fait le parti espagnol[xvi].

Dans le parti présidentiel, ce soutien varie selon l’humeur du chef. Le soutien à l’Ukraine a pu évoluer jusqu’à inspirer à Zélensky l’invention d’un nouveau verbe « macroner » Il est résumé par l’expression « pas de tabou » (de « ne pas humilier la Russie » à « la possibilité d'envoyer des troupes occidentales au sol en Ukraine ». Le soutien à Israël est plus constant et plus ancien. Mais il s’est dit « indigné » par les frappes israéliennes qui « doivent cesser »[xvii]. Ca devrait finir par arriver, en effet.

Quant à la reconnaissance d’un Etat palestinien, ce n’est « pas un tabou », non plus, mais pas dans « l’émotion »[xviii], ni « sur la base d'une indignation »[xix].

Les extrêmes-droite ont des sympathies divergentes : parfois pour le président russe en qui elles ont pu voir un modèle ; parfois pour l’Ukraine en qui elles voient un modèle d’anticommunisme et de collaboration avec les nazis.

- le soutien à l’Ukraine et à la Palestine, beaucoup plus marginal, existe dans certaines franges socialistes, écologistes et gauchistes.

- l’appel au cessez le feu et à la paix est dans la tradition de ce qu’on appelle la « gauche non socialiste ».

On ne sait pas à ce jour l’opinion des classes populaires.

Parfois, il faut une guerre pour prendre conscience de ce qu’on a laissé faire :

On croit mourir pour la patrie ; on meurt pour des industriels, écrivait Anatole France dans L’Humanité 1922) [xx]

Plus près de nous, mais un peu plus à l’ouest, le barde Glenmor proclamait en 1973 :Princes, entendez bien. Vous condamnez toute guerre sauf la vôtre que vous dites juste[xxi].

Conclusion comme toujours provisoire

« L’ennemi est bête : il croit que l’ennemi, c’est nous, alors que l’ennemi, c’est lui »

Pierre Desproges

Il est remarquable de voir comment certains mots ont des sens à géographie variable. Ainsi « ingérence » et « patriote ».

Le droit, puis le devoir d’ingérence, nés à la fin du siècle dernier, ont été disqualifiés depuis les interventions étatsunienne en Irak en 2003, puis franco-britannique en Libye en 2008. Désormais, c’est le danger de l’ingérence étrangère que dénoncent en chœur les « démocraties ». Elles dénoncent principalement et bruyamment la Chine et la Russie, mais tombent de l’armoire lorsque qu’il s’avère que des « démocraties » espionnent et tentent d’influencer d’autres « démocraties »

Quant à « patriote », (c’est aussi, le nom d’un missile), c’est une qualité qui devient un grave problème pour des artistes ou athlètes russes qui devraient se désolidariser de leur pays pour exercer leur talent en Occident. Le patriotisme serait-il devenu ce qu’en disait Darien dans La belle France : « le dernier refuge des coquins » ?

Il est indécent de mettre en balance les agressions antisémites en France avec les victimes de l’opération spéciale d’Israël à Gaza. C’est là qu’a lieu depuis le 8 octobre le véritable « pogrom »[xxii]. Michel Wieviorka peut déplorer que « notre pays souffre d'un manque de bienveillance à l'égard du monde juif »[xxiii] et Bernard-Henri Lévy s’alarmer d’un « retournement contre Israël qui est suicidaire pour l'occident ».

Il existe peut-être des raisons à cette situation. Il ne faut pas se contenter des affirmations du CRIF et lire aussi ce que publient l’Union Juive Française pour la Paix[xxiv] (née, comme le CRIF, en 1994) et la revue Orient XXI. Bien sûr, le CRIF et le gouvernement s’emploient à faire taire ces voix discordantes, à invisibiliser toute opposition en la soupçonnant de « traitrise », voire d’« antisémitisme ».

Si les opinions publiques de l’Occident, du « nord global », s’offusquent tant du massacre à Gaza, c’est que l’Israël se présente comme une « démocratie » et est présentée comme telle par la plupart de leurs gouvernements. Ajoutons que n’est plus un petit Etat fragile, mais une puissance militaire dotée de l’arme nucléaire.

En revanche, si Israël apparaît comme un modèle à la droite plurielle de France, c’est que la gauche y a été réduite à quatre députés.

Il est criminel de ne pas peser pour faire taire les armes à Gaza. C’est le minimum que l’on puisse faire. Tout en sachant que seuls les Etats Unis peuvent réellement tordre le bras à l’Israël. Et au moment où de jeunes ukrainiens renâclent à l’idée de mourir pour l’idée qu’on se fait de la « la démocratie », il est tout aussi criminel de ne pas appeler à un cessez-le-feu et à des négociations.