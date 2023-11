Alarme sur le vol de technologies par la Chine

Les Chefs des Services de Renseignement des « five eyes » dénoncent un problème sans précédent

Les opérations d’espionnage de la Chine communiste, y compris le vol de la propriété intellectuelle dans le domaine de la technologie et d’autres secrets commerciaux, constituent des menaces importantes pour l’Occident et sont « sans précédent dans l’histoire de l’humanité », ont averti les Chefs des Services de Renseignement de l’Alliance Five Eyes.

(De gauche à droite) Mike Burgess, Directeur Général de l’Australian Security Intelligence Organisation, David Vigneault, Directeur du Service Canadien du Renseignement de Sécurité, Christopher Wray, Directeur du FBI, Andrew Hampton, Directeur Général de la Sécurité et Chef de la Direction du Service Néo-Zélandais du Renseignement de Sécurité, et Ken McCallum, Directeur Général du MI5, posent pour une photo de groupe lors du sommet sur les technologies émergentes et la sécurisation de l’innovation à Palo Alto (Californie), le 16 octobre 2023.

Dans une interview avec l’émission « 60 Minutes » de CBS News le 22 octobre, les Responsables du Renseignement de l’Alliance Five Eyes ont fait part de leurs préoccupations concernant les menaces du Parti Communiste Chinois (PCC), ce qu’elles signifient pour les démocraties, ainsi que le message qu’ils veulent envoyer à Pékin.

L’Alliance Five Eyes a été fondée après la Seconde Guerre mondiale en tant qu’Alliance de Renseignement comprenant l’Australie, le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande.

Christopher Wray, directeur du FBI a déclaré :

« Le régime chinois est la menace déterminante de cette génération.Aucun pays ne représente une menace plus large et plus complète pour nos idées, notre innovation, notre sécurité économique et, en fin de compte, notre sécurité nationale. »

Le Chef du FBI a déclaré que les opérations d’espionnage du PCC pouvaient être observées dans de nombreux domaines, notamment l’agriculture, l’aviation, la biotechnologie, les soins de santé, la robotique et la recherche universitaire.

En outre, le vol de technologies par Pékin ne se limite pas aux grandes entreprises, telles que les sociétés du classement Fortune 100, mais s’étend aux petites entreprises en démarrage.

M. Wray a déclaré :

« Nous avons probablement quelque chose comme 2 000 enquêtes actives liées aux efforts du gouvernement chinois pour voler des informations. »

Sans précédent dans l’histoire de l’humanité

Le Régime Chinois déploie de nombreux outils pour ses opérations d’espionnage, notamment le piratage informatique.

M. Wray a déclaré que le PCC avait :

« Le plus grand programme de piratage au monde, de loin, plus important que celui de tous les autres grands pays réunis […] il a volé plus de données personnelles et d’entreprises que tous les autres pays, grands ou petits, réunis. »

En septembre, le Département d’État a révélé que des pirates informatiques liés au PCC avaient secrètement brisé des milliers de comptes de courrier électronique d’Agences Gouvernementales Américaines affectant des fonctionnaires tels que :

La Secrétaire au Commerce, Gina Raimondo.

L’ambassadeur des États-Unis en Chine, Nicholas Burns.

Le secrétaire d’État adjoint pour l’Asie de l’Est, Daniel Kritenbrink.

Mike Burgess, Directeur de l’Australian Security Intelligence Organisation, a souligné que l’ampleur des efforts d’espionnage du PCC était « sans précédent ».

M. Burgess a déclaré :

« Tous les pays espionnent. Nos pays espionnent. Tous les Gouvernements ont besoin d’être secrètement informés. Tous les pays recherchent un avantage stratégique. » « Mais le comportement dont nous parlons ici va bien au-delà de l’espionnage traditionnel. L’ampleur du vol est sans précédent dans l’histoire de l’humanité. C’est pourquoi nous le dénonçons. »

Un panneau s’opposant à la construction d’un moulin à maïs à Grand Forks, dans le New Jersey, se trouve à proximité de 370 acres récemment annexés par la ville pour ce projet.

De nombreux habitants ne veulent pas de ce projet dans la ville parce que le propriétaire a des liens réputés avec le Parti Communiste Chinois par l’intermédiaire du Président de l’entreprise.

(Allan Stein/The Epoch Times)

Le Chief Intelligence Officer du Canada, David Vigneault, a expliqué dans l’émission « 60 Minutes » les risques pour la sécurité nationale liés à l’achat par des entreprises chinoises de terrains ou de propriétés à proximité de zones sensibles et stratégiques au Canada, en vue d’opérations d’espionnage.

M. Wray a déclaré que les entreprises chinoises ont également tenté :

« D’acquérir des entreprises, des terrains, des infrastructures […] aux États-Unis d’une manière qui pose des problèmes de sécurité nationale. »

En 2022, les autorités américaines ont tiré la sonnette d’alarme lorsqu’une société agricole chinoise et sa filiale, Fufeng USA, qui a des liens avec le PCC, ont acheté des centaines d’hectares de terres agricoles à Grand Forks, dans le Dakota du Nord, près de la base de l’Armée de l’Air de Grand Forks.

Depuis 2016, Guanghui Energy Co. Ltd., propriété du milliardaire chinois Sun Guangxin, qui est connecté au PCC, aurait commencé à acheter jusqu’à 140 000 acres de terres agricoles dans la ville frontalière de Del Rio, à côté de la base aérienne de Laughlin. La société a déclaré qu’elle utiliserait ces terres pour construire des éoliennes.

Selon Ken McCallum, Directeur Général de l’Agence de Renseignement Britannique MI5, le vol par le PCC s’opère par différents moyens. Les employés des entreprises ciblées par les espions chinois sont souvent manipulés à leur insu.

M. McCallum a déclaré :

« Nous avons constaté, par exemple, l’utilisation de sites de réseautage professionnel pour atteindre, de manière masquée, des personnes au Royaume-Uni qui ont une autorisation de sécurité ou qui travaillent dans des domaines technologiques intéressants. » « Nous avons vu plus de 20 000 exemples de ce type d’approche déguisée de personnes au Royaume-Uni qui détiennent des informations sur lesquelles l’État chinois souhaite mettre la main. »

Répression transnationale

Les Chefs des Services de Renseignement ont déclaré que la menace du PCC ne se limitait pas à des campagnes d’espionnage, mais qu’elle visait également les dissidents chinois vivant à l’étranger.

M. Wray a cité l’exemple des efforts déployés par le PCC pour intimider et supprimer un candidat au Congrès Américain qui avait critiqué Pékin.

M. Wray a déclaré :

« Les efforts ont d’abord consisté à essayer de voir s’ils pouvaient trouver des éléments compromettants sur le candidat pour faire dérailler sa candidature, puis à essayer de concocter des éléments, simplement fictifs, sur le candidat. Et puis, si cela ne fonctionnait pas, il a même été question que le candidat soit victime d’un accident. »

C’est le cas de Xiong Yan, Vétéran de l’Armée Américaine et candidat au Congrès à New York, qui a été pris pour cible par le PCC en mars de l’année dernière alors qu’il cherchait à obtenir l’investiture démocrate pour se présenter au Congrès et représenter un district de Long Island.

Il a longtemps été la cible du PCC pour sa participation, en tant que dirigeant étudiant, aux manifestations de la place Tiananmen en 1989 et pour son soutien ultérieur aux manifestations en faveur de la démocratie à Hong Kong.

Le Ministère de la Justice a inculpé un agent chinois présumé qui a chargé un détective privé de New York de fabriquer un scandale politique dans l’espoir de nuire à la campagne de M. Xiong au Congrès.

À défaut, M. Lin a encouragé le détective privé à nuire à M. Xiong en le frappant et en orchestrant un accident de voiture.

Xiong Yan se présente au Congrès dans la 10e circonscription de New York, à New York, le 20 juillet 2022.

(Cai Rong/The Epoch Times)

M. Wray a également évoqué l’opération Fox Hunt du PCC, qui vise à poursuivre les dissidents à l’étranger en recourant à des tactiques de harcèlement, d’intimidation ou de menaces à l’encontre des membres de leur famille en Chine, dans le but de contraindre ces personnes à rentrer en Chine pour y être poursuivies.

En juin cette année, le Tribunal Fédéral de Brooklyn a condamné trois personnes pour avoir intimidé une famille du New Jersey et fait pression sur elle pour qu’elle retourne en Chine au nom du PCC.

Une menace pour notre mode de vie

Face à l’inquiétude croissante que suscite le vol de technologies par le PCC, les Hauts Responsables des Services de Renseignement de l’Alliance Five Eyes se sont réunis en Californie le 17 octobre.

Ils ont discuté de la menace imminente posée par le Régime Chinois avec 15 cadres de la Silicon Valley et de l’Université de Stanford, dans le but de protéger la propriété intellectuelle de leurs entreprises respectives.

M. Wray a averti :

« Le programme d’espionnage chinois constitue une menace pour notre mode de vie à plusieurs égards. » « Premièrement, lorsque les gens parlent de vol d’innovation ou de propriété intellectuelle, il ne s’agit pas seulement d’un problème de Wall Street. C’est le problème de la Main Street. Cela signifie des emplois américains, des familles américaines, des moyens de subsistance américains. Et c’est la même chose pour chacun de nos cinq pays directement touchés par ce vol. Il ne s’agit pas d’un concept abstrait. Il s’agit d’un problème de chair et de sang, avec des conséquences sur les ménages. »

M. Wray a adressé un message au régime chinois :

« S’il veut être une grande nation, il est temps qu’il commence à agir comme tel. »

Source : ZeroHedge

https://geopolitique-profonde.com