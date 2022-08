Alexandre Douguine : Pion ou maître à penser de Poutine ?

@gruni

Comme je suis un peu bête, je cherche toujours à apprendre auprès d’immenses puits de science comme vous.

Toutefois, j’aimerais vous proposer une citation :



"Ainsi la patrie n’a pas pour fondement des catégories économiques exclusives, elle n’est pas enfermée dans le cadre étroit d’une propriété de classe. Elle a bien plus de profondeur organique et bien plus de hauteur idéale. Elle tient par ses racines au fond même de la vie humaine et, si l’on peut dire, à la physiologie de l’homme. «

Du Douguine ? Extrait de »Egalité et Réconcliation« ?

Pas du tout !

Allez, je vous propose un autre extrait :



»Même à l’heure ou la monarchie et l’aristocratie françaises trahissaient la nation et faisaient appel à l’étranger, elles étaient convaincues que la France était en elles, que sans elles la patrie ne pouvait que se dissoudre et tomber dans le chaos. Les forces instinctives d’habitude, de tradition, de solidarité brute qui concourent à la formation de la patrie, et qui en sont peut-être la racine physiologique, deviennent ainsi des forces de résistance et de réaction. Et c’est d’un grand effort que les révolutionnaires, les novateurs, les hommes d’un droit supérieur doivent dégager de la patrie ancienne une patrie nouvelle et supérieure (…)."

Alors cher maître ?

Allez, je cesse de vous taquiner

JEAN JAURES

https://lvsl.fr/jean-jaures-la-patrie-cest-la-multiplication-de-lame-individuelle-par-lame-de-tous/