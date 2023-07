Ali Mélenchon et les 40 (10 ³) voleurs

Le libéral-libertaire patron de LFI a refusé de condamner les pillages et les déprédations des voyous qui ont incendié plus de 2000 véhicules de travailleurs modestes, voire pauvres :leurs moyens de transport pour aller au turbin, activité inconnue des vandales qui les ont détruits dans une joie mauvaise et perverse, pour se donner un sentiment de puissance destructrice voire anti-française.

A l’adresse des confusionnistes, qui font passer à dessein Mélenchon pour un « gauchiste » ( qu’en pensent Poutou et Besancenot ?), précisons que les fondateurs du marxisme ont toujours dénoncé l’utilisation du lumpen-prolétariat ( racaille en Français) par les partis de gauche, comme une dérive indigne qui les discrédite.

Le gourou de LFI et ses groupies n’ont jamais cessé de minimiser les exactions des islamo-racailles ou des voyous ordinaires, invoquant toutes sortes d’excuses « sociales » ce qui, soit dit en passant, est une insulte aux travailleurs d’origine immigrée modestes, voire très modestes, qui se saignent pour la réussite de leurs enfants. Ceux-ci ne sont sûrement pas dans la rue, la nuit, à se livrer aux pillages, auxquels participent certains parents, lesquels d’ailleurs, ne grondent pas trop leur progéniture dont les rapines et les trafics de toute sorte améliorent l’ordinaire et abondent une économie parallèle pas trop réprimée par le gouvernement, sinon il y a belle lurette qu’on aurait mis fin à l’importation du hashish marocain.

On ne sait pour qui roule Mélenchon ? Aux élections, il empêche clairement Marine Le Pen de prendre le gouvernement ( j’utilise l’expression de F. Mitterrand qui déclarait : « j ai pris le gouvernement, mais pas le pouvoir »), tout en préservant son pré-carré politique et le confort matériel qui va avec, lui qui fut sénateur à 35 ans en récompense de services dont on ignore toujours la nature ou les méfaits au service de son mentor, pour éliminer le PCF du paysage politique français dans les années 80-84. A cette époque est né sos-racisme, organisation créée par J.Dray pour mettre hors-jeu la jeunesse communiste et satisfaire ainsi les vœux de l’oligarchie financière et du patronat que gênait le PCF dans son opposition à l’immigration. Après l’élimination du PCF il reste celle du RN pour ouvrir la voie à la collaboration de classe soft, sociale démocrate ! Mélenchon en Tsipras ou Mélonie, les politiciens félons qui vendent la mystification de leurs peuples pour du pouvoir et de l’argent !

https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i09012135/francis-bouygues-sur-les-immigres

https://www.dailymotion.com/video/x2nnw5m

En fait, il permet à E. Macron de se maintenir au pouvoir, c’est à dire au politicien choisi par Davos, que F.Fillon pouvait désigner à P. de Villiers comme la puissance financière et donc politique : « qui nous gouverne ».

A cet effet il a besoin du vote des immigrés qui lui accordent 90% de leurs suffrages. Ce qui justifie son immense indulgence à l’égard des islamo-racailles et des voleurs : des vandales et des pillards.

Il se pourrait bien qu’on assiste à une alliance politique entre les mondialistes français importateurs de l’idéologie américaine réactionnaire ( cf "Res Gestae" d’Ammien Marcelin, écrivain romain du 4e siècle et sa critique du « mariage pour tous » ) , avec la sociale démocratie libertaire, ses idiots utiles, et les Frères musulmans pour le partage du pouvoir occidental.