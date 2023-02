Allemagne : énorme aveu de la ministre des Affaires étrangères !

La ministre allemande déclare la guerre à la Russie

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré sans ambages, dans de nouvelles remarques, que les alliés occidentaux mènent une guerre contre la Russie.

Ces remarques ont été faites lors d’un débat à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), mardi, dans le cadre de discussions sur l’envoi de chars Leopard 2 à l’Ukraine.

Si les propos de M. Baerbock ont été largement ignorés par les médias grand public, un certain nombre d’experts sur les médias sociaux ont noté avec inquiétude que le ministre allemand des affaires étrangères venait essentiellement de déclarer la guerre à la Russie.

German foreign minister declares war on Russia pic.twitter.com/C4cAqnZXhD — Michael Tracey (@mtracey) January 25, 2023

Traduction : Le ministre allemand des affaires étrangères déclare la guerre à la Russie

Ironiquement, d’autres responsables allemands ont longtemps cherché à souligner que leur pays n’était pas partie au conflit, craignant une escalade incontrôlable.

Contredisant cette position officielle, Baerbock a révélé à voix haute ce qui se tramait sous silence, et a introduit les commentaires par :

« Et donc j’ai déjà dit ces derniers jours – oui, nous devons faire plus pour défendre l’Ukraine. Oui, nous devons en faire plus, y compris pour les chars ».

Et c’est là qu’elle a affirmé :

« Mais le plus important et le plus crucial est que nous le fassions ensemble et que nous ne fassions pas le jeu des reproches en Europe, car nous menons une guerre contre la Russie et non les uns contre les autres. »

Il est intéressant de noter que le chancelier Olaf Scholz et son ancienne ministre de la défense, Christine Lambrecht, qui a récemment démissionné, ont tous deux été considérés comme peu enclins à armer l’Ukraine. Déclarant à plusieurs reprises qu’ils ne souhaitaient pas s’engager plus avant dans la guerre par procuration qui caractérise le conflit. Mais maintenant, il semble que le plus belliqueux Baerbock soit prêt à être beaucoup plus ouvert à la réalité de ce qui se passe.

So germany technically declared war on Russia, just another Wednesday I guess... — War Monitor (@WarMonitors) January 25, 2023

Traduction : Donc l’Allemagne a techniquement déclaré la guerre à la Russie, juste un autre mercredi je suppose…

Maria Zakharova

La porte-parole du ministère russe des affaires étrangères, Maria Zakharova, s’est emparée de ces commentaires, affirmant qu’il s’agissait d’une preuve supplémentaire que les alliés occidentaux préparaient depuis le début une guerre contre la Russie…

« Si nous ajoutons cela aux révélations de Merkel selon lesquelles ils renforçaient l’Ukraine et ne comptaient pas sur les accords de Minsk, alors nous parlons d’une guerre contre la Russie qui a été planifiée à l’avance. Ne dites pas plus tard que nous ne vous avons pas prévenus », a déclaré Mme Zakharova.

Une chose est sûre, les choses bougent vite…

More tanks & support to Ukraine. Three additional B-52 bombers flying to unknown locations. Russian warships with hypersonic missiles in the Atlantic. No attempts at negotiating peace.



If you didn’t recognize the endgame last February, do you understand now ?



Pray for humanity ! — Aleks Djuricic 🇺🇸⚖️🗽 (@AleksDjuricic) January 25, 2023

Traduction : Plus de chars et de soutien à l’Ukraine. Trois bombardiers B-52 supplémentaires volant vers des endroits inconnus. Des navires de guerre russes équipés de missiles hypersoniques dans l’Atlantique. Aucune tentative de négociation de paix. Si vous n’avez pas reconnu la fin de la partie en février dernier, comprenez-vous maintenant ? Priez pour l’humanité !

