Allez peuples européens ! TOUS au casse-pipe !!!

Pour : 425(69 %). Contre : 131(21 %). Abstentions : 63(10 %). Total : 619 votants sur les 717 députés. Un total de 98 étaient néanmoins en villégiature, absents pour un vote aussi crucial : permettre l’OTAN à bombarder la Russie à partir de l’Ukraine avec des missiles à longue portée… Et en réaction, le déclenchement par Poutine de la troisième guerre mondiale qui nous pend au nez depuis deux ans et demi. Voilà à quoi est utile ce parlement européen qui n’est que consultatif (heureusement), dont chaque membre coûte chaque mois : 8.088,03€ net, en plus de l'indemnité, 4.202 € de frais généraux et pour les frais journaliers 298 €. Il ne faut pas omettre un plan retraite à faire rêver un rentier bien établi. Des élus devenus des bourgeois repus qui, comme par le passé, n’hésiteront pas à envoyer au casse-pipe, nos pères, nos fils et autres mâles n’étant pas membres de la caste, afin de défendre « la démocratie » et autres balivernes qui au 20ᵉ siècle ont vu disparaitre des centaines de millions de pauvres types. On ne fait pas de massacre sans casser des œufs, clament ces coqs gaulois perchés tout en haut du tas de fumier !

Le vote français : sur 81 députés, 40 ont voté pour, 27 contre et 14 se sont abstenus. Ce qui prouve que « nos » représentants sont en grande majorité des va-t-en-guerre prêts à faire dégainer un fusil qu’ils se garderont bien de tenir. J’ai décortiqué le vote en détail et joint le tableau posté en photo : après le calcul des scores, j’ai divisé chaque colonne en votes femmes et hommes.

Les pours - 22 à 18 : presque la parité. Cependant, si l’on peut considérer que beaucoup d’hommes au fond d’eux ont gardé une sorte d’âme guerrière, testostérone oblige, et traditions commémoratives allant avec, il est tout de même surprenant que toutes ces femmes d’âges adultes, certainement des mères, des tantes, des grands-mères puissent être favorables à ces bombardements annonciateurs de représailles. Soit, nos Françaises descendent d’amazones et donc, cela serait dans l’ordre des choses qu’elles veuillent établir un « women’s power », tout en se disant, hey messieurs ! C’est votre rôle historique d’aller à la grande boucherie, nous, on reste at home. Le féminisme n’en étant pas à ça près. Soit, par ignorance, elles n’ont pas tout à fait intégré que l’armée Russe en tant que puissance militaire et atomique a dans son arsenal des missiles hypersoniques Zircon qui se déplacent à vitesses hypersoniques de 9.900 km/h sur 1000 km tiré de sous-marins nucléaires indétectables.[i] Actuellement il n’existe aucun moyen d’arrêter ces machines à tuer pour les détruire. Alors, mesdames, avant de pouvoir terminer votre brushing, Strasbourg, Bruxelles pourront être rayées de la carte, comme un Hiroshima/Nagasaki européen… Quant à vos progénitures ? Évaporées ou vitrifiées ! À force de suivre les ordres du parti macroniste, le fait que vous appelez à l’apocalypse et à la disparition de la civilisation occidentale, rien que ça, mesdames, messieurs ! Dans cette liste de têtes de gondole, nous retrouvons sans surprise les Marion MARÉCHAL, Nathalie LOISEAU, Valérie HAYER, François-Xavier BELLAMY, tous ceux/celles qui font la beauté de cette droite décomplexée. Quant au dernier de la liste ? Raphael GLUCKSMANN, « socialiste », qui vote la guerre. Il est certain que ceux qui ont choisi cet agent israélo/américain doivent sentir la pilule passer de travers… Quoiqu’en ce monde inversé, tout est possible.

Les contres – 14 – 13 : autant d’hommes que de femmes, mais ils/elles sont en minorité contre cette folie guerrière. Pas de personnalité de 1ᵉʳ plan à nommer. Tout de même, merci à eux de posséder et de garder la lucidité de la paix.

Les abstentionnistes – 14 : sur un sujet aussi brulant, ne pas se prononcer, c’est se prononcer en catimini, comme un péteux qui rase les murs. Dans cette liste se côtoient des personnalités inattendues. En premier lieu, Rima HASSAN, de tous les combats contre les massacres en Palestine, mais qui pourtant n’arrive pas à se prononcer contre les futurs massacres automatiques qui naitront suite à des bombardements d’armes de l’OTAN en Russie. Cette dame apparemment souffrirait de bouleversements cognitifs, car ce qui se passe à gaza, sur toute l’Europe, pourrait être bien pire, si tant est que ce soit possible. Manon AUBRY. Depuis sa bise enflammée suite à la réélection comme présidente de la pétaudière Europe de la von Leyen, il faut s’en méfier comme la peste de cette fausse ingénue, car, cette fois-ci, elle n’a pas réussi à donner le change, merci aux caméras qui trainent… Quant à Sarah KNAFO ? Ne pas réussir à se prononcer, reviendrait-il à dire qu’elle penche vers un peace and love droitier ? Eric Zemmour a dû en faire des hémorroïdes de son vote de molle. Et pour la bonne babouche, Jordan BARDELLA, qui n’a même pas voté, car faisant la fille de l’air comme à son habitude. Ne devrait-on pas le surnommer le fantôme du Parlement ?

La prise de conscience de cette abomination à venir devrait inciter les moins informés (ou les plus décérébrés) à se poser des questions pour comprendre, enfin, que ces « élites » occidentales, dans leur grande majorité, sont en guerre contre leurs propres peuples. « EUX contre « NOUS » : Alors pour ceux qui ont participé aux élections européennes, appréciez donc que la majorité des élus que vous avez intronisés par vos votes, soient d’accord en majorité pour envoyer au casse-pipe vos fils et vos compagnes - Aux armes citoyens, formez vos bataillons… De bons c…

Georges ZETER/septembre 2024

