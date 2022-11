Alors, le Brexit ?

@Buzzcocks

Il semblerait cher ami que les squatteurs complotiiiisssses (UPR etc.) et anti complotiiisssses aient disparu ???

DEUX RAISONS :

Asselineau n’a plus de sous et ne paient plus ses trolls. Du coup ’Captain marlo, totorix etc’ ont disparu des radars

L’officine anti complotiiissse FACT and FURIOUS (qui avait des liens avec conspihunter (thomas Machin), tristan truc et Rudy toto, AFP factuel ... a aussi fermé ses portes du coup panique chez les gars de la zézette

Et nos mozarts, astrolapinos ont aussi dégagés

bref ,reste plus que la Mélu qui trolle pour son propre compte sans être payée, buzzocks l’incorruptible ...

==

Agoravosse devient d’un triste !

Bah nous reste rose, çaboume, ragototo consolons nous