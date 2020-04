Anesthésie générale : la méthode du Dr Macron

Scénarios pour l’Avenir de la Technologie et du Développement International

par la Fondation Rockefeller et le Global Business Network

On peut y lire (p18) (traduction gogole) :

Étape de verrouillage

Le gouvernement chinois n’a pas été le seul à prendre des mesures extrêmes pour protéger ses citoyens des risques et de l’exposition. Pendant la pandémie, les dirigeants nationaux du monde entier ont assoupli leur autorité et imposé des règles et des restrictions hermétiques, du port obligatoire de masques faciaux aux contrôles de la température corporelle aux entrées des espaces communs comme les gares et les supermarchés.

Même après la disparition de la pandémie, ce contrôle et cette surveillance plus autoritaires des citoyens et de leurs activités se sont bloqués et même intensifiés.

Afin de se protéger de la propagation de problèmes de plus en plus mondiaux - des pandémies et du terrorisme transnational aux crises environnementales et à la montée de la pauvreté - les dirigeants du monde entier ont pris une emprise plus ferme sur le pouvoir.

Au début, la notion d’un monde plus contrôlé a été largement acceptée et approbation. Les citoyens ont volontairement abandonné une partie de leur souveraineté - et de leur vie privée - à des États plus paternalistes en échange d’une plus grande sécurité et stabilité. Les citoyens étaient plus tolérants, et même avides, pour une direction et une surveillance de haut en bas, et les dirigeants nationaux avaient plus de latitude pour imposer l’ordre comme ils l’entendaient. Dans les pays développés, cette surveillance accrue a pris de nombreuses formes : les identifiants biométriques pour tous les citoyens, par exemple, et une réglementation plus stricte des industries clés dont la stabilité a été jugé vital pour les intérêts nationaux.

Dans de nombreux pays développés, la coopération renforcée avec une série de nouveaux règlements et accords a rétabli lentement mais régulièrement l’ordre et, surtout, la croissance économique.

Lisez les conclusions