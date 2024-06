Antisémitisme, négationnisme, soralisme : le député LFI Sébastien Delogu dans le viseur de la LICRA

Accusé d'antisémitisme, soupçonné de négationnisme, et d'une parenté idéologique avec Alain Soral, le député de la France insoumise Sébastien Delogu est dans la tourmente. Il reste néanmoins fermement soutenu par son parti.

Le 26 juin, Sébastien Delogu, député LFI et candidat du Nouveau Front populaire aux élections législatives, a publié un montage vidéo sur Instagram, reprenant le thème du jeu vidéo League of Legends, dans laquelle des membres de La France insoumise (Jean-Luc Mélenchon, Manon Aubry, Louis Boyard, Mathilde Panot et Rima Hassan) combattent Jordan Bardella, Emmanuel Macron et Meyer Habib.

Le député franco-israélien LR, dépeint sous la forme d'une créature tentaculaire, d'une pieuvre (typique de la symbolique antisémite), apparaît à côté d’une boîte de pizza « four à pierre ». D'aucuns y voient une référence aux fours crématoires et à la Shoah.

« Leur fonds de commerce et leur carburant électoral : la haine et la destruction d'Israël, la haine des Juifs », a déploré sur son compte X Meyer Habib. Il a annoncé porter plainte.

Le député LFI Éric Coquerel, sur France 2, a accusé la "fachosphère" d'être à l'origine de cette polémique et contesté toute forme d'antisémitisme chez son camarade Sébastien Delogu. Voici ce qu'il déclare :

"L'interprétation de ce clip vient de la fachosphère."

Des propos qui méritent d'être fortement nuancés.

Car Rudy Reichstadt, directeur de Conspiracy Watch, est-il d'extrême droite ? Sur X, il écrit :

"Le sous-texte de la vidéo de campagne de Sébastien Delogu est encore pire que ce qu'on pensait. Le niveau de soralisation atteint à la France insoumise est dément. Ceux qui ont fait ce clip baignent dans une atmosphère complètement gangrenée par l'antisémitisme."

Valérie Igounet, historienne spécialiste du négationnisme, est-elle d'extrême droite ? Voici ce qu'elle écrit sur X :

Ce montage vidéo antisémite a été reposté aujourd’hui par le candidat LFI Sébastien Delogu sur son compte X. Il transpire l’antisémitisme. Il va jusqu'à recycler les poncifs négationnistes tout en reprenant le logiciel soralien.

Éric Naulleau, qui se revendique d’une gauche "laïque, républicaine et antitotalitaire", est-il d'extrême droite ? Voici ce qu'il écrit sur X :

Le clip de campagne de Sébastien Delogu comprend des symboles antisémites dignes du nazisme, Rima Hassan prétend que les Israéliens font violer par des chiens les prisonniers palestiniens. LFI ou le musée des horreurs en perpétuels travaux pour agrandissement.

Le site PHDN, qui lutte contre le négationnisme, est-il d'extrême droite ? Voici le thread qu'il a déployé sur X :

#Législatives | UN DOG WHISTLE NÉGATIONNISTE DANS LE CLIP DE CAMPAGNE DU DÉPUTÉ #LFI SÉBASTIEN DELOGU

Ce mème est issu d'une "devinette" négationniste apparue en 2019 et popularisée par le néo-nazi & complotiste pro-Trump, Nick Fuentes. Il consiste à poser une question "naïve" sur la possibilité de cuire 6 millions de cookies avec tant de fours en tant de temps.

rapidement traduit graphiquement, il connaît aussi une variante avec 6 millions de pizzas.



Le raccourci de la question qui suggère en fait que puisque la réponse implicite démontre "évidemment" l'impossiblité de "cuire" 6 millions de cookies/pizzas en 5 ans (ou 3 ans

selon la version), c'est que la Shoah est une "impossibilité" technique. Tout est vulgairement inepte dans ces insinuations. La référence implicite à Auschwitz ignore que toutes les victimes de la Shoah n'y furent pas assassinées, loin de là. Que toutes les victimes ne furent

pas incinérées, loin de là, etc. Il s'agit d'une version ramassées de vieux mensonges négationnistes d'ailleurs réfutés sur phdn depuis 1997.



Le mème/question sur la cuisson des 6 millions de pizzas connaît depuis déjà lontemps une variante allusive qui se passe des

des chiffres et de la question, et ne décline plus que le thème du "four à pizza". Ceux qui s'en servent ignorent parfois la portée négationniste de la référence et n'utilisent le thème que pour se moquer de la Shoah par un racccourci "fulgurant".



Il y a là évidemment une

jouissance antisémite, une "Schadenfreude" perverse à pouvoir en parler en se moquant sans s'exposer.



La Licra (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme) est-elle d'extrême droite ? Voici ce qu'elle écrit sur X :

La codification du racisme et de l'antisémitisme est un enjeu majeur de la lutte contre ces fléaux. Le clip de campagne du candidat LFI Sébastien Delogu contient un appel du pied de facture négationniste. Éléments transmis à notre commission juridique.

⚫️La codification du racisme et de l'antisémitisme est un enjeu majeur de la lutte contre ces fléaux. Le clip de campagne du candidat #LFI Sébastien Delogu contient un appel du pied de facture négationniste.

Sébastien Delogu s'était déjà affiché il y a quelques jours aux côtés de l'influenceuse controversée Maeva Ghennam, qui a tenu des propos très virulents envers Israël, flirtant avec l'antisémitisme.

En termes de brebis galeuses, il y a match entre le RN et LFI. Le 7 juillet, l'un des deux prendra le pouvoir en France.