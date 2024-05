Au fur et à mesure qu'Emmanuel Macron s'enlise dans son obsession guerrière, le peuple a tendence à s'en détourner. Il faut maintenant un grand mouvement transpartisan pour fédérer les légitimes aspirations à la paix. C'est ce que donne pour mission l'association "APOCALYPSE NON", dont Agoravox reproduit ici un tract de présentation. Il sera distribué notamment lors des défilés du 1er mai.

CONJURER LA 3ème GUERRE MONDIALE !

Nucléaire ou pas, la troisième guerre mondiale sera plus dévastatrice encore que les deux premières. Des centaines de villes rasées, un affaissement du potentiel économique des nations, des dégâts écologiques sans précédent, des centaines de millions de morts, de mutilés, de malades. Des générations, la jeunesse décimée, et dans la foulée d’un tel crime gigantesque, le cortège des famines, des privations en tous genre, des épidémies et la crise du logement.

C’est pourtant une telle perspective monstrueuse que préparent pour les peuples de la terre les dirigeants occidentaux, qui plutôt que négocier un accord de sécurité global avec la Russie et la Chine, s’acharnent à jeter de l’huile sur le feu en soutenant financièrement et militairement l’Ukraine.

Nous venons de Franchir un pas supplémentaire vers l’Apocalypse avec les déclarations insensées d’Emmanuel Macron qui envisage sans ciller l’envoi de troupes au sol sur le front ukrainien. Cela signifierait « La cobelligérance pleinement assumée » et donc, déclaration de guerre ou pas, l’entrée de la France en guerre contre la Russie (deux puissances nucléaires).

Certes, d’autres dirigeants européens, tel Olaf Scholz, ont semblé prendre le contrepied de Macron. Mais nous ne sommes pas dupes. Macron a amorcé un débat, à la demande de l’Administration Américaine et de l’OTAN, qui souhaitent faire assumer par l’Europe le fardeau de cette guerre en Ukraine. Il finira donc nécessairement par avoir raison. Un à un, les autres dirigeants européens se plieront à cette ligne, car telle est la volonté de l’Empire qui nous gouverne.

La question qui se pose est dès lors la suivante. Les peuples vont-ils accepter de se laisser massacrer à nouveau comme du bétail ? Vont-ils accepter de servir de chair à canon, pour engraisser toujours plus les multinationales de la mort que sont celles du complexe militaro industriel et demain celles de la reconstruction. Allez-vous accepter que l’on assassine vos fils, compagnons, pères, fiancés ou maris, pour la défense d’une cause, les desseins d’hégémonie planétaire des USA, à laquelle vous n’avez rien à gagner et qui ne vous concerne pas ?

LE PIRE EST INÉVITABLE, Si : on laisse faire les mégalomaniaques du capitalisme poussé à l'extrême que sont les Macrons, Biden, Stoltenberg, Von Der Leyen …… (et quelques autres)

MAIS LE PIRE PEUT ÊTRE ÉVITÉ SI : Les peuples d’Europe (et du monde) se dressent ensemble et en masse pour arrêter la fuite en avant criminelle des fous qui nous gouvernent

SCANDENT A l’UNISSON :

NON, LA TROISIÈME GUERRE MONDIALE N’AURA PAS LIEU, ON VOUS l’INTERDIT !

Pour atteindre ce but, en ce qui concerne la France, il faut dépasser les entraves que sont à la mobilisation les égos des chefs et les barrières entre « courants » et « Partis ». Il faut en appeler au sursaut transpartisan de tous les citoyens qui refusent de subir une prétendue « fatalité ».

C’est à cette fin que nous avons fondé une Association trans-partisane, ni pro russe, ni pro ukrainienne, indépendante des partis et syndicats, et que nous l’avons baptisé « APOCALYPSE NON »

« APOCALYPSE NON » a une vocation fédératrice.

C’est la première étape absolument nécessaire et incontournable pour œuvrer efficacement à la mobilisation anti guerre : REJOIGNEZ-NOUS, adhérez en nombre à « APOCALYPSE NON » afin que nous puissions construire ensemble un vaste et puissant mouvement anti-guerre trans partisan et transnational.