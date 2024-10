Appel à l’aide - abus bancaire - Réserve d’encaissement d’un chèque pour « vérification »

Bonjour,

J'ai besoin d'aide. Je cherche des textes légaux qui pourraient répondre aux questions qui se posent dans mon cas particulier.

Je reçois un chèque de EdF parce que je vends de l'électricité sur le réseau.

Le 21 août, je le dépose à la banque postale, qui est ma banque depuis 30 ans.

Ça fait 14 ans que je fais cette opération, toujours aux mêmes dates, toujours les mêmes montants à peu près.

Le relevé postal arrive dans ma boîte aux lettres : au 28 août, le chèque n'a pas été encaissé.

Je fonce à la banque postale, j'apprend que mon chèque ne sera pas encaissé avant le 13 sept., soit 23 jours après le dépôt !

J'écris au centre financier le 29 août en leur demandant des explications.

J'appelle mon conseiller financier pour lui demander des explications. Il me dit que mon chèque fait l'objet d'une "vérification" dans le cadre de la loi contre le "blanchiment de capitaux et la corruption".

Il m'est clairement expliqué que si j'étais payé par virement, ça aurait passé crème. Mais là, comme c'est un chèque, il faut faire des vérifications. Intrusion dans ma vie privée. Mais bon : je lui dit ce qu'il en est. Rien à faire, le chèque est bloqué.

Le 5 sept. je reçois un courrier m'informant que mon compte est débiteur d'un solde très inférieur à zéro (presque mille euros). Normal ! Comme je n'ai pas été averti de la réserve d'encaissement, j'ai fait comme si le chèque avait été encaissé : j'ai payé mes fournisseurs normalement. Ils n'ont rejetté aucune opération demandée mais par contre, les frais associés sont débités sur mon compte. Ben voyons.

Je ré-écris au centre financier le 13 sept. en leur redemandant des explications : pourquoi n'ai-je pas été averti de la réserve d'encaissement ? Et leur demandant de m'ôter les frais liés à leur comportement.

Aucune réponse.

Je cherche toute information concernant la légalité de cette "opération de vérification". Mes recherches dans le code monétaire et financier à la rubrique Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales (Articles L561-1 à L564-2) ont abouti à ceci :

La version qui est affichée est censée être celle en vigueur. Mais si on va voir le Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment ..., on constate que la version qui s'affiche dans le code monétaire et financier a été modifiée depuis ! Zut. Méfiance avec internet.

Donc déjà, je cherche désespérément où trouver une version actuelle du code monétaire et financier - sans manquement.

Ensuite, j'ai déjà vu que la banque peut s'opposer à l'exécution d'une opération (article L561-24) auquel cas il est stipulé explicitement que : "Cette personne reçoit du service mentionné à l'article L. 561-23 notification de son opposition." Donc si j'ai fait l'objet d'une opposition, je devais être informé. Mais ai-je fait l'objet d'une opposition ? Peut-être pas puisque le conseiller financier m'a précisé une date à laquelle l'opération serait effectuée.

On dirait plutôt que j'ai été l'objet de cette procédure :

Article L561-10-2 : "Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie."

Le décret de 2018 (cité plus haut) a ajouté ceci : "Art. D. 561-10-2.-Le seuil mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance."

Si c'est ça qui me concerne, alors, le chèque était supérieur à 2000 euros.

Mais je ne trouve rien des droits de l'accusé :

- ai-je le droit à savoir que mon chèque était non encaissé pour "vérification" ?

- est-ce à moi de supporter les frais bancaires liés à la non information de réserve d'encaissement ?

- c'est quand même formidable : la banque me bloque toute possibilité d'investissement et d'initiative pendant 23 jours, sans m'en avertir, et je devrais supporter les frais bancaires de cette histoire ?

Je leur ai dit à tous la chose suivante : si vous pensez que je suis un délinquant, que je sers pour blanchir de l'argent, prévenez le parquet financier : eux, ils ont les pouvoirs pour venir chez moi, tout perquisitionner, plonger dans toute ma compta, toute ma vie. Sinon, pourquoi "m'emmerder" (terme utilisé par E. Macron à propos des non-vaccinés) à ce point ?

S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à chercher une information fiable sur mes droits dans ce cas-là, ou bien l'adresse d'une personne qui connaît un moyen d'aller chercher les textes intégraux dans leur version actuelle ? Merci par avance.

Ce serait quand même incroyable que je sois le premier à tomber dans ce genre d'abus, non ?