Après l’or, la Russie va-t-elle se dédollariser avec les cryptomonnaies ?

La Russie accélère sa dédollarisation



Sergueï Lavrov (ministre des Affaires étrangères en Russie) a une nouvelle fois confirmé vouloir mener une politique économique visant à « dédollariser l’économie et le système financier russe ».

De plus, il a dit qu’en l’état actuel des choses avec le contexte économique, les cryptomonnaies tiennent un rôle majeur dans l’équilibre commercial.

L’extrême-Orient et la Sibérie seraient des terres propices à la culture de fermes de minage de cryptomonnaies. Le facteur facilitateur étant le faible prix de l’électricité, d’environ 25 % moins chère que la moyenne du territoire russe et un climat particulièrement adapté pour permettre le refroidissement des installations.

Nous avons souvent parlé de l’or dans le cadre de la dédollarisation russe et il semble que les cryptomonnaies ont des chances de jouer le même rôle que le métal jaune. Il est d’ailleurs bien plus simple de régler les échanges du commerce international en actif numérique qu’en or.

Si le dollar meurt, il meurt

Crypto salaire

La CEBL (la ligue de basketball élite canadienne) a déclaré que ses joueurs pourront à présent avoir une portion de leur salaire en Bitcoin.



Vision

Michael Saylor (Le Président Directeur Général) de MicroStrategy a déclaré : « Ce que nous voyons au Salvador, c’est le futur modèle de l’économie numérique du 21e siècle. »

La Banque mondiale a déclaré qu’elle ne pouvait pas aider à développer le Bitcoin au Salvador, car il y a encore trop de « retard en matière d’environnement et de problème de transparence ».

Macro investissement

Check raise à la rivière



L’entreprise MicroStrategy, actuelle détentrice de 92 079 bitcoins (environ 3,7 milliards de dollars), se prépare a ré-injecter 488 millions de dollars en plus dans du Bitcoin.



Parce qu’on ne sait jamais

Selon une enquête réalisée par le fond Intertrust auprès de 100 directeurs financiers de hedge funds dans le monde, les fonds spéculatifs prévoient de détenir en moyenne 7,2% de leurs actifs en cryptomonnaies d’ici 2026, des prévisions équivalentes à environ 312 milliards de dollars dans ce secteur.

People

Kim Kardashian promeut une cryptomonnaie bizarre (sans aucun fondement précis) sur son compte Instagram. Celle-ci s’appelle EMAX (Ethereum Max).

Prédiction



L’auteur du best-seller « Père riche, père pauvre » Robert Kiyosaki prédit « le plus gros krach financier de l’histoire » et pense que le Bitcoin chuterait à 24 000$. Il conseille d’investir dans les métaux précieux tels que l’Or et l’Argent et il ajoute aussi que les krachs boursiers sont « les meilleures opportunités pour s’enrichir ».

Développement économique

Crypto-logistique

Nayib Bukele (le président du Salvador) va installer 1 500 distributeurs automatiques Bitcoin dans les rues de son pays. Une opportunité « en or » pour tous les Salvadoriens d’échanger rapidement des dollars contre de la cryptomonnaie.

Escroc ou visionnaire ?

