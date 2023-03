Après l’utilisation du 49.3 pour la réforme des retraites, Macron est au bord du gouffre révolutionnaire

Le sort de la réforme phare des retraites du président français Emmanuel Macron est en train de se jouer

Le président français Emmanuel Macron était confronté à un moment de réflexion jeudi, alors que les législateurs se préparaient à un vote final sur la réforme des retraites du gouvernement, profondément impopulaire.

Le projet de loi controversé, pièce maîtresse du second mandat de M. Macron, a déclenché des semaines de manifestations nationales menées par les syndicats et a fait l’objet de vives critiques de la part de l’extrême gauche et de l’extrême droite à l’Assemblée nationale.

Le président français souhaite faire passer l’âge légal de la retraite de 62 à 64 ans et étendre les cotisations pour une retraite à taux plein afin d’équilibrer les comptes du système de retraite de l’État français, l’un des plus généreux au monde.

Selon les projections du Conseil d’orientation des retraites, les finances du système de retraite sont équilibrées à court terme mais deviendront déficitaires à long terme.

Malgré les concessions faites par le gouvernement sur différents aspects du projet de loi au cours des dernières semaines, l’opposition à la réforme reste très forte, les sondages indiquant que les deux tiers des Français s’y opposent.

Les spéculations allaient bon train sur le fait que Macron pouvait ne pas disposer d’un soutien suffisant à l’Assemblée nationale et choisir une manœuvre constitutionnelle pour contourner le Parlement, ce qui pourrait déclencher une tempête politique en France.

Jeudi, le Sénat français et l’Assemblée nationale devaient procéder à un vote crucial sur la deuxième lecture du projet de loi, après que le Sénat a voté en sa faveur la semaine dernière.

Le résultat devait déterminer la forme du second mandat de M. Macron et risque de peser lourdement sur son héritage.

Le 49.3 a finalement été appliqué.

Analyse des trois scénarios qui étaient possibles

1 – Macron perd le vote au Parlement

Perdre le vote du Parlement aurait été une défaite cuisante pour le président français, qui a fondé sa candidature à un second mandat sur sa promesse de réformer le système français des retraites.

Mais les commentateurs politiques avaient émis l’hypothèse, ces derniers jours, que le parti Renaissance de M. Macron ne disposait pas d’assez de voix pour faire passer le projet de loi.

Le président français a perdu sa majorité absolue à l’Assemblée nationale lors des élections législatives de juin dernier. Il a depuis été contraint de conclure des accords ad hoc avec les députés du parti conservateur français Les Républicains.

Mais les conservateurs, autrefois puissants, semblent divisés sur la réforme, bien que leur chef, Olivier Marleix, ait assuré cette semaine qu’une « majorité claire » soutenait le projet de loi.

Une défaite au parlement aurait eu des répercussions sismiques et à long terme sur le second mandat de M. Macron et il est probable que le Premier ministre Elizabeth Borne, lieutenant de confiance du président, aurait dû démissionner dans un tel scénario.

Il s’agissait toutefois du scénario le plus improbable, car on s’attendait à ce que le gouvernement contourne le vote s’il sentait qu’il allait lui manquer des voix.

2 – Macron remporte le scrutin mais doit faire face à des manifestations de masse

Si le président français avait remporté le vote au Parlement, cela aurait été perçu comme une victoire, mais qui aurait pu complètement vider son capital politique et susciter des protestations dans les rues.

« Ce sera une victoire pour Macron, mais elle ne portera ses fruits qu’à long terme. À court terme, il devra faire face à un pays tendu où les relations sont devenues très tendues », a déclaré Chloé Morin, écrivain et analyste politique.

Le dirigeant syndical Berger a déclaré qu’il « prendrait en compte » le résultat du vote de jeudi au parlement. Mais les manifestations, quasi hebdomadaires depuis janvier, pourraient néanmoins se poursuivre dans tout le pays afin de contraindre le gouvernement à faire marche arrière et à retirer le texte.

M. Morin pense qu’il est peu probable qu’il y ait « une explosion de protestations » après le vote, car les gens sont résignés à voir le texte adopté.

« Toutefois, le mouvement de protestation pourrait se radicaliser avec des manifestations éclair ou des sabotages, menés par une minorité du mouvement citoyen », a déclaré M. Morin.

En octobre de l’année dernière, des mouvements sociaux dans les raffineries françaises ont entraîné des pénuries nationales dans les stations-service, forçant le gouvernement à intervenir dans ce qui était considéré comme le plus grand défi de M. Macron depuis sa réélection l’année dernière.

Il existe également des précédents dangereux pour Macron.

En décembre 2019, le gouvernement a été contraint d’abandonner une nouvelle taxe verte face aux manifestations explosives des Gilets jaunes qui ont secoué l’establishment politique.

Ce scénario était probable, mais l’opposition massive au sein de l’Assemblée Nationale diminuait fortement les chances

3 – Macron contourne le Parlement et perd sa crédibilité

Face à une défaite potentielle à l’Assemblée nationale, Macron disposait d’une option nucléaire qu’il a utilié : invoquer l’article 49.3 de la Constitution française.

Ce mécanisme permet au gouvernement d’imposer une loi sans la soumettre au vote.

Si cette manœuvre constitutionnelle peut sembler une issue facile, elle est très risquée car elle permet aux législateurs de déposer une motion de censure dans les 24 heures. Le gouvernement de M. Macron a déjà fait face à des motions de censure par le passé, mais les enjeux sont bien plus importants cette fois-ci.

En plus de survivre à une motion de censure, Macron et Borne seront également sous le feu des critiques pour avoir refusé de se soumettre au processus démocratique.

Selon Frédéric Dabi, directeur général de l’institut de sondage IFOP, l’impact sur l’opinion publique serait « radicalement différent » si le gouvernement utilisait l’article 49.3 au lieu de passer par un vote serré au Parlement.

« L’opinion publique sur l’article 49.3 a changé … il est considéré comme un outil pour brutaliser l’Assemblée nationale : il est maintenant perçu comme autoritaire au lieu d’être simplement autoritaire. Les gens veulent plus de transparence, plus de démocratie aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Les syndicats français les plus intransigeants ne manqueront pas de s’en servir pour attiser les troubles et appeler à de nouvelles grèves.

Le dirigeant syndical Laurent Berger avait mis en garde le gouvernement contre l’utilisation de l’article 49.3, déclarant que ce serait « incroyable et dangereux ».

« Personne ne peut prédire ce qui va se passer, le mouvement de protestation semble s’essouffler, mais si le gouvernement invoque l’article 49.3, cela pourrait être interprété comme un forcing et relancer le mouvement de protestation », a déclaré M. Dabi.

Sans majorité pour voter la réforme, Elisabeth Borne active le 49.3, sous les huées des parlementaires

Après l’activation du 49.3, des manifestations spontanées éclatent partout en France

Depuis ce vendredi 17 Mars, le hashtag #toutcramer est dans le top des tendances Twitter…

