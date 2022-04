Après la présidentielle française : La cohabitation pour les cinq prochaines années

Quelle que soit la personne élue à la présidence de la République de ce pays le 24 avril 2022, il n’y a pas à s’inquiéter outre mesure car…

Il est possible de voter aux prochaines élections législatives prévues les dimanches 12 et 19 juin 2022 pour montrer qu’une autre France existe en élisant des représentants au parlement qui défendent l’intérêt des plus fragiles et des plus pauvres.

Car si les futur(e)s élu(e)s parlementaires sont là pour soutenir les plus fragiles, les moins que rien, les sans voix, les oubliés de cette société, alors l’espoir est grand d’une politique moins nulle et moins inhumaine pour ce pays …

C’est pourquoi pour les législatives de 2022, je n’ai aucune hésitation à opter pour « les Insoumis » qui ont regroupé un électorat conséquent avec son chef de file Jean-Luc Mélenchon et la nouvelle génération très motivée comme Manon Aubry, François Ruffin et bien d’autres encore… (source)

A l’assemblée nationale, avec une opposition constructive forte et solide, comme l’a montré le parti des « Insoumis », nous pourrons alors contrebalancer ces politiques prédatrices des puissants qui pensent nous gouverner avec leurs projets uniquement réservés aux nantis…

Pour les autres partis dont les représentants à la présidentielle ont lamentablement et laborieusement dérapé devant le score des moins de 5 % d’électeurs, qu’ils (qu’elles) s’en prennent à leurs egos surdimensionnés et leurs suffisances et qu’ils assument leurs erreurs en ayant au moins la dignité de ne pas demander une souscription citoyenne pour financer leur campagne électorale non remboursée par l’état ! Ce serait un comble que ce soit aux électeurs de financer la nullité de leur ego. Qu’ils se remettent en cause au lieu de pleurer leur défaite… (Sources : 1 & 2)

Pierre Sarramagnan-Souchier,

votre écolo-pacifiste de service, le 11 avril 2022.